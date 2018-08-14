人生的倆好球 打擊出去

文：李思穎



臺灣自小培育棒球員的過程艱辛又漫長，特別是對於家境清寒的孩子來說，充滿種種考驗，包含適應球隊文化、生活起居的照料，都需要長時間的磨合，加上接觸新環境的徬徨與迷惘，使得小球員被迫學著長大，在困頓的環境中自主獨立，而這些進步，背後需要許多支持與關懷，才能與日俱進。

被迫離開家的懷抱

觀賞完《倆好球》之後，我的內心百感交集，腦海中頓時浮現許多畫面，回想起過去到臺東輔導過的孩子，多數都有讓人鼻酸的故事，尤其是對於打棒球的孩子，真正來到球隊的意義，不是因為想要打球，而是「不得已」。

偏遠地區的案例最多，最常見的就是父母離異、隔代教養，這些孩子無從選擇，只能同意大人看似合理，實際上痛苦的「安排」。家裡經濟狀況差，被丟到球隊孩子的爸媽，大多都在外地工作，沒時間也沒機會關心小孩，所以到了假日，有些孩子也只想繼續留在球隊宿舍，因為回去沒人照顧，也不會有人煮晚餐。

這是臺灣偏遠地區少棒隊普遍存在的問題，如同片中所見，眾多打棒球的孩子家庭結構不健全，家裡經濟拮据，根本無力負擔，只好把小朋友送到「有飯吃」的地方，這也是為什麼在東部球隊裡面，單親與隔代教養的家庭佔據二分之一，有的地區甚至全隊都是，可是最令人難過的，莫過於孩子無法改變他們的命運，也無法像其他孩子一樣享受家庭的溫暖。

計分板上的點點滴滴 臺灣少棒球員必須經過層層磨練，才能成功站上打擊區，任何一場勝利對他們來說都珍貴無比。

教育永遠比球技重要

如同片中所述，真正重要的是教育，也是每個人一生中最重要的一環，少棒是棒球教育的根本，除了給予技術指導外，更重要的是學習運動以外的事。比方說剛進入球隊時，多數的孩子懵懂無知，不懂棒球規則、不懂球隊規矩，也不知道怎麼洗衣、曬衣、用烘乾機，以前在家時父母親會幫你打點好一切，一旦加入球隊之後，凡事都得自己來，這些轉變都必須要一段時間的適應，經過磨練才會成長。

這也讓我回想起曾經在網路上看過的一支影片，內容是講述一個孩子在進入球隊前後的差別，起初他的母親為了讓他成長將他送到球隊，但因為不懂團體生活，一路上他跌跌撞撞好幾回，常常在獨自洗衣時哭泣，同儕之間也對他惡言相向，對棒球也無法融會貫通，使他幾乎快要崩潰。直到有一天練完球，教練告訴他「不要怕、勇敢一點！你越怕你越接不到。」這句話徹底點醒他，使他開始轉變，非常認真學習，即使被球打到也不喊痛，持續練習之後進步飛快，就連放假回家也會幫忙媽媽做家事，奮發向上的態度，使他在最終站上打擊區，敲出人生的勝利打點。



這點與《倆好球》的觀點不謀而合，在片中許子謙所扮演的角色，就像這位教練一樣，我想，比起謾罵與批評，更多的鼓勵與讚美，才是運動教育裡最真摯的感動。

棒球帶給孩子的不僅是技術，而是團隊教育，好比球賽結束後所有人圍成一圈，慶祝團隊合作得來的勝利。

隊友不只是隊友，而是家人

觀賞完《倆好球》以後，不禁讓人回想起剛上大學時，一個人來到陌生的縣市，那種誰都不認識，又要跟一群人在一起的心情實在很痛苦，在看片時，真的會讓人不知不覺地身歷其境，好像自己就是曾煒晟，每天被教練又操又罵的，讓人忍不住潸然淚下。

「我來到球隊以後，我覺得我不是自己一個人。」這是我在過去採訪少棒賽時，最讓我印象深刻的一句話，也是我最常拿出來自我鼓勵的話，雖然年代久遠，早已忘記是哪個球員所說，但這話確實給我很大的鼓舞，每當遇到低潮時，想想自己身邊的「隊友們」，這群和你沒有血緣關係的人，一旦伸出援手時，真的會讓你感動得痛哭流涕。

愛棒球 大家一起來

臺灣有許多從小開始進入球隊的孩子，或許每個人加入的理由不同，但是在經過多年來的洗禮後，除了棒球技巧熟稔，更重要的是，他們透過棒球教育學到更多運動以外的事，好比片中提及球隊的紀律，以及生活的自主獨立，這些都是寶貴的收穫。

不僅如此，近幾年開始有許多企業投入，藉由資助學校，讓球員能安心學習、溫飽三餐，使得棒球環境逐漸改善，只是這些改變還需要更多人一起投入，如果你關心臺灣的基層棒球發展，想要獲得更多不同的想法，歡迎與我們一起加入9/10的座談會，將邀請中信兄弟看板球星彭政閔、關西國小少棒隊紀諺廷教練，以及國立中正大學教育所鄭勝耀教授，分享他們為什麼愛上並想要幫助臺灣的棒球，千萬別錯過囉！

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