《種回小林村的記憶》：連結族人的不僅僅是大武壠語，還有「香蕉白話」

文：高雄市杉林區日光小林社區發展協會提供

小林人說／香蕉田間的香蕉白話

劉章文阿伯的工寮坐東朝西，正位於舊小林村與「小林一村」五里埔之間。工寮南面是過去小林村族人的獵場獻肚山，還有一處通往甲仙鎮海軍墓的入口，是當年清朝台灣駐防軍隊的公墓。東方是角埔溪，自工寮後方匯流入族人過去常在此放笱捕魚的楠梓仙溪，再向西漫漫流入台灣第二長河高屏溪。工寮西面的小山坡，小林人稱作「倒追仔」（tò-tui-á），以前族人到五里埔拜訪親友都必須經過這裡，有時候父母喝酒喝晚了，還會讓小孩自己哭著摸黑走這山路回家；現在倒追仔種滿了龍鬚菜，還有在八八風災後興建的小林紀念公園，隔著河床樣貌全非的角埔溪，遠遠凝視獻肚山腳下的一片黃土，若非那第9鄰僅存的一棟太子宮，外人完全無法想像這裡曾是大武壠族最大的部落——小林村。

「小林的公廨最一開始就蓋在倒追仔，老人都偷偷去拜，日本人比較不會注意，怕我們在一起反抗，」想起老人家告訴我們的歷史，我們一面望向倒追仔西北方的那條楠梓仙溪，想像大武壠族人如何在幾百多年前，受漢移民人口漸增的生存壓力所迫，翻過對岸的阿里山山脈餘脈，涉過楠梓仙溪，來到此建立新部落。「以前的人，都要抓山裡的動物，抓山鹿、山豬，這邊比較少人抓，就過來這抓，抓這個過日。我爺爺那時候就過來了。」

如果從歷史文獻來看，高雄大武壠族的根源，至少可以追溯到台南的玉井、善化，甚至到現在的麻豆一帶，都可能有關連。但如今只有非常少數的老人仍依稀記得玉井那邊「也有祖先要拜」；更多族人對於祖居地的印象，就只停留在「坪林溪東」這個地方。

翻過小林西北邊的西阿里關山，來到現在的南化水庫一帶，就是小林人口中的「坪林溪東」，也是噍吧哖事件的古戰場。在過去有好長一段時間，兩邊的大武壠族人都仍有密切往來，「有空就過去玩，他們那有空的人也會過來」，「差不多半天，半天就可以從大邱園過去坪林溪東」。

直到1980年代，省政府開始興建南化水庫，以賠償金要求居民遷離，當代的族人從此四散，「有水庫後，溪東人全都搬走了」。

2015那年的夜祭結束後，大滿舞團的族人一起從大邱園回到南化，從烏山遠眺，只見一片平靜的人工湖水，哪裡還有坪林溪東的影子；幾位長輩遠遠看著水庫，或許想起了以前的事，都神情惆悵。

Photo Credit: 高雄市杉林區日光小林社區發展協會 2009 年八八風災受土石掩埋的小林村舊部落，至今只剩黃土一片，僅存一棟太子宮仍在山腳下。

連結如今分散各地大武壠族人的，除了人們的記憶、共同形式的祖靈信仰，還有一種事物，那就是語言——不僅僅是大武壠語，還有「香蕉白話」。

從白河的六重溪、甲仙的阿里關、小林，都仍有少數長輩會說香蕉白話：說香蕉白話時，會將特定子音與母音插入原本的母語之中，使得外人更加難以理解他們的對話，可以用來「加密」閩南語或大武壠語，例如「Masahansanrusu」，就是一句轉為香蕉白話的大武壠語。但大武壠族部落所使用的香蕉白話自成系統，與過去學者採集自內門的香蕉白話截然不同。一位自外地入贅至阿里關的耆老會說內門的香蕉白話，就曾經說阿里關的香蕉白話「不是真正的香蕉白話，是當地人自己發明的土話」。

有些族人說，香蕉白話是當初部落的人怕日本人聽懂他們的對話，因而發明的暗語。有女性族人說，香蕉白話是祖靈在夢中教她說的。也有耆老說，香蕉白話是部落的女孩子從外地人那裡學來的，是女人河畔洗衣服之間講的悄悄話，聽來似乎是一種屬於部落的女書。

香蕉白話最初是如何流傳、擴散，隨著部落長者的凋零，加上缺乏文獻的記錄，後來的我們也恐怕愈來愈難以確認；彷彿成為一種流傳在香蕉田間的鄉間傳奇，悄悄述說一段大武壠族各村社過去曾有的一段連結。

有一位來自瓠仔寮的年輕人告訴我們，他們部落的小孩從小就從老人那裡學到香蕉白話，把它當成玩耍間所使用的暗語，包括他在內的年輕人，都還記得怎麼說。但老人家的香蕉白話怎麼來，為何會和小林村、阿里關的香蕉白話一樣？他就不清楚了。

Photo Credit: 高雄市杉林區日光小林社區發展協會 陳美香是小林村少數仍會流利使用香蕉白話的大武壠族人。

瓠仔寮部落就在甲仙快到杉林一帶，當地大武壠族人來自茄拔社，和來自大武壠頭社的小林村屬於不同的大武壠族社群，彼此也有段距離，但卻是在過去 100 年，和小林村有非常頻繁通婚關係的部落。我們去拜訪劉章文耆老時，他正在和瓠仔寮來訪的姻親朋友聊天；這本書另一位重要的受訪耆老周坤全，本身就有一半瓠仔寮血統；部落營造員徐銘駿的大嫂，也是來自瓠仔寮。

周坤全的父親來自瓠仔寮，他告訴我們，當居處深山的小林村還在種旱稻的時候，平地的瓠仔寮很早就有「雙冬大冬」，有白米飯可以吃，生活比小林村富裕，過去家長會希望女兒生活過好一點，嫁到瓠仔寮。但周太太卻笑著說，即使是這樣，以前小林村的女孩還是不想嫁到埔仔寮，「寧願做小林牛，不要做瓠仔寮媳婦」。

周太太說，每天天還沒亮，小林村的媳婦還在溫暖的被窩睡覺時，瓠仔寮的媳婦就要爬起來摸黑煮飯，還要割牛草、除草，做很多事。周坤全阿伯也附和說，早期小林村的婆婆從不抱怨媳婦，「也不會跟媳婦吵架，很疼媳婦」。

「因為小林人覺得自已窮，人家嫁來咱這，咱就要疼惜。」

相關書摘 ►《種回小林村的記憶》：想家，就喝雞角刺湯

書籍介紹

本文摘錄自《種回小林村的記憶：大武壠族民族植物暨部落傳承400年人文誌》，高雄市杉林區日光小林社區發展協會出版

主編：徐銘駿

在台灣生活那麼久，我們可曾想過「台灣」這個名字的由來？

小時候歷史課所學：「台灣」一詞源於荷蘭人所稱之Tayouan或Tayowan（台窩灣），原指是台南安平一帶，後來輾轉變成整個台南，甚至成為台灣的代稱——這個台窩灣社，是否正有可能是大武壠族人當年所建立的小社Taiouwang？

直到三百多年前，他們遠離台南原鄉，來到高雄山區與華薊相遇，是否仍保留了當年的名字——Taivoan。

一夜隆冬，月正圓，高雄山區的某個小聚落，正開始進行一場台灣少數專屬於女人的節日：

眾人吆喝下，幾位頭戴腎蕨花環的女性耆老黃湯下肚，開始載歌載舞，酣興之處，甚至將菜袋高高甩在空中。此時部落男性早已準備好，頂著一頭金黃色的假髮，穿著妖嬌的禮服，男扮女裝，帶著眾人演出一場大鼓陣，再次引來一陣大笑；部落資深美女們嘴卻還是不停地說：「你們都太含蓄，人家我們以前是如何又如何⋯⋯」

原來百年前，每到這一夜，女人不但可以盡情嬉戲玩鬧，更可以戲弄男人，而男人在這個晚上是怎樣也不能拒絕 —— 因為這一夜，可是專屬於部落女性的節日。

噍吧哖事件過了廿多年後，高雄小林村於1937年再度爆發抗日事件「小林事件」，一位走反未果的大武壠族人走逃深山，在路盡糧絕時，只見土地上開始冒出一株株野菜，救了他的命。

過去數十年，小林村耆老絕口不提這段抗日史；只是當年的歷史，卻還是悄悄地透過野菜的名字，流傳到21世紀的今日⋯⋯

台灣第一本從民族植物的角度，回憶小林村過去四百年的部落人文歷史專書，昭和草、檳榔、華薊及刺竹等數十種植物，在在透露大武壠族人與土地密不可分的關係；除了帶領我們看見八八風災以外的小林村，更讓我們洞見，台灣人與土地還可以發展出什麼樣的親密連結⋯⋯

Photo Credit: 高雄市杉林區日光小林社區發展協會出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九