《種回小林村的記憶》：想家，就喝雞角刺湯

文：高雄市杉林區日光小林社區發展協會提供

小人林說／想家，就喝雞角刺湯

羅潘春美阿姨想著曾在山坳之中的小林，展現著驕傲，但語畢，又悄悄浮現出一絲落寞。從小林村遷到日光小林之後，他們有時會想起以前的日子，像是以前吃的「may」、喝的「大滿酒」、「雞腳刺」……。

「9月半的時候全庄的人都會煮去拜拜，有的用番薯may、有的用芋頭may，不然就土豆may，不然就炊鹹粿啦！小時候吃的和現在吃的一樣，把芋頭剉籤一起下去煮、番薯也是，會比較多番薯味。還有一種香蕉may，也不錯吃，甜甜的，有香蕉香。」

「香蕉may的糯米不能炊太爛，如果炊太爛 攪拌下去會太濕；但糯米也不能炊不透，炊不透會太粒，要炊到筋膜會開，有點黏又不會太爛。這種的糯米水要比較少。普通的米比較硬，煮的時候就兩杯米對三杯水，糯米的話就是一杯米對一杯水。」

問起以前都吃什麼may？王毛玉珠阿嬤也立刻如數家珍地說了好幾種，還詳細地提點了做法，may除了比較像點心的甜口味，也有像是米糕的「油蔥may」：「把糯米煮好，切一點香菇、肉絲、蝦仁、蔥頭炒一炒，料炒熟倒進桶子裡再加進may，攪均勻就成了！」

春美阿姨想起小時候困苦的童年生活，「以前比較辛苦的時候只能吃番薯籤，加幾粒米，吃的時候怎麼挖都挖不到。那時候只要有白米飯吃，都可以不用配菜。所以能吃到may更開心，糯米又香又Ｑ，不過也是要在番薯籤裡面找。」講到這春美阿姨也微微地笑了起來。

除了may，她還會做甜粿。「一斤糯米要一斤糖，因為以前沒有冰箱，比較不會壞掉，後來很多人不要吃這麼甜，就做成十斤米七斤糖。以前要吃甜也不簡單，我們每次炊都是好幾籠，都要很勤勞才可以吃，工作回來大家都會拿著吃。過年、七月半都會炊，鹹粿也是。」

「過年的時候，那瑪夏的人都會來我們這裡分甜粿，這裡的人都不會很小氣，都切一小塊一小塊給他們，用走的帶回去。不過那時候的甜粿是比較甜的，比較不會發霉。那時候沒電沒冰箱，發霉的話就用乾淨的菜瓜布搓一搓，就可以吃囉！」

Photo Credit: 高雄市杉林區日光小林社區發展協會出版 準備製作粿的羅潘春美阿姨。

大武壠族還有一種用熟糯米做的「大滿酒」。「明天要蒸，晚上就要浸。起床以後就把米洗一洗拿去蒸，蒸熟以後再倒進白鐵桶放涼，加上糖、白殼粉。」

以前會固定有人從阿里關擔一丸一丸用草做的「白殼」來小林賣，還會順便指導其中的比例；現在去雜貨店買粉狀的「白殼」，一包能發酵十斤米。把米放涼以後要加冷開水，把粉和糖、米加在一起攪散。糖要加多少呢？阿嬤瀟灑地說：「我都憑感覺！」

攪散得差不多之後，再加些水淹過料，然後全部倒進甕裡面，「不能太滿，酒糟發的時候會有一點脹起來，上面用乾淨的布巾，再蓋上毯子，蓋乎燒，兩夜以後再摸摸看有沒有很燒，有的話要先開一個小洞讓它出氣，不然太發會太厚太苦。大概三、四晚以後就可以喝了。用這個是很麻煩，不然酒是很好喝。」玉珠阿嬤鉅細靡遺地費心講解後，拋下這句結論令人莞爾。

春美阿姨的媽媽則是會用番薯釀酒，「以前媽媽、阿嬤有在做，老人好會做呢！我媽媽都會釀酒，用番薯釀的酒，很香！非常香的！不過人家比較不愛釀番薯酒，比較難釀，感覺酒精比較沒有那麼多，酒味很重、好喝，但是沒有糯米釀起來這麼濃、有酒氛。番薯也要很多要先用白殼發糯米，再下去釀。」

「公賣局有在賣酒之後，就比較沒有在釀酒了。」

Photo Credit: 高雄市杉林區日光小林社區發展協會出版 一起工作，一起吃飯 — 部落簡簡單單的共食生活，卻是支持許多族人走出風災傷痛的力量。

在小林村裡如果有媽媽在做月子，就會用雞腳刺加在雞湯裡給幫媽媽補一下。春美阿姨也是一樣的，「那時候我坐月子的時候吃雞腳刺吃到怕，不過我們那時候都是山上採的，後來就從山上拔下來自己發栽、自己種。從山上採種子，一開始採小號的，後來看到有大號的，大號的比較有根，小號的只有一條，大號的賣比較好，後來人家都賣大號的。我還有小號的籽，數量很少，只有我們這裡有。小號的香多了！」

「以前我先生從雙連窟採回來，我都切一片一片，在門口埕曬乾，坐月子就和雞肉、麻油酒一起，有人燒茶喝，說這個可以不怕風。以前都去山上找，現在都拿種子自己種。以前在山上找，只要看到有開花，旁邊都有，那時都自己吃，沒在賣。」雞腳刺的根煮湯，莖則可以用來煮茶，加一些黑糖讓味道更好些。

雞腳刺以外，在男生轉大人的時候，會吃狗尾草，女生則是吃紅骨九層塔的根燉母雞，防止經痛。這些長輩留下來的智慧，還在村子裡流傳著。

問玉珠阿嬤搬到杉林以後，還習慣嗎？阿嬤搖搖頭說，不習慣也要習慣。以前在小林、五里埔都能感受到溪風，背後又是涼涼的石壁，杉林離溪太遠，永久屋裡也沒有冷氣，「中午的時候會熱到沒氣。」

Photo Credit: 高雄市杉林區日光小林社區發展協會出版 處理雞角刺根部的羅潘春美阿姨——目睹小林村遭埋卻無力挽救，是她這輩子的傷痛。

而春美阿姨想到八八風災，還是非常難過，「我打拚一世人，大家有比較富裕了，卻遇到八八水災，我永遠心很痛，我永遠心很痛。我在那裡出生，在那裡長大，還嫁在那裡生活，我看那一座山崩下來，卻沒有辦法救，這樣的痛。」

「加入（大滿）舞團有快樂一點，有阿亮、小眼睛，一起跳舞有快樂一點。」

這一夜剛巧也是颱風夜，風雨在窗外嘶吼，春美阿姨在屋裡看著電視，喝著熱騰騰的雞腳刺茶，靜靜地度過。

相關書摘 ►《種回小林村的記憶》：連結族人的不僅僅是大武壠語，還有「香蕉白話」

書籍介紹

本文摘錄自《種回小林村的記憶：大武壠族民族植物暨部落傳承400年人文誌》，高雄市杉林區日光小林社區發展協會出版

主編：徐銘駿

在台灣生活那麼久，我們可曾想過「台灣」這個名字的由來？

小時候歷史課所學：「台灣」一詞源於荷蘭人所稱之Tayouan或Tayowan（台窩灣），原指是台南安平一帶，後來輾轉變成整個台南，甚至成為台灣的代稱——這個台窩灣社，是否正有可能是大武壠族人當年所建立的小社Taiouwang？

直到三百多年前，他們遠離台南原鄉，來到高雄山區與華薊相遇，是否仍保留了當年的名字——Taivoan。

一夜隆冬，月正圓，高雄山區的某個小聚落，正開始進行一場台灣少數專屬於女人的節日：

眾人吆喝下，幾位頭戴腎蕨花環的女性耆老黃湯下肚，開始載歌載舞，酣興之處，甚至將菜袋高高甩在空中。此時部落男性早已準備好，頂著一頭金黃色的假髮，穿著妖嬌的禮服，男扮女裝，帶著眾人演出一場大鼓陣，再次引來一陣大笑；部落資深美女們嘴卻還是不停地說：「你們都太含蓄，人家我們以前是如何又如何⋯⋯」

原來百年前，每到這一夜，女人不但可以盡情嬉戲玩鬧，更可以戲弄男人，而男人在這個晚上是怎樣也不能拒絕 —— 因為這一夜，可是專屬於部落女性的節日。

噍吧哖事件過了廿多年後，高雄小林村於1937年再度爆發抗日事件「小林事件」，一位走反未果的大武壠族人走逃深山，在路盡糧絕時，只見土地上開始冒出一株株野菜，救了他的命。

過去數十年，小林村耆老絕口不提這段抗日史；只是當年的歷史，卻還是悄悄地透過野菜的名字，流傳到21世紀的今日⋯⋯

台灣第一本從民族植物的角度，回憶小林村過去四百年的部落人文歷史專書，昭和草、檳榔、華薊及刺竹等數十種植物，在在透露大武壠族人與土地密不可分的關係；除了帶領我們看見八八風災以外的小林村，更讓我們洞見，台灣人與土地還可以發展出什麼樣的親密連結⋯⋯

Photo Credit: 高雄市杉林區日光小林社區發展協會出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九