《熱戀林百貨・熱戀臺南》：彩繪的溫度──全美戲院師傅手繪電影看板

文：王美霞

林方一與全美戲院

林百貨做為文創百貨，時常設想以趣味且有深意的方式，來表現創新的設計力。比如，透過與全美戲院顏振發師傅的合作，將「新商品」用「舊廣告」呈現。

林百貨與全美戲院是很有淵源的。林百貨的創辦人林方一先生早年從山口縣來到臺南打天下，先在日吉屋吳服店擔任帳房。工作八年後，日吉屋老闆馬場德次郎提供大宮町一丁目二番地讓他開店，從事吳服批發兼零售生意，這個店面的舊址，就是現在全美戲院對面那塊空地。後來，又在大宮町一丁目八十六番地，也就是全美戲院的現址，開設林方一商店小賣部，零售商品；昭和七年，另在現今民生路一段，當時的錦町二丁目六十七番地開設分店。因此，全美戲院可說是林方一在臺南白手起家的起基地。

全美戲院創立於民國三十九年，前身是「第一全成」戲院，後來吳義垣接手改為「全美戲院」，現今負責人是吳俊誠。全美戲院奠基臺南七十年，是臺南戲院發展史的共同回憶，也是臺灣之光李安導演電影夢的啟蒙地。

登上紐約時報的彩繪師傅

林百貨與全美戲院的合作，喚起許多人美好的記憶，顏振發師傅是國寶級的手繪電影看板畫家，傳神的繪畫功力，讓年輕一輩驚呼「簡直是神人」！

二〇一六年，顏師傅的手繪看板登上美國《紐約時報》，引發國際報導熱潮。他在林百貨各樓層親筆手繪的看板，讓每一個產品都有了故事，無論是林百貨自營的長紅專賣商品，或是新銳設計師品牌，都栩栩如生地呈現在他的畫板上，其中一張畫布裡的那杯林咖啡，立體得教人想立即拿起來品嚐呢！

顏師傅為林百貨畫的二十四幅看板，包括熱銷的椪餅、林咖啡、復古洋裝等文創商品，在林百貨二〇一七年大遊行當天，由崑山科大公廣系學生扮演廣告人展現，也成為吸引觀眾拍照的亮點。

Photo Credit: 遠流出版 顏師傅為林百貨手繪的廣告看板，有濃濃的懷舊風、新創意。

電影的黃金時代

談起顏師傅的手繪看板，與戲院的風光史息息相關。三、四十年前，正是電影的黃金時代，臺南的西市場，人稱大菜市仔，當時就有一條戲院林立的熱鬧電影街。在娛樂甚少的年代，各家戲院幾乎是天天爆滿，因此也帶動國華街一帶的小吃攤位櫛比鱗次地開業。在電影全盛時期，臺南擁有二十幾座獨棟式戲院，當年電影《梁山伯與祝英台》曾締造七十二萬觀影人次、八百多萬票房；隨著戲院的風光，戲院外的巨型「扛棒」（手繪電影看板）也一一搶灘電影街的天際線。之後，大小戲院不敵新興媒體，一間間黯然落幕，顏師傅就是在這股風潮裡，看盡電影的高峰與谷底。

顏振發師傅來自臺南縣下營鄉甲中村，小時候喜歡繪畫，初中一年級時生病輟學在家，那時唯一可以讓他忘憂的，就是看報紙的電影廣告或電影畫報，然後拿起畫筆，依樣畫葫蘆。不學自通的他，慢慢也畫得有模有樣了。十八歲時，姑姑發現他繪畫的天分，經由友人介紹，向臺南延平戲院的陳峰永師父學畫電影看板，從那時開始，他便正式踏入手繪電影看板的行業，至今將近五十年。

當時，戲院生意炙手可熱，院線片每半個月就換一檔，看板也得跟著換新，每張看板大小都有半個牆面以上，因此，每個月平均約需求五百多塊看板，工程之浩大、耗費之人力可想而知。當時每間戲院都有好幾名師傅及學徒，一塊畫布每週塗白了又抹上新色，油漆累積厚度高達五公分，見證了當年電影業的興盛。手繪師傅為了趕進度，時常也都是沒早沒晚的，忘了吃飯。顏師傅說：「當時最累的時候，連續六天趕三十多幅巨型看板，也就是將近兩百幅小圖，少年時真是拚啊！」

手繪看板師傅的收入微薄，工作的流動性也大，顏師傅在延平戲院畫了兩年之後就去當兵，當兵回來又到統一戲院、中國城戲院、潮州新山戲院畫了三年，後來到臺南王后戲院、南臺戲院又畫了幾年，來來去去的日子，讓他看盡了戲院的興盛與衰落。

Photo Credit: 遠流出版 濃筆可以揮灑，淡筆可以寫意，在那尺幅的世界裡，優游其中。

《丹麥嬌娃》和《奇異博士》

顏振發師傅的第一幅作品是《丹麥嬌娃》巨幅畫作中的小房屋，到後來功夫了得了，才開始畫人物，像《死對頭》、《黃飛鴻》都是他的典型創作，他也把完成整幅《丹麥嬌娃》當作自己很重要的里程碑。《奇異博士》則是他最得意的作品，他時常指著《奇異博士》的畫面說：「像這樣的彩度、明暗、立體感，至今手繪看板界還無人能及呢！」

十八歲開始畫看板，姜大衛、狄龍、王羽這些電影明星是他永遠難忘的畫面。我們難以想像，在他畫出這些或叛逆、或桀驁不馴的明星時，他的心中想著什麼？顏師傅只是笑笑地說：「能做這樣的明星，很不錯啊！」

全美戲院的吳俊誠經理從小學一年級便搬到全美戲院住下來至今，戲院換過許多位手繪看板師傅，後來父親吳義垣邀請顏師傅來全美繪畫看板，到現在已經幾十年，他與顏師傅的感情不像老闆與員工，更像親近的一家人。顏師傅越畫越有心得，與全美的淵源也越深刻。相較於許多位手繪看板師傅，顏師傅是安靜的，吳經理形容：「顏師傅是一位做事很沉穩的人，總是默默在自己的角落畫著。」顏師傅對繪畫充滿熱情，又是一位不看重錢的人，在狹窄的工作室裡，日日夜夜栽進一個繪畫的世界，寡言的他，應該是樂在其中的。

Photo Credit: 遠流出版 顏師傅當年所繪巨型電影看板。人物像得要有一定功力之後才能畫。（吳俊誠提供）

永不乾涸的顏彩

歲月過去了，隨著大環境的改變，電影手繪看板慢慢走入時間的幽巷裡，顏師傅指著畫室後方窄小樓梯通道間的一幅幅作品，說：「這些是我最近心有所想的超脫現實的畫作。」清晨，室外的陽光灑落在那些畫布上，顏師傅很熱情地解說他繪畫時想像的世界，一幅幅作品像是解除了封印，在眼前活跳跳起來了。濃筆可以揮灑，淡筆可以寫意，顏師傅在那尺幅的世界裡，放入了很多通關密語，只有當人們走近、屈身詢問時，寡言的他才會一一說起繪畫的故事。

顏師傅曾經因為健康因素，想從手繪看板的工作退休，吳俊誠經理因此便想到為他開設學徒班，成立手繪看板研習營，一來，為他打氣；二來，也讓他賺外快。消息一出，吸引了許多年輕人來學畫，年紀最小的是小學三年級，也有七十歲的學員。

目前顏師傅大約有三百名學徒，手繪班每個月開設，累積至今，也造就不少成績優秀的學徒，像吳昊澤、張維哲、吳旭芬、楊舒惠等。昊澤有空時，會來幫忙顏師傅畫看板；張維哲經營COZY HOTEL，是個中佼佼者，來住民宿的旅客都可以欣賞到他的手繪看板作品。不過，大部分學徒畢竟只是業餘，顏師傅漸漸也曉得豁達了，他說，如今九成九以上的戲院都是電腦影像輸出，不可能把手繪看板當作一種職業了。

在《起家》的微笑裡

在全美戲院辦公室，顏師傅與吳經理翻閱著一張張有歷史故事的電影海報，他們夢想有一天，這小小一方天地可以成為電影博物館，讓人們從這些手繪看板、電影歷史資料中，看見曾經風光的臺灣電影史。全美戲院對於臺南人和顏師傅而言，不僅只是一家商業型的戲院，更是臺南人共同的回憶，海報上的《蚵女》、《養鴨人家》、《彩雲飛》、《海鷗飛處》、《秋決》、《汪洋中的一條船》、《王哥柳哥遊台灣》，每一幅看板，都是一面時空的花彩菱鏡，帶著我們旋入那如癡如醉的往日時光。

走過海安路，在年輕人藝術造街的路上，看到顏師傅畫的《起家》，男男女女一排人，笑盈盈地，雙手在頭頂上拱成一個屋頂的形狀。顏師傅筆下的臺南人，便是如此吧，護持著一個願望、一個想法，一個美善，即使經過歲月的淘洗，顏色褪了，光彩不再亮麗了，但是，心總也不老！

沒有成家的顏師傅，孑然一身，吳經理常笑稱他是愛自由的，永遠的十八歲。顏師傅希望有生之年能為自己的作品籌辦一個專屬的畫展，畫展中，不僅展示他的手繪看板功力，也有他累積好幾年的超寫實油畫。顏師傅在他的自畫像中，光與影交錯的筆觸，揉合了印象派的陽光，也畫出嚮往遠方的眼神。他在繪畫的世界，正沉思、踏步，且微笑呢。

Photo Credit: 遠流出版 街道一隅，張貼著手繪看板研習營學生的作品。

相關書摘 ►《熱戀林百貨・熱戀臺南》：全國最小文創百貨，如何擺脫市場上巨人對撞？

書籍介紹

本文摘錄自《熱戀林百貨・熱戀臺南：以「林」為圓心，最有溫度的府城時光漫步》，遠流出版

＊透過以上連結購書，《關鍵評論網》由此所得將全數捐贈兒福聯盟。

作者：王美霞

歡迎光「林」百貨，

站在歷史的現場，用歲月沖泡林百貨的動人故事，

拉張椅子，讓美霞老師慢慢說給你聽……

她，是府城時間的記憶。新奇的舶來品、現代化的電力流籠，在末廣町繁華街區站出標竿的地位，靜靜收納著老一輩人純真年代的情感印記。

她，是城市裡的一首詩。那些細微的建築肌理、朝暾夕照，透窗撒落的光影，古蹟的歷史空間與現代的常民生活對話，是乍然邂逅的感動。

歷經頹圮、重生，仿如勇敢穿越時空的健行者，繁華再次轉身照面，成就最有溫度的場域，她是──林百貨。做為一個全臺灣最小的百貨，讓人喜愛親近的臺南文創基地，林百貨重新詮釋了文化與創意結合的意義，是城市與市民共同創造的奇蹟，是世界看見臺灣的窗口。

林百貨是一個線索，牽引出歷史的姿采、文學的慢讀、人情的馨芳，還有文創的內涵。書裡，有著文學家葉石濤文字的聲聲呼喚；有著振發茶行、舊來發餅舖等百年老店手作職人的堅持；有著父祖輩的記憶鍵結在我們的手心；有著臺南人「不求做大，只想做好」淬鍊出的生活態度；有詩，有音樂，有著城市最真實的心跳與呼吸。

透過林百貨，訪客帶走臺南深厚文化底蘊的記憶。



林百貨寫下的傳奇

它是南臺灣第一家百貨公司，只比臺北菊元百貨晚兩天開幕。

它是全臺灣唯一僅存的百貨樓古蹟，也是全臺灣唯一設有神社的百貨公司。

它被老臺南人稱為「五棧樓仔」，是當時臺南市最高的建築物，配備南臺灣第一座商用電梯。

它身處當時最繁華的商業核心，號稱「臺南銀座」，是最摩登的代表。

它是目前最受歡迎的臺南市必遊景點，臺南市的新地標。

它於2016年獲得亞洲最具影響力設計大獎。

再開幕後，至2018年6月，國內外人士共有500萬人次造訪。

這本書告訴你

林百貨要怎麼逛，才能逛進臺南的歷史？

臺南老品牌背後的動人故事，林百貨蘊含著臺南人的笑容與哀愁。

阮逛的不是百貨公司，是阮ㄟ青春歲月。林百貨重生後，每個重新到訪林百貨的阿公阿嬤，都有一段燦爛如花的光陰故事可說。

發展文創不難，難的是執行力，揭露行銷團隊背後的創意思維與辛酸血淚史。

一個老百貨竟能讓臺南市民總動員？一年兩次的開幕與重開幕紀念活動，成為臺南當地人的集體回憶。

隨書附贈

「銅板小旅行‧府城散策地圖」，帶著吃、帶著看、帶著「好好玩」！

四條主題路線，文學的、美食的、探索職人的、港街文化的，由專家帶路，按圖索驥、穿街走巷，以悠然自在的步伐，尋訪臺南幽微的光影與故事。

Photo Credit: 遠流出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九