《熱戀林百貨・熱戀臺南》：全國最小文創百貨，如何擺脫市場上巨人對撞？

文：王美霞

Mission impossible——文創推手的故事

林百貨是全國最小的文創百貨公司，卻能創造令人驕傲的能量與榮譽，這樣的成績是如何做到的？祕密藏在細節裡，也藏在許多人的汗淚裡，林百貨團隊有一個美麗的後台，令人尊敬！

擺脫市場上巨人對撞

楊青峯董事長總是微笑地說著他的林百貨團隊，是天下掉下來的禮物：「他們努力的成果，讓我感到光榮！」臺南企業一直是根留臺灣的在地耕耘者，家族成員也以回饋鄉土的心意成立了臺南企業文化藝術基金會。決定經營林百貨之後，楊董充分授權，讓團隊去做自己的事，只要團隊努力的目標與公司發展的精神是一致的，那就可以了。楊董說：「做事業，大者恆大，與人死拚活鬥不是好的哲學，若能找到一個有差異性的點，好好經營特色，擺脫市場上與巨人對撞、平庸制約，就是一條很精彩的活路。」

楊董覺得在商場競爭中，難免落入「領先、落後」的無間戰場，若可以另外找到一個文化或生活的介面，是很好的事。尤其臺南企業長年就是以外銷為主，對於消費者在哪裡？與產品的互動怎樣？都是無緣觸及的。但是，在林百貨賣場，卻可以看到消費者的反應，辦活動時也看到人潮在眼前歡喜互動，那是很有溫度的。所以，認清企業的態勢，在黃樹林分岔的兩條路，選擇人煙稀少的那一條，好好經營，可以讓一切顯得多麼不同！

林百貨，不求強，不求大，只求在地搏感情，這是很有福氣的選擇！在臺南可以做一點事，並且樂在其中，這就是林百貨的溫度。

深夜十一點，她和他的踱步

在沒有其他競投者的情況下，高青時尚取得林百貨十年經營權，這四年來，這個團隊由陳慧姝帶領，走出很獨特的經營模式。陳慧姝說：「一開始的時候，沒想過要賺多少錢，當時就覺得，既然做為臺南的企業，就要回饋在地，全心全意去做就是了。」

再開幕之前，九位顧問與陳慧姝每個月有兩週的星期日晚上，從七點到凌晨一點，不眠不休地腦力激盪，一起討論經營策略。陳慧姝說：「從幾位文化界前輩的討論談話中，我終究一點一滴明白臺南過去的底蘊，開始了解臺南的歷史。」

籌備過程中，有許多的辛苦，不足為外人道。當時，為了空間的配置，設計師與經營團隊難免各有堅持，陳慧姝說：「有一次，深夜十一點了，我與劉國滄設計師兩人還待在林百貨偌大的空間裡，為彼此的理念溝通。」他們各自秉持完美而有所堅持，「這樣做，對嗎？」、「還有修改的空間嗎？」這樣的對話，互相問了又問！劉國滄走在館內，陳慧姝走在林百貨走廊；陳慧姝走在館內，劉國滄踱步在外頭，他們嘗試更換不同的角度去揣摩對方看到的視野。難以想像，深夜裡那個各自踱步的畫面：尚未開幕、空蕩蕩的林百貨，只有兩人走來踅去的腳步聲，以及無言的思慮。是這樣的完美堅持，催生著一個有歷史定位的百貨公司！

Photo Credit: 遠流出版 高青時尚董事長楊青峯笑著說：我們擺脫市場上與巨人對撞，找出一條有特色的路。

另一個十一點的深夜食堂

林百貨的招商從無到有，是一段摸索前行的路。為了招商，團隊也是十足吃盡苦頭。鄧暐是打先鋒戰的功臣，他說：「回想當時，我佇足在臺灣文學館前，望著湯德章公園內的鳳凰木，川流的車潮引領我回到剛畢業那年站在臺北街頭的畫面，那時的夢想，只是單純地想要有一份工作能養活自己，時光飛逝二十年，我自問：站在臺南街頭的我，還有多少勇氣去追尋夢想？我選擇了讓自己勇敢把握一次機會，無論成功或失敗，林百貨的經驗，的確是千載難逢的歷練與收穫。」

無所畏縮的團隊，時常為了一個招商的機會廢寢忘食，有時深夜三、四點，廠商一通電話，他們就要強迫自己瞬間轉醒，摩拳擦掌大談商機。負責招商的楊翰林和林佳潓都記得，有一天深夜十一點了，還與陳總坐在府中街日式料理店的攤位，等待店家下工後，商談合作的可能。那一天，陳慧姝的行程是下午五點到晚上九點，在「奉茶」勸說老茶店加入林百貨；然後，九點在日式料理店等待至深夜十一點。那夜是否星光晶亮？也許他們都忘了，因為在那個使命必達的籌備階段，只能用時間換來點點滴滴的成果。

一切遵循兩個字：做好！

陳慧姝的領導，就像南極英雄沙克爾頓（Sir Ernest Shackleton）一樣，往往從直覺出發，但是，能以可貴的直覺找到成功之路，背後必須有多年的經驗累積與職場涵養。比如說：蕾絲與刺繡做成的鳳凰花意象，就是來自於女性直覺的審美選擇。這個鳳凰花蕾絲製作的過程繁複，價錢亦不斐，但是，她仍然堅持百分百的美好，去做就是了。事實證明，她是對的，蕾絲鳳凰花的高貴質感，讓林百貨就像打開的珠寶盒一樣，讓人驚艷！

當然，團隊們已經很熟悉陳慧姝的口頭禪：「這……袂通喔！」曾芃茵說：「陳總就是大大小小、細節擺設，都一定要到位的完美主義者。」直覺告訴她：不對！然後，她會沉澱，找出方法，讓眉眉角角都調整到位。林百貨每天的開店、閉店音樂，是陳慧姝親自在風潮音樂的錄音室中拍板定案的；林包子、林錢包、舊來發椪餅，是她不斷修正細節後才誕生的自營商品。

開幕前，她親自去看臺北市花博的展場，決定了林百貨應該要有購物袋的服務，所以，請合成帆布著手製作購物袋。但是，柿赭的底色無論經過多少次的比對都不能顯現標準色，於是，陳慧姝決定自己去工廠！那一天，她蹲在印染工廠千試萬試，終於找到林百貨要的標準色。經過在染色工廠裡一天的苦熬，隨行的年輕同事受不了刺鼻的染劑味，還暈倒送醫呢！想想是怎樣的堅持與毅力，讓陳慧姝挺下每一個戰場的挑戰呢？只要她專注一件事，全部的員工便上緊發條，芃茵說：「一切的成果，就是從陳總的push開始！」

二〇一六年林百貨在香港獲得亞洲最具影響力設計獎時，在備受禮遇的殊榮中，陳慧姝問自己：「我真的有到這個程度，可以領這個獎嗎？」她認為，每天就是做自己分內應該做好的事，讓一切遵循兩個字：「做好！」如此而已。花若芬芳蝶自來，女人的直覺就這樣帶來一切美麗！

再走一次，說不定就願意跟我們合作了！

林百貨團隊有一個堅定的信念，就是用熱誠與耐心，感動每一位合作的夥伴與訪客。許多老店的支持，是林百貨成功的第一步。只是這些百年老店的身段，通常就像臺南人說的：不求做大、只求做好，因此，剛開始招商時，面對林百貨的邀請總是無可無不可，讓招商團隊坐了許久的冷板凳。每當佳潓、翰林面對拒絕時，陳慧姝就一而再、再而三鼓勵團隊：「不要放棄，再走一次，也許就可以感動這些老店，然後願意跟我們合作了！」

早期，林百貨尚未打響名號，大多數店家對於與林百貨合作還在遲疑不前時，團隊總是不會因此絕望或放棄。翰林和佳潓說：「我們最喜歡約廠商來林百貨談，這棟建築是會讓人感動的。」曾有加入招商行列的店家說：「林百貨團隊是很特別的，他們講起林百貨時，眼睛是發亮的！」

那夜，他們都哭了！

背負著古蹟經營百貨的任務，林百貨是眾人所期待的，但同時，這些期待也是每個員工戰戰兢兢的壓力。二〇一四年林百貨再開幕時，沒有人知道再度掀起蓋頭來的林百貨是什麼光景？林百貨團隊就像在暗夜或幽谷中摸黑前進一般，彼此手牽著手，朝有光的地方走去。期許的眼神，讓林百貨團隊如履薄冰；嚴格監督的評論，也讓他們警戒十分。就以空間修繕來說，設計師與施工單位無數次的溝通與衝突，消防安檢的繁複公文無法順利通關，都讓負責修繕管理的王惠卿心中經歷無數次的冰山水火。

惠卿說，她永遠記得消防檢查那一天，由於公家的要求，要實地打開消防設備做驗收，當時各樓層的產品、櫥櫃都已安置妥當，怎能打開滅火器任泡沫噴灑泛流呢？但是，林百貨是守法經營的，於是她只能在最短時間內用塑膠布鋪蓋館內所有櫥櫃，然後在公安檢查的專員面前，打開消防設施，來一次實地噴灑，「然後，幾萬元的設備就瞬間用完了！」經過千難萬難的送件、折衝、修改、驗收，終於在六月十四日再開幕的前一天，使用許可證核發下來了。六月十三日拿到許可證那天，她忍不住在辦公室嚎啕大哭！那崩潰的淚水背後，是無限承擔的壓力與責任感啊！

二〇一四年，再開幕的大遊行在臺南市掀起萬人空巷的狂潮，搶先進入林百貨一窺究竟的貴賓及民眾擠得水洩不通，在舞台上主持活動的我，看著團隊每個人不斷奔走、調度，忙碌而緊張的氣氛，是台下熱情鼓掌的觀眾無法想像的。從早上，到黃昏、夜晚，精彩的遊行與舞台的演出，揭開林百貨再開幕的光榮里程碑。當最後一位表演者走下舞台，激情的人潮漸漸散去，館內鄧雨賢的〈跳舞年代〉慢慢地滑著狐步的旋律，婉轉地送走一個個驚喜的訪客，萬頭攢動的展館漸漸步入最後的晚安曲……。當團隊以微笑送走了每一位打氣、驚艷、鼓勵的朋友，這一天、這一晚結束了，在關起大門的那一瞬間，他們或相擁、或獨處，各自在林百貨的不同角落，哭了！

其實，這個團隊對外表現亮眼，關起辦公室大門，卻是很愛哭的一群。家豪說：「我不哭，就不知道怎麼宣洩！」所以，每一次誰哭了，就有另一人的肩膀與擁抱即時送暖，這是團隊的默契與守則。

光講沒用，數字反應一切

林百貨目前含招商、自營共有三百多個品牌，負責業務的人員只有三個人，從合約、選品、設櫃、上架，每個品項單一來看是很簡單的SOP，但是，當它乘以三百時，就是很多很多的工作量，因此，準確與績效是不可或缺的職場訓練。

林百貨團隊很可貴的是，他們是從百貨公司走過來的團隊，以過去經營百貨公司的企業概念來經營古蹟，必須對董事會負責，有一定的績效要求。負責企劃的曾芃茵說：「營運是在預期的成效裡展開的，開發多少商品？與哪些單位合作？這些在每年年初都已經有了提案，林百貨是用企業的角度經營古蹟的。」這也是芃茵覺得在林百貨團隊學習最多的課題，在這個SOP流程中，是要講究效能和獲益的，團隊不僅對董事會有承諾與責任，對於承諾的實踐準確度也是很要求的。

芃茵說：「我從董事會中學到一個真理：數字最真實！數字就是期末考的成績單！董事會強調：踏實！光講沒用，數字反應一切。」所以，團隊會用很踏實的腳步去做，然後交出一張扎實的成績單。

陳慧姝也時常勉勵團隊，以消費者的角度去思考一切營運的措施。四年來，交出亮眼成績單之後，董事會更以階梯式的進程告訴團隊：「林百貨的能量不只如此！」期望團隊打破框架思考，跳出建築體的框限，繼續思考林百貨還能做什麼？未來如何複製林百貨的精神，以臺南為品牌，讓世界看見臺南。

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書籍介紹

本文摘錄自《熱戀林百貨・熱戀臺南：以「林」為圓心，最有溫度的府城時光漫步》，遠流出版

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作者：王美霞

歡迎光「林」百貨，

站在歷史的現場，用歲月沖泡林百貨的動人故事，

拉張椅子，讓美霞老師慢慢說給你聽……

她，是府城時間的記憶。新奇的舶來品、現代化的電力流籠，在末廣町繁華街區站出標竿的地位，靜靜收納著老一輩人純真年代的情感印記。

她，是城市裡的一首詩。那些細微的建築肌理、朝暾夕照，透窗撒落的光影，古蹟的歷史空間與現代的常民生活對話，是乍然邂逅的感動。

歷經頹圮、重生，仿如勇敢穿越時空的健行者，繁華再次轉身照面，成就最有溫度的場域，她是──林百貨。做為一個全臺灣最小的百貨，讓人喜愛親近的臺南文創基地，林百貨重新詮釋了文化與創意結合的意義，是城市與市民共同創造的奇蹟，是世界看見臺灣的窗口。

林百貨是一個線索，牽引出歷史的姿采、文學的慢讀、人情的馨芳，還有文創的內涵。書裡，有著文學家葉石濤文字的聲聲呼喚；有著振發茶行、舊來發餅舖等百年老店手作職人的堅持；有著父祖輩的記憶鍵結在我們的手心；有著臺南人「不求做大，只想做好」淬鍊出的生活態度；有詩，有音樂，有著城市最真實的心跳與呼吸。

透過林百貨，訪客帶走臺南深厚文化底蘊的記憶。



林百貨寫下的傳奇

它是南臺灣第一家百貨公司，只比臺北菊元百貨晚兩天開幕。

它是全臺灣唯一僅存的百貨樓古蹟，也是全臺灣唯一設有神社的百貨公司。

它被老臺南人稱為「五棧樓仔」，是當時臺南市最高的建築物，配備南臺灣第一座商用電梯。

它身處當時最繁華的商業核心，號稱「臺南銀座」，是最摩登的代表。

它是目前最受歡迎的臺南市必遊景點，臺南市的新地標。

它於2016年獲得亞洲最具影響力設計大獎。

再開幕後，至2018年6月，國內外人士共有500萬人次造訪。

這本書告訴你

林百貨要怎麼逛，才能逛進臺南的歷史？

臺南老品牌背後的動人故事，林百貨蘊含著臺南人的笑容與哀愁。

阮逛的不是百貨公司，是阮ㄟ青春歲月。林百貨重生後，每個重新到訪林百貨的阿公阿嬤，都有一段燦爛如花的光陰故事可說。

發展文創不難，難的是執行力，揭露行銷團隊背後的創意思維與辛酸血淚史。

一個老百貨竟能讓臺南市民總動員？一年兩次的開幕與重開幕紀念活動，成為臺南當地人的集體回憶。

隨書附贈

「銅板小旅行‧府城散策地圖」，帶著吃、帶著看、帶著「好好玩」！

四條主題路線，文學的、美食的、探索職人的、港街文化的，由專家帶路，按圖索驥、穿街走巷，以悠然自在的步伐，尋訪臺南幽微的光影與故事。

Photo Credit: 遠流出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九