當「公部門」變成一種設計風格，我們除了自嘲還能做什麼？

文：蔡昀芝

你有聽過「公部門風格」或「國民黨式設計」嗎？那是種你絕不能說他「醜」，而要讚嘆它超脫審美的官方喜好的設計。

8月12日在有「全台最醜車站」之稱的中壢火車站旁五號倉庫藝文基地，舉辦了一場「公部門海報設計大賽期末大評圖」活動，以自我解嘲的方式，道出當代勞務採購設計案最大荒謬：究竟政府花納稅錢買到什麼？

贏得「長官」賞識的關鍵：平易近人和中庸？

「民間參與公共建設」是政府採購的美意，但許多與政府部門合作過的業者，都默默覺得「其實民間沒這麼喜歡標公部門的案子」，因為接公部門的案子，總是會有一堆狗屁倒灶的事情需要面對，算然看似帳面清楚、收益穩定，但某程度上隱藏了更大的成本：與公部門（或長官）之間溝通，每次工作會議和每通電話，都是一種情緒勞動。

也許你會問只要是面對「客戶」，哪有不盡力服務的，但當毫不避諱凹工時、明顯隨長官喜好朝令夕改的對象是政府時，真的會懷疑這個國家到底想不想讓人安居樂業。

由桃園藝文陣線主辦的「公部門海報設計大賽」以「回桃看藝術節」為題，對外徵選海報，比賽共分二階段，第一階段入選後，參賽者針對評審回覆的意見修改後，接受第二階段的公開評圖。從入選者作品中，不難發現「公部門」一詞已成為不言而喻的「風格」，觀察二階段的評圖意見更能拼湊「公部門風格」形成脈絡：「符合長官喜好」和「平易近人」。

根據參賽者分享的經驗，有時後單位採購承辦人更會「好心透露」長官喜好風格，或請廠商參考某屆長官曾讚不絕口的活動主視覺，但如同設計大賽期末大評圖時代表「公部門」角色的評審所說，海報不是做給民眾看，而是做給長官看的。

因為審稿的是長官，民眾接受度反而不是設計考量，至於「平易近人」則是符合「中庸」的審美標準——任誰都看得懂的意思。其中一位公部門海報設計大賽的參賽者直言，根據他過往的服務經驗，曾有長官分享道「若是音樂活動就要畫『音符』、青春活力就要有『跳舞』、場地在戶外則一定要有『草地』」如此這般的說文解字式設計。

說是比設計，最後都是拚誰比較能與公務員「溝通」

當然，要拿到標案必須具備某些「常識」，例如顏色中立、避免黨派色彩，「廣告」字樣要明顯以利核銷等，能完美統合這些要素而勝出的廠商不一定是設計專業，而是和採購單位溝通、斡旋的能力。

值得一提的是，公部門海報設計大賽期末大評圖中，演繹「公部門角色」的評審，他們看似打趣自嘲的言論，卻真實地顯現公家單位迂腐的官場文化，好比其中一位評審表示，公部門很重視「身份履歷」，意即廠商找知名人士來背書、甚至是擔任簡報主講人，都有加分作用，如果是一間剛成立不久的廠商，承辦人長得娃娃臉，名片又沒印上顯赫的頭銜的話，大概執行採購案的過程會相當辛苦。

其實，今年的台北燈節案承攬廠商，正好是年輕、經驗較少的廠商。

已落幕半年之久的台北燈節案，近期又鬧上新聞，原來是承攬公司椮凌傳出以賠錢收場，而根據報導，身為椮凌股東之一的蘇打綠團長阿福表示，他一直在做虧錢的事，但也因為台北燈節讓他們能夠受邀到紐約展覽。國人都樂見台灣設計師走上國際舞台，然而根據2017、2018年台北燈節廠商都以賠錢收場的結果看來，民間廠商承接政府採購若非相當「耐煩」，就是抱持著「花錢買標案入場券」或買入進軍更大市場的心態。

回頭看台北燈節採購案的爭議新聞，北市府以「槮凌公司面對公部門的行政作業不熟悉，而且協力廠商協商出現問題，才導致履約過程相當辛苦」交待燈節招標和簽約爭議，如果只是卡在行政流程，難道單位承辦人的角色在此起不了作用嗎？還是所謂的「年輕缺乏經驗」，是指廠商不適應上述迂腐官場文化？

我們都是納稅人，但拿了我們的錢的政府，真能買得到大眾傳媒上認可的「符合時代潮流與美學標準」的形象廣告嗎？例如柯文哲競選團隊選舉期間策劃的文宣就是一種，無論你喜不喜歡，都無法否認他的廣告點閱率硬是比其他候選人高，不過柯文哲當選台北市長後，那樣突出的風格或因早已結構化的種種採購問題，逐漸消聲匿跡，偶而甚至會在台北的公車或捷運站內，看到令人尷尬癌發作的廣告。

不可諱言，近年來確實見到政府文宣的進步，除了單純的美醜，也開始有人關心後面的結構性問題，甚至是採購案背後隱藏的血汗陷阱。任何一個產業進步，都需要足夠的開放競爭與多元，而種種結構性因素導致只剩少數廠商願意接政府標案，標案經驗豐富的廠商不見得以創意取勝，部分是熟稔於官場文化，亦是深知各種話術或技巧。「公部門海報設計大賽」是個反諷，但在自我解嘲下，也反省了不健康的政府採購生態。

參考資料

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航