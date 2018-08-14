義大利高架橋暴雨中斷裂、80公尺橋面崩塌，已知22死

義大利北部港市熱那亞（Genoa）一條高約100公尺的高架道路Morandi Bridge，今（14）日突然斷裂斷落，橋上的車輛紛紛掉落，坍塌落下的橋面也壓垮了底下的房屋、農田等，目前確定已有22人喪生，消防人員已經搶救了數個小時，試圖在瓦礫堆中找到生還者，搜救人員表示這是場「重大慘劇」，死傷人數恐怕會達到數十人。

義大利警方在推特上發表一段現場的影片，一根高聳的柱子倒下，影片中的目擊者不斷大叫。

#14agosto il video del crollo di #PonteMorandi a #Genova Polcevera Morandi@VAIstradeanas @DPCgov @emergenzavvf @Viminale @ComunediGenova @StradeAnas pic.twitter.com/9viaWCfAcu — Polizia di Stato (@poliziadistato) 2018年8月14日

《自由時報》報導，這座建於1960年代的高架橋被稱為「莫蘭迪橋」（Morandi bridge）長約200公尺，當地時間週二上午11時30分（台灣時間傍晚5時30分）左右，在狂風暴雨中，橋面突然斷裂。

救援人員先前表示，有數輛車被壓在瓦礫堆下，他們拉出了2名生還者，已被直升機送往醫院。官員表示，有汽車和卡車跟著崩塌的斷橋摔落。救援人員已確定至少有10輛車墜落。

《風傳媒》報導，本次崩塌的橋面高約80公尺，橋面崩塌時，車輛滾落斷橋構成的瓦礫堆中。義大利電視台《Sky TG24》報導，橋面崩塌的部分約有80公尺長，由於該處位處於工業區，消防隊員告訴《美聯社》，他們擔心高架橋崩塌，將造成瓦斯管線爆炸。



《ETtoday》報導，義大利安莎通訊社（ANSA）報導，救難人員在瓦礫堆找到生還者，由直升機緊急送往醫院急救。另據路透報導，當地警方透露，初步統計已有超過20人死亡，還有20多輛車墜橋或受損。救難人員已經在現場發現11具遺體，包括1名兒童，另有至少5人受傷。

Photo Credit:AP/達志影像

《Express》報導，其中一家醫院熱那亞的Villa Scassi，目前為止已幫助七名嚴重受傷的患者， 該醫院院長Carlo Bottaro表示，送來的患者分別受到頭部和背部都有不同的傷害， 還有三個患者骨折， 還有一些人受到心理創傷，因為他們目擊了橋斷裂崩塌的發生，包括婦女和兒童。

而倒塌不僅涉及高速公路上的數十輛汽車，還包括下面的房屋和鐵路軌道，這些房屋和鐵路軌道都被大塊的水泥擊中。 該地區救護車服務負責人弗Francesco Bermano表示，有數十人死亡，包括從橋上墜落的人和被困在廢墟下的人。 消防隊員和護理人員正在努力從受害者身上拉出來，其中一些已被帶到各家醫院， 附近地區的醫院也都全力支持，目前都可以將傷患送去。

Just tears right now.#Genova pic.twitter.com/TjJhDkqG26 — Becky Pineapple ? (@BeckyBluepuff) 2018年8月14日

由於義大利北部目前正受到暴雨侵襲，這座建於20世紀60年代，並於2016年翻新的橋樑也可能是由暴風驟雨引發斷裂， 今天稍早時，該地區的氣象預報將天氣警報提升到橘色標記，這是程度第二嚴重的危險警示，警告人們雨水可能導致山崩和其他環境災難。

《CNN》報導，在倒塌後不久，救援車輛就被趕到現場。據意大利消防隊稱，幾個小時後，約有200名消防員仍在現場工作。 喬治・拉羅莎（Giorgio Larosa）在Instagram上發布了一段視頻，顯示救援人員在大雨中工作，以便在橋下的草地區將人們從壓碎的車輛中解放出來。

Photo Credit:AP/達志影像

《蘋果日報》報導，「莫蘭迪大橋」以建築師莫蘭迪（Riccardo Morandi）命名，另外又稱為波塞韋拉高架橋（Polcevera Viaduct），於1962年開始建築工程，到1968年完工，全長為1.1公里，是歐洲首條混凝土斜張橋（cable-stayed concrete bridge），並曾經在2016年做過整修。

斜張橋是由一座或多座橋塔與鋼纜組成橋面的橋樑，香港的汲水門大橋、汀九橋，及昂船洲大橋都是斜張橋。德新社指，「莫蘭迪大橋」是A10公路的一部分，有熱那亞「布魯克林大橋」（Genoa's "Brooklyn bridge" ）之稱。

義大利去年在Ancona也有一座陸橋崩塌，造成兩人死亡。根據《TheLocal》報導，這起事件是義大利「一系列橋樑倒塌的最新事件」，反映了義大利當地經濟衰退以及官僚系統反應緩慢，這個國家容易受到地震活動影響，但基礎設施的建設卻受到經濟停滯影響，明明橋已經出現崩壞痕跡，卻遲遲未能關閉道路所致。



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核稿編輯：羊正鈺