我們仍然崇拜權威，柯文哲才會變成一種信仰

文：鹿谷

七月底的民調出爐，包含趨勢民調、TVBS民調等，都不約而同出現了柯文哲已經正式超越丁守中的結果，柯在民調上約莫贏了丁十個百分點。而原本被譏為佛系候選人的丁守中，因為感受到選情上逆風，也不得開始學柯文哲網紅化討好年輕人。然而，網紅化卻是丁守中的罩門，非但沒辦法取得淺藍的選票，更可能因為不計形象演出而丟失那些深藍的群眾。

也因此，在民進黨宣布不禮讓之後，柯文哲有如倒吃甘蔗，接下來至大選之前，只要維持一定的媒體討論度，就有機會拿下台北市長的寶座。

此時，柯文哲本身的支持度與好感度再次達到高峰，包含一日幕僚及學姊的高人氣，都讓柯文哲的支持者們感到柯文哲言談之中的魅力。而擋在柯文哲面前，不管是社運青年十分支持的吳音寧、在桃園縣有高支持度的鄭文燦，都因為柯文哲有意無意的一句話，而惹得一身腥。對此時的柯粉來說，柯文哲講的話有如真理，若不同意柯文哲的意見，即打成萬惡不赦的對手。

不僅是政治人物是這樣，對於媒體也遭遇同樣對待。柯粉認為所謂柯P的失言，都是媒體斷章取義下的結果，寫了批評言論的記者不僅遭到肉搜，更持續被攻擊。觀察近日媒體對柯文哲的報導都顯得收斂許多，而就連因為一日幕僚爆紅的學姊，就只因為回應柯文哲陪飯局之說覺得心裡有點怪怪的，就在八卦版及新聞就一夕之間翻黑。

台灣的民主一直被認為是分期付款式的民主，過去民主化的過程中少有流血衝突，也沒有徹底轉型，後果就是崇拜威權的幽靈，在民主化30年後仍未褪去。柯文哲仿若這個時代的解藥，有過人的執行力以及時常超越傳統藍綠的驚人發言，讓厭惡藍綠的年輕人將柯視為新一代的政治明星崇拜，然而卻從來不會檢視柯是否也會犯錯，對於柯的評論照單全收，抱持著不同觀點的人即非我族類。

然而，民主政治並不是信仰大賽，而需要不斷檢視我們的政治代理人是否朝著民眾的最大福祉努力，更需要透過監督來約束他們的權力，尤其絕對的權力使人絕對的腐化，不管是從素人出身的柯，或是檯面上的任一政治人物都是如此。

可惜的是，支持柯文哲現在彷彿成為一種信仰，這對台灣民主未必是好的徵兆。

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本文經新公民議會授權轉載，原文發表於此

責任編輯：丁肇九

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