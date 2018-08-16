無論選贏或選輸，期中選舉後民主黨即將迎來一場內鬥

隨著年底的期中選舉逐漸逼近，美國近來政壇非常熱鬧，讓一向舉手投足都吸引媒體關注的總統川普（Donald Trump），反而成為各候選人的配角。全美各州將在11月6日這天，選出435席聯邦眾議員、35席聯邦參議員、36位州長，以及各地方的大小官員，是川普執政兩年以來首度接受全國選民檢驗的期中考。

以往執政黨在期中選舉都選得不盡理想，例如前總統歐巴馬（Barack Obama）第一任的2010年期中選舉，民主黨丟掉眾議院多數；第二任期的2014年期中選舉，更是一口氣在參議院丟掉九席，讓民主黨失去掌握長達10年的參議院。

今（2018）年民主黨已磨刀霍霍，準備在期中選舉一舉贏回國會兩院主導權，牽制川普未來的施政。表面上民主黨看似可有斬獲的選情，是否真的如此樂觀？共和黨能否突破執政黨的「期中魔咒」？

眾院補選：共和黨四戰三勝，贏家卻是民主黨

美國聯邦眾議員任期一任兩年，所以每次的期中選舉、總統大選，眾議院都會面臨全面改選。但在今年改選前，總共有四個眾議員選區舉行特別選舉（Special Election，即補選），分別是3月13日的賓州（Pennsylvania）第18選區、4月24日的亞利桑那州（Arizona）第八選區、6月30日德州（Texas）第27選區，以及8月13日俄亥俄州（Ohio）第12選區。

這四場眾議員補選，除了賓州之外皆由共和黨獲勝，表面上四戰三勝看似輝煌，卻引發共和黨人強烈的危機意識。

原先這四個選區都是由共和黨人出任議員，2016年大選時也都是川普得票勝過希拉蕊（Hillary Clinton），所以未能全面守下已是第一層失敗之處。

再者，四個選區原本的眾議員，在2016年都是以非常懸殊的得票率贏得勝選，尤其賓州和亞利桑那州的兩個選區，民主黨連候選人都提不出來；另外兩個德州與俄亥俄州的席位，共和黨也都以超過六成選票擊垮民主黨，但今年民主黨開出來的票數卻十分亮眼，是共和黨的第二層敗績。

然而更重要的一點，也是共和黨高層憂心忡忡的主因，就是各選區流失大量選票。以剛補選完的俄亥俄州為例，共和黨的蒂貝里（Pat Tiberi）2016年取得251,266票，民主黨提名的艾伯森（Ed Albertson）則是112,638票；這次特別選舉，共和黨的巴爾德森（Troy Balderson）僅拿下101,772票，反觀民主黨的歐康納（Danny O’Connor）有100,208票。對比2016年的結果，民主黨幾乎與上次的選票相同，共和黨則流失近15萬票；若對比兩次選舉的總票數，這次特別選舉沒有出席的17萬選民，與共和黨短少的15萬相當，代表許多共和黨選民沒有出來投票。

這個共和黨把持35年的選區，選成這樣根本不能算贏。至於其他三場選舉，也都呈現一致的結果，共和黨流失的選票都在10萬張以上，這點也延續了去（2017）年阿拉巴馬州（Alabama）聯邦參議員特別選舉出現的現象，兩年前幫助共和黨大勝的選民彷彿人間蒸發。連票都投不出來，怎麼可能贏民主黨？這是共和黨在四次眾議員補選後的第三層敗筆。

民主黨難跨高牆，共和黨靠「蠑螈」守江山

雖然民主黨在特別選舉的表現不錯，共和黨也有上述的三大隱憂，但放大到全國來看，其實民主黨的眾議院選情沒有這麼樂觀。

依據民調網站「RealClearPolitics」的統計顯示，民主黨在眾議員選舉民調持續領先，但民主黨的選票是否能忠實反映席次還是未知數，因為各州的國會選區劃分，明顯對共和黨有利，也就是美國政壇惡名昭彰的「傑利蠑螈」（Gerrymander，又譯「竭力滿得」）。

「傑利蠑螈」一詞源自於1812年麻薩諸塞州（Massachusetts）州長傑利（Elbridge Gerry）的選區重劃結果，由於國會選區重劃權在州長或州議會身上，傑利偏袒自身政黨，將其中一個眾議員選區劃得極其怪異，形狀如同蠑螈，為的就是讓政黨席次極大化。

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傑利蠑螈對民主黨的負面影響不容小覷，以賓州來說，2012年眾議院選舉民主黨全州得票率50.28％，但在該年啟用的新版國會選區中，竟然只當選五席，剩下的13席都被共和黨贏走，與選票完全不成正比。2017年，賓州婦女選民聯盟對此提出訴訟，認為賓州選區劃分無法反映民意。

賓州2012年使用的選區劃分，黑色線是郡市區劃，淺藍色是18個聯邦眾議員選區界線│Photo Credit: Female bodybuilder enthusiast@Wiki CC BY SA 3.0

經過各級法院多次審理，賓州最高法院判州政府敗訴，要求重劃選區，但州政府並未在期限內提出新版選區，賓州最高法院就自行重劃一份新的國會選區。共和黨的州議會領袖對新版選區提出訴訟，卻在今年3月19日被美國最高法院裁定駁回，賓州確定在期中選舉採用賓州法院重劃的選區。

這份新版眾議員選區，若套用2016年總統大選結果來看，民主黨有望取得八至九席，將與共和黨平分秋色。

不過，全美各地充斥著無數傑利蠑螈，並不是每州都像賓州能得到平衡重劃的機會，尤其從去年到今年，陸續有北卡羅萊納州（North Carolina）、威斯康辛州（Wisconsin）與馬里蘭州（Maryland）面對傑利蠑螈訴訟，卻都被美國最高法院裁定暫緩重劃，理由是不宜干涉州政府與地方自治的事務。

今年6月27日，美國大法官甘迺迪（Anthony Kennedy）宣布退休，若川普提名的保守派大法官人選卡瓦諾（Brett Kavanaugh）人事案通過，最高法院向保守派傾斜，未來在選區重劃判決上對民主黨也會更加不利，所以大法官人事案的角力，還會越演越烈。

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由於各州政府與州議會長期由共和黨勝出，連帶導致選區重劃對共和黨有利，今年這樣的狀況依然沒有改變，共和黨最終極有可能藉由傑利蠑螈，硬是守下眾議院多數席次。

參議院「三增三減」，民主黨過半還很拼

聯邦參議院方面改選35席參議員，其中共和黨九席、民主黨多達26席，雖然民主黨改選席次較多，但多數選情穩定，實際上與共和黨激戰的僅有七個選區，分別是佛羅里達州（Florida）、印第安納州（Indiana）、密蘇里州（Missouri）、北達科他州（North Dakota）、內華達州（Nevada）、田納西州（Tennessee）與亞利桑那州。

民主黨雖然有望在內華達、亞利桑那與田納西翻盤，卻可能丟掉佛羅里達、印第安納與北達科他，「三增三減」的情況下，最後決戰的舞台將會落在密蘇里的民主黨現任參議員麥卡斯基（Claire McCaskill）身上。

麥卡斯基的對手是共和黨提名、年僅38歲的州檢察長霍利（Josh Hawley），霍利在今年初針對爆出性醜聞的密蘇里州長格雷騰斯（Eric Greitens）展開調查，過程並未偏袒這位同屬共和黨的明日之星，最後讓格雷騰斯在6月1日宣布辭職。也正是霍利公正的舉動，讓他贏得許多掌聲，在選舉聲勢上扶搖直上，於8月7日初選脫穎而出，迎戰已二連霸的麥卡斯基。

除了內華達之外，其餘六個州2016年大選時皆被川普拿下，民主黨在先天條件上就處於劣勢，即便連密蘇里也守住，民主黨在參議院還是維持目前的49席；要在陷入苦戰的北達科他、佛羅里達和印第安納再下兩城、拼參議院過半，難度相當高，因此現階段民主黨選情也沒有樂觀的條件。

若期中選舉滑鐵盧，民主黨風暴才算開始

作為在野黨，民主黨本來很有機會在期中選舉有所斬獲，尤其是共和黨籍眾議院議長萊恩（Paul Ryan）宣布退休、民主黨又在今年特別選舉表現不俗，眾議院理應是民主黨該力求翻盤的戰場，但仔細來看，民主黨似乎沒有明顯占上風。

近來民主黨一系列的黨內初選，最讓政壇震撼的即是6月26日紐約州（New York）第14選區，連任10屆的重量級資深議員克勞利（Joe Crowley），竟被28歲的政治素人歐加修－寇蒂茲（Alexandria Ocasio-Cortez）擊敗。

克勞利是眾議院的民主黨黨團主席，若此次民主黨能拿下眾議院多數，克勞利是呼聲最高的議長候選人，不料這名民主黨主流派的中堅人物，在初選就被掃出國會大門。

然而，進一步思考民主黨的國會權力結構，會發現克勞利這一敗的傷害只是開始。克勞利的背後是眾議院少數黨領袖裴洛西（Nancy Pelosi），面對這名手下大將在初選落馬，裴洛西雖然第一時間輕描淡寫，但這確實打亂了原本的接班布局。從2011年開始，裴洛西自眾議院議長之位退下後便接任少數黨領袖至今，與少數黨黨鞭霍耶（Steny Hoyer）一同在任。

然而，78歲的裴洛西與79歲的霍耶，這個已老態龍鍾的組合讓不少民主黨青壯派不滿。2011年至今，民主黨在裴洛西與霍耶操盤下於眾議院四連敗，加上2003年至2007年在野期間，也是他們二人帶領民主黨吞下兩場敗仗，等於民主黨十餘年來，都是由這對敗選六次的組合領導眾議院民主黨議員。

假若此次期中選舉民主黨在眾議院勝出，裴洛西便可功成身退交棒給克勞利，減少青壯派不滿情緒；但眼下這位「儲君」提前出局，民主黨領導層短期內恐怕難以找到最適當的替代人選。

另一方面，歐加修－寇蒂茲代表的進步派，也正在挑戰主流派的領導地位，這股隨聯邦參議員桑德斯（Bernie Sanders）而起的左翼力量，是否會變成民主黨內的「茶黨」（Tea Party），在羽翼漸豐後開始撼動民主黨路線，非常值得關注。

眾議院少數黨黨鞭霍耶（左）與少數黨領袖裴洛西（右）│Photo Credit:Reuters/達志影像

不管輸或贏，民主黨都不可避免路線之爭

裴洛西為首的高齡化民主黨領袖，正在面臨結構重整、進步派崛起、青壯派進逼等三大考驗，目前所有民主黨人的共同目標都是川普，所以表面上裴洛西等人的領導地位還不至於動搖。但無論選輸或選贏，民主黨在期中選舉後不可避免會有一場內鬥。

選贏，有了新籌碼和手段可以跟共和黨角力，代表能夠在立法程序上發揮多數黨的影響力，對川普的牽制將會升級新階段，裴洛西等人過往溫和的領導路線必會受到挑戰。

選輸，民主黨內對老人政治的不滿會迅速升溫，也會檢討連續五屆在眾議院敗選的原因是什麼？雖然傑利蠑螈是其中一項因素，但恐怕帶兵打仗的裴洛西也難辭其咎，整個黨團未來的走向與定位，青壯派或許會想爭奪更多話語權。

這場期中選舉對共和黨來說，是處在選情是否會被川普連累的尷尬中，但民主黨卻潛在更加未知的路線之爭。如被川普開除的前聯邦調查局長柯米（James Comey）給民主黨的忠告：「過左」不是好事。

核稿編輯：翁世航