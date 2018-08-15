【董恒秀專欄】乘HM Explorer伊洛瓦底江探旅

有一年的夏天

我們乘探險號

在伊洛瓦底江

靜靜航行著豐富

穿過暗礁的隱喻與古老的夏唱

旅行可以是陌生人之間靈魂的相見與對話。在異國的風景裡我們無拘無束談話，暢快地笑，短暫的相會縱如朝露片刻晶閃，卻久久落在心土上。2018年7月29日這天我們一行十人在Ada（何靜瑩）的帶領下，登上緬甸科研探險船 HM Explorer探險研究號，展開六天的伊洛瓦底江之旅，我們不知會看到什麼、遭遇什麼，望著滾滾江水，興奮地期待著未知。

HM Explorer是以香港出生知名的探險家、保育家、作家、攝影家黃效文（How Man Wong）命名。1986年他與他的《國家地理雜誌》團隊定位長江新源頭，一舉成名。而在創立CERS（China Exploration & Research Society）後長期致力於青康藏高原的探險和保育工作。

Photo Credit：董恒秀攝影

近十年則將觸角延伸到尼泊爾、寮國、印度、不丹、菲律賓，特別是緬甸。2013年開始啟用總長106呎、時速每小時約13公里的HM Explorer。船的外殼是鋼結構，上部構造則全是柚木手工打造，有七間裝有冷氣的船艙，上甲板一間，下甲板六間，兩間浴室，兩間廁所，有飯廳、廚房、遮陽甲板、露天甲板與圖書室。我們這次航行有八名船員，包括主廚、服務人員與機組人員，另有行政經理與其助理。

HM Explorer一般只招待中國探險學會（CERS）的研究人員、特邀探險家與貴賓，以及學會的贊助人。主要任務是進行伊洛瓦底江與其支流欽敦江沿岸的水文記錄與文化考察，因此備有三艘橡皮艇與八輛自行車。研究人員可藉由橡皮艇到河輪無法進入的支流探勘，自行車則便於在村落間穿梭拜訪。

而我們皆不具上述性質如何能進入HM Explorer？因為喜歡挑戰自己、哈佛畢業的Ada，從任跨國企業管理顧問到創社會企業L Plus H Fashion高級毛衣工廠，為低學歷中年人士創造就業及重塑尊嚴，再到創立科網公司Paxxineer，利用網路平台與「共享經濟」，推動「心度遊」，因此有了Paxxineer與CERS合作舉辦的伊洛瓦底江探索之旅。

Photo Credit：董恒秀攝影

對Ada的信任，我可說毫無懸念地就一個人從台灣飛到曼谷與其他包括Ada在內的九位香港朋友會合，然後再一起搭機飛往曼德勒。事實上在曼谷機場候機室就與年輕、熱情、教養好的高中英文老師Freddie敞開心談話了。

我們抵達後先將行李放在分配到的船艙，之後就到明宮一帶的村落遊玩。明宮佛塔（建於1808年）是世界最大磚造佛塔之一，黃昏時刻龐大地灑著幽寂。附近有世界最大的鐘，重達90公噸。而離此不遠處是通體白色的欣畢梅佛塔，望過去，白塔像是鮮白地湧起時間的凝靜。我們赤腳踩入它白色的沈思。此地是我第二次來訪，首次來就喜歡，因此舊地重遊興致仍不減。

我們再回到HM Explorer，不久開始享用船上第一頓豐盛的晚餐。處在新奇興奮狀態的我們，在吃過晚餐後，繼續舉杯暢飲，而就在語酣心熱之際，突然斷電了，瞬時一片漆黑！奇的是無人驚叫，仍繼續談話，只是轉移陣地到上層甲板。

Photo Credit：Chan Myae Cho

我們或坐或躺或站，河風清涼，習習吹進我們的悠怡裡。Ray充當DJ播放歌曲。真喜歡這樣的遺世獨立，躺在長椅上望著夜空，星光喜閃，江水悠悠，完全感受不到船上的技工正在汗水淋漓搶救故障的發電機。我好想以天空為屋頂在甲板上的夜風裡睡夢去！但故障處好像短時間無法修復，而沒電就沒水，因此我們無法在船上過夜。Ada與船上經理Sandra決定撤離到需一小時車程的一家旅館暫宿一晚。於是我們一一往下層甲板移動，到各自房間收拾過夜的行李。此時已是深夜11點多，但還是無人抱怨。

由於大家都是搭早班飛機，因此不少人可說徹夜未眠，這時候其實都累了。結果我們要搭乘的不是有冷氣的小巴，是小貨卡！更驚人的是，我們還在說說笑笑。呵，電影裡偷渡客上小貨卡的場景竟發生在我們身上！話說我們這些「偷渡客」中有前微軟亞太研發集團office商務軟體研發總監、創投家、全球第四大最有價值技術創業集團創始人之一、公司總經理、跨國公司業務經理等企業高層，還有優秀長得像明星的英文老師！就這樣大夥擠在小貨卡上，暗夜裡一路顛簸到旅館。

而Francesca和我被禮讓坐在前座吹冷氣，因此失去了與他們同甘共苦的機會。三更半夜時刻我們終於抵達旅館，男生三人一間，女生兩人一間，據說大家都一夜好眠，因此早上又精神奕奕上街去吃當地人的早餐。接著去逛實皆（Sagaing）市場。

Photo Credit：董恒秀攝影 揚達納辛梅小群佛

緬甸的傳統市場仍保持農業社會形態，此處的市場佔地甚廣，形形色色的蔬果食物，五顏六色的熱鬧撲眼，交織著一張張生活的臉孔與聲響。

一個很深的感受是，走在緬甸江邊村莊和古城，好像走進50年前的舊照片。著名古都阿瓦（Ava）就在曼德勒鄰近，也因此緬甸華僑習慣將曼德勒稱為瓦城。我們是以馬車代步遊歷古城，在小群佛塔、柚木佛寺與泥磚寺院三處古蹟停留。啊，馬蹄聲敲著時光隧道，路兩旁大樹的綠蔭襲來童年夏日的歡笑聲，時間裡的幾抹笑容在我心裡泛起懷愁。美讓人喜悅，也讓人微疼著存在的憂鬱。

Photo Credit：董恒秀攝影 巴格雅佛寺

揚達納辛梅小群佛塔 枯落的大佛

仍然注視

雲旅與行旅

我們的腳步聲亮過祂的寂靜 巴格雅佛寺 267根巨大的柚木柱

散發時間的黑粹

夏光進來散步

響著足音的悄然

我們呼吸著柚木的沈靜

打開黑影的睡眠 馬哈翁梅邦山寺院 兩百年

黃與黑的古寂

被灰幽的藍

超現實地苦鬱著

兩隻羊

啣著悠閒

深邃的古卷打開

時光湧出沈默的徘徊

阿瓦城的馬車之旅後，黃昏時刻我們再度登上HM Explorer，終於可以在船艙睡覺了。第三天清晨船往明宮北方行駛，來到位於明宮與陶罐村「焦妙」（Kyaukmyaung）之間一個叫Sheinmaga Tawyagi的村莊，這裡有緬甸第一個動物保護區，是敏東國王（King Mindon, 1808-1878）於1852年設立，佔地334公頃，主要保護的是瀕臨絕種的金鹿與黃頭龜。

Photo Credit：董恒秀攝影

我們在保護區停留時間不長，因此不可能看到金鹿，就算停留很久，能不能見到也要看運氣。不過我們在敏東國王會坐船前來禮佛的佛寺稍作停留。前面提到的陶罐村Kyaukmyaung，其附近河域是觀賞伊洛瓦底江河豚和漁夫協力捕魚的地方。由於適逢雨季漲水期，水位過高，這一帶河域禁行船隻。

在離開此地後，我們到村子的市場走走看看。路上見一位中年人用扁擔挑著東西叫賣，不知他賣什麼，好奇拍下他的身影，後來才知他賣的是用棕梠葉包裹的揶汁米糕。我有試吃一口，味道特別，但太甜了一點。也見一戶人家在用餐，我跟他們揮手招呼，他們非常友善回應我，笑裡都是美麗的人情。

Photo Credit：董恒秀攝影 小販挑的是棕櫚葉包的椰汁糯米糕

小貨卡載我們到船停泊的地方，我下車後一人在江邊一個小村莊的泥土路來回走一圈後才登船。路上見一對剛自江中浴洗完畢的婦人，她們給我一個開懷的暢笑。每位見到的村人都對我這個外國人投以好奇純真的笑容。這種陌生人之間敞開心無言的瞬時交流是旅行中讓人愉快又回味的美妙際遇。

下午船開始往南行駛，我們來到一處CERS輔導叫Sithal村莊走訪。一下船就見到一大群放學的小學生，嘰嘰喳喳，又玩又鬧，像出籠的小鳥，他們對我們好奇，我們也對他們好奇。

Photo Credit：董恒秀攝影

CERS輔導的重點是，為依舊保有珍貴傳統文化，尚未被現代文明摧毀或改變的原始緬甸風貌，注入新的價值，讓不管是自然或原始的風貌得以自給自足方式存續。我們看到木作精良有一百多年的柚木大型穀倉，傳統手工製作緬甸草煙（cheroot）的家庭工廠，新建尚未啟用的校舍，家庭主婦用裁縫機做衣服，也看到家家戶戶使用太陽能板發電。

我們所到之處，可說每戶人家都出來看我們這群人，並給我們熱烈的笑容。只有一個例外，那就是一頭圓眼怒睜雄壯的水牛！正當我們一個個從牠面前小心翼翼走過時，牠突然衝撞起來，走在前頭的我聽到騷動與驚叫聲，回頭僅見皮膚白皙長得像梁朝偉的KK，為了閃開他這突如其來的攻擊往後退，結果掉到田中一個淺水坑！當時與KK走在一起的Tayman則一躍拔腿就跑，這一跳手機都從口袋跑出來了。此後這個戲劇化的遭遇成了我們用餐時常拿出來的話題，而毫髮無傷的KK從此多了一個自娛娛人的故事。

Photo Credit：董恒秀攝影 製菸之家

村子還沒走完就下起傾盆大雨，泥土路又滑又泥濘，所以就有人滑倒了，還好沒受傷。船員貼心送來雨傘，但我們每個人還是挺狼狽回到船上，不過好興致不減，晚上大家用餐喝酒，笑聲不斷。

雨下個不停，河水上漲，還好午夜時停了，我們因此得以在安全無虞下，一早搭當地捕魚木舟，兩人一組讓漁夫載到一處捕魚的地方，看他們實際操作傳統的撒網捕魚。七、八月正值雨季，水位高漲，河水黃濁，非捕魚的季節，所以我們這艘小舟的漁夫在撒了多次網後，最後僅捕到一隻小魚。雖然如此，這未曾有過的經驗讓我很開心！

Photo Credit：董恒秀攝影

黃昏時刻我們來到另一個CERS輔導叫Latkabin的村莊。看到村裡有不少白牛真使我欣喜，我就是愛看牛！其實坐在船上常可看到江邊草地上成群吃草的牛隻，但我仍百看不厭。這村裡有一戶人家用小麥梗做的草帽行銷全緬甸。夥伴裡有好幾個人都有買。Clive請製帽的村人特別製作兩頂繡上英文字母的草帽，要作為禮物送給妻子與兒子。

我們把村子繞了一圈後回到船上，這時每天都穿得像賽跑選手頗具喜感的Ray，糾集大家到上層甲板做健身操。他放上動感歌曲，像健身教練一般對我們進行操練！當我們在甲板上咬牙切齒、歪七扭八做著體適能運動時，村民們則扶老攜幼在岸邊觀賞我們的「表演」。真有那麼一點超現實的歡樂景象。我怎麼也想像不到行船伊洛瓦底江探旅還會有這一招！

隔天早上用過豐富的早餐後，與隨船的CERS生物學者Su Hliang Myint輕鬆談話之際，請她為我介紹圖書室裡玻璃櫃陳列的標本。她用心跟我介紹緬甸幾種犀鳥與烏龜的特性與棲息地，我因此長了點知識。我也因此知道，當船停泊靠岸時，Su通常會到村子的市場視察販賣的河魚，若有需要會直接購買帶回來製成標本存在玻璃罐裡。買現成的比自己捕捉省事多了。

Photo Credit：董恒秀攝影

她還未介紹完，我就被告知準備下船到新近開放的象園參觀。我對緬甸大象最先的印象得自於大一時閱讀歐威爾所寫一篇〈射象〉的文章，此時要親眼看到頗有些雀躍。曾看過紐約時報一篇關於失業大象的報導，文中提到大象在緬甸具有某種神秘的地位，數百年來，牠們協助將柚木與硬木從叢林中搬運出來。不過因森林面積急遽縮小，加上2013年緬甸政府頒佈法令禁止原木輸出，導致許多大象與象伕失業。而緬甸所擁有豢養的大象數量居世界之冠。

一個奇異的現象是，過去軍政府竟會遵守英國殖民時期制定的大象勞動法規！法規規定大象每日工作八小時，每週五天，55歲退休，強制產假，亦享有暑假與醫療保險。在一個獨裁統治人民缺乏最基本的社會保護時，大象勞動法卻是受到相當重視，部分原因在於過度勞累的大象極度危險。

伐木固然艱鉅，但也是使得緬甸大象相對長壽與健康的主要原因，而大象對工作有使命感，因此失去工作會造成沮喪的現象。不過若全部野放將造成更大的問題，因此成立觀光象園是解決的辦法之一。所以呢，我和Mandy就一起去騎象。

在象伕的指揮下，14歲的Chit Mink Kyaw載著我們上下林地的陡坡並涉河去與受兩隻母象保護照顧的小象見面。小象看見象哥哥到來很興奮走過來用鼻子與牠親密招呼。而我也興奮看著這一幕！正午的陽光很毒，騎坐在象背上走崎嶇山徑並涉水伊洛瓦底江，有些驚險，但我毫無懼意，因為象伕駕馭技術高超，所以一路騎來刺激又歡喜！騎畢，在餵食牠兩盤水果後，從象背座椅上下來，我貼著Chit的臉撫摸牠的鼻子跟牠說話，感覺著一股暖流的相繫，最後才依依不捨與牠告別。

Photo Credit：董恒秀攝影 黃豆醬料製作過程

HM Explorer繼續往南行駛，終於抵達蒲甘。我們下船後乘坐已在岸邊等待我們的緬甸三輪計程車。此行主要是拜訪受CERS輔導從事竹編、黃豆醬料製作與泥塑工藝的家庭，雖然也去看了三處蒲甘佛塔，不過未巡禮我曾拜訪過的幾座古美莊麗的佛塔。

佛塔之城蒲甘是緬甸第一個王朝蒲甘王朝的首都，古皇城建於849年，王朝鼎盛時期平原上曾佈滿多達一萬二千多座的佛塔與佛寺，目前則有二千二百多座保存完好或半傾圮的佛教建築。

傍晚我們的船隻特別停泊在一處僻靜的河岸邊，因為我們要在伊洛瓦底江探旅的最後一夜在江邊的沙灘上晚餐。HM Explorer的主廚與服務人員為我們準備了一桌豐盛美味的燒烤佳餚。好個新奇的晚餐！有星光、河聲、蟲鳴相伴我們喜悅的笑雨，真是畢生難忘。

Photo Credit：董恒秀攝影 僻可眺望江水的佛寺

隔天我們一路北上返回曼德勒，傍晚時分下船，結束這一趟伊洛瓦底江人與物皆美的豐富之旅。

旅行時能有氣味相投、談話愉快的旅友相伴，是難得的幸運與樂事。在機場排隊等check-in時，我跟Stephen說，你們都是企業高層，卻選擇坐經濟艙，的確不太一樣。他說，我們都是這樣，不時興派頭。平常商務搭機往返也都是坐經濟艙，因為用的是公司的錢，不管職務是低是高，都一視同仁。僅在有緊急事務要處理，需在短時間內往返美國，高階主管才會搭商務或頭等艙。我轉頭問KK，「你也是這樣嗎？」他笑著回答說，「我有一架私人飛機。」在我喔了一聲後，他得意地說，「是我兒子送我的紙飛機！」

Photo Credit：董恒秀攝影

天時地利人傑合起來的時刻就是帥！這趟伊洛瓦底江探旅就是帥氣之行，六天的旅行在我的生命裡，像來了六道星光，閃爍美與溫暖的江旅。

責任編輯：游千慧

核稿編輯：翁世航