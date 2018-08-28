在網路上被人謾罵，不代表大部分的人真正「討厭你」

想像中的討厭鬼

時常會看到許多名人因為自己的某段言論或是某種主張，而在網路世界掀起軒然大波，落入動輒得咎的處境；如果承認自己的想法似乎就會得罪一群人，更慘的是想要救火的言論卻又引來另外一方的謾罵，最後裡外不是人，嚴重一點的前途盡毀。

我自己也曾經遇過類似的狀況：在傳統與保守的宗教圈中，我的思想與作法一向被認為標新立異（雖然其實，所有看似標新立異的東西，很多反而是真正的復古；而所謂的傳統，反而往往則是一、兩百年內才形成的新習俗）。

每次遇到這種狀況或看到相關新聞，都不由得想到上帝與魔鬼下棋的這個譬喻，或者有些說法則是「上帝與魔鬼打賭，賭注是全人類的靈魂。」換句話說：這些爭議人士，往往不過是兩方陣營的戰場與犧牲品；不過這場賭注上不論兩方誰贏了，爭議人士往往永遠都是輸家，除非他夠聰明、能從中得利。

以最常見的統獨論戰為例，當某些藝人說出了傾向於獨派的言論時，在這之前從沒有聽過這個藝人、沒看過他，甚至根本不了解他的統派人士，往往都無法忍受其說法而對其口誅筆伐；這種時候，當事人往往會產生一種幻覺：「這些統派人士討厭我。」但事實不然；這些統派人士，不過是將這個藝人作為其發洩對獨派論述不滿的棋子，更有甚者會開始挖這個藝人的黑材料，這其實也是要加強他們心中「獨派人士的醜陋面孔」。

他們討厭的是自己想像出來的「獨派人士」：他們可能帶有「不參戰卻高喊獨立」「反對兩蔣貢獻」「厭惡中華文化」等各種面貌；而這些統派們不過是想要在這藝人身上，找到這些面貌的蛛絲馬跡，以加強他們的厭惡感。但請注意，這種厭惡感不是針對藝人、而是針對其想像中的「獨派人士」。

當然，反過來也是這樣的；獨派聽到大部分無辜藝人所說出的統派論述時，下意識也是想將其劃分為其想像中的統派：大中華主義、愛錢、愛共產等等；總之，爭議的兩方不過是想要將這藝人當作實證他們想像中的「討厭鬼」的模本，來大肆發洩自己對這些討厭鬼的不滿；而不論誰居上風，這個藝人絕對是最倒霉的，因為他永遠都是輸家。不論怎麼做，他都已經被犧牲作為我們「想像中的討厭鬼」。

Photo Credit: Depositphotos

幻覺之執

當然，這篇文章的重點其實不是統獨議題；只是這個議題大家會比較有感而已。重點在於：撇去特定人士不談，大部分的知名人士會落為這樣的祭品以致被「獵巫」時，除了會得到經濟上的損失或人際關係上的損失之外，最慘的是大多會開始產生憂鬱症、至少也會有些心理上的病態；其主要原因顯而易見：面對排山倒海來的斥責、壓力與無力感，任何一般人大都是承受不了的。

所以，這篇文章的目的是希望傳達出這樣的訊息：大部分的人沒有「真正討厭你」，你不過是變成了祭品；畢竟在沒有真正認識一個人之前，是不可能被「真正討厭的」；這裏我又想到印度哲學中的一個重要概念：人要如何認識自己。

印度哲學中的吠陀主義與沙門主義都一致認同，人之所以會有痛苦，是因為沒有真正認識到自己，這是一個基礎價值觀；只是對於要如何「認識到自己」，兩系有不同的主張。不過，沙門主義中的佛法在哲學的發展中提出了兩種對自我的錯誤認識，與此處的主題有很密切的關係。

Photo Credit: Depositphotos

佛法認為，一般人對自我的認識大抵都是「幻覺之執」，也就是基於幻覺所產生的誤判：好比你誤將桌上的繩子看成蛇，之後產生的一系列反應（戰or逃、打電話叫消防隊or自己拿菜刀出來etc.）都是源自這個幻覺，所以稱為幻覺之執。

幻覺之執有兩種：第一種是天生的，第二種是後天的；後天的幻覺之執被稱為「負擔的幻覺之執」（遍計我執），而我們對自己的認識，大部分都是這種負擔的幻覺之執；為什麼它被稱為負擔呢？這有幾個原因。

一、它是被加上去的

負擔，顧名思義；是本來沒有，後來被加上去的。我們不是一出生就覺得自己很廢、很魯，或是就覺得自己很有能力、很自信，而是在成長的過程中，一點一點被加上去，最後構成一個我們對自我的整體認知。

二、它是別人加上去的

我曾經聽過社會學的一個理論，描述人基本上是無法不靠外在環境，而產生對自己的認識；我們對自己的認識，都是來自外在環境的反饋，當許多人說你很有能力、你就會覺得自己很棒，反之亦然。這種論點與佛法的主張不謀而合！佛法認為，「負擔的幻覺之執」（遍計我執）是源自「世間名言所說」，也就是他人所說、他人所告知。換句話說，我們將他人對我們的評價變成自己的負擔，然後再把這個負擔誤以為是我們自己本體。

正是因為這樣，人才會有尋求認同的表現，也才會在面對排山倒海的批評時崩潰；對於這樣的狀況，印度哲學給予的建議是：將定義自我的權力拿回來，不要活在他人嘴巴中所構成的負擔，而是讓自己來定義自己。 其最簡單的起步是什麼呢？就是遠離（寂靜）：阻斷這些外來的負擔，才能讓我們自己先歇一口氣。

責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航