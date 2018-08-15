把第一線人員當棄子，護理之家大火燒出醫療漏洞

裡頭躺著的，是某人的爺爺；靠著氧氣罩自行呼吸的，是隔壁誰誰的奶奶；全身僵硬又瘦巴巴的，剛好兩個看護一人拉褲管、一人揪領子抬出，可能周末才剛家屬訪視完......

如今在悲傷的「台北護理之家大火紀錄影片」中，成為一個個被搬運、被抬出、被拉、被揣、被推著的身影，穿梭著的是無比慌亂與恐懼的護理師與看護。

新北市新莊區衛福部台北醫院護理之家的7A23病房，在今（13日）凌晨4時突然起大火，造成9死10重傷。目前統計傷患共37人，包括護理之家住民32位，其中11位目前轉到樂生療養院的護理之家、另外18位轉到其他醫院，3位留在台北醫院照護。目前統計9人死亡、8位在加護病房、18位在急診留觀。

這些移動不便、須他人協助的病患，光是平時挪動床位就已經不容易，在短時間之內要把大量的人數移出，加上醫院內管路與氧氣等更增加危險，沒有辦法想像當時那位護理師有多驚恐。

九死的消息一傳出，多位當時邊哭邊搶救的護理人員，甚至有自己傷到還住院治療的，已經收到「可能得面臨業務過失致死」的消息，整個護理界都炸開了。

我護理師朋友顫抖著滑開手機給我看簡訊，憤怒、悲傷、被追殺，群組內唇亡齒寒的淒厲悲愴，人人都知、你知我也知，就是病護比、排班、通報系統連線設計問題！

看著影片中的護理師耳朵一邊夾著手機衝忙奔跑跳腳，任何「一個人」被放置在「設陷阱要你跳的錯誤系統內」，會做得更好嗎？能夠提前九分鐘通報消防？能夠抱著滅火器濃煙中來回跑還記得順手關門？還是說其實一個護理師要能夠直接扛起15個阿公阿嬤呢？而且還是「非常資深」的護理師。

針對這起火災意外，照護司長蔡淑鳳表示，事發當時台北醫院護理之家共有32位住民，當天值班的人員共3位，1位護理人員、2位本籍的照服員，她強調3位都非常資深，也符合護床比1：15的規定。

資深，跟1比15的火災現場人數比，有甚麼必然關係呢？資深的扛得比較多嗎？這神邏輯啊？

再來，〈護理長照機構大火多在半夜 衛福部：會加強預防〉的新聞中寫道：

2012年統計至今，護理之家或長照機構火災共4件，包含2012年北門護理之家、2016年樂活老人長照中心、2017年愛心長照中心與南門護理之家，事後發現火災通常發生在晚間12點至隔天8點的大夜班。

所以更應該要重視人力排班問題了吧？不，神邏輯腦果然不是憨人想的那麼簡單：

為了在消防人員到達前再多做什麼，去年已在護理之家評鑑新增「情境演練」，除了動線與設置上的風險註記……

Hello？又要情境演練？整篇沒看到究竟要怎麼預防啊！

來看看護理師們的大家長，中華民國護理師護士公會全國聯合會說了啥：

今天新莊台北醫院發生火警，產生重大的傷亡事件，對於部分針對護理師救災不力的言語，本會予以譴責，在有限的人力下，護理人員必須將所有住民一一疏散出去，需要極大的專注力及行動力，護理人員已在第一時間通報總機，仍然發生延遲通報消防隊之遺憾，非護理人員所能控制，本會對在場的護理師盡力救災的表現，表達最大的敬意，希望院方未來能針對護理之家的人力配置再做檢討，以避免再發生類似的憾事。

又是神奇的邏輯，不痛不癢的小叮嚀。

未來、希望，今天是九條人命、九個家庭，誰要給你「未來」、「希望」，再「避免」？

家屬得知消息趕到醫院時，發現媽媽的右頸部漆黑，在屍袋中呈現蜷曲狀，讓晚輩們都難以承受。

所以可以看到，護理公會臉書下各個憤怒的留言：

堅持嚴格立法三班各班護病比 反對平均護病比 護理長不納入護病比

護理人力的三個班次，要維持最基本安全配置，本應就是最根本的道德良知，現在醫院高層都要見到「評鑑」狗頭鍘開鍘了才會怕，結果評鑑只是裝模作樣的把病護比用「平均數」計算，甚至連掛名可能不知道人去到哪棟樓的護理長，都可以當作分母。

拜託，這不是卡拉OK找分母攤錢，這是一個個生命的安全。

澳洲公立醫院的病護比1:4、美國區域醫院1:6，台灣的病護比規定擺明在放水。

這次修法本該是台灣護理師勞權一大進展，但台灣醫療改革基金會副執行長朱顯光、台灣基護工會理事長吳嘉綾卻都認為，這樣的標準「形同虛設」，有放水之嫌。 「我們護理團體爭的護病比，是不用計算過的，很多醫院為了通過評鑑，把護病比數字訂得很漂亮，卻把明明在放假的護理人員算進來。」吳嘉綾說，衛福部提出來的「護病比」，不是護理站裡應該有多少個護理人員，而是「平均數」。

這都不是這一兩天的文章，而是多少專業人士大聲疾呼、卻屢屢被神邏輯鬼打牆掉的問題啊。如果，系統設計就是惡意要致人於陷阱死地，結構性的問題、起司理論、同意這樣排班的主管、認同這樣病護比設計的官員，摸摸你的良心不痛嗎？

圖片來源：作者提供

屢次系統性的千瘡百孔，出事了就是找最末端的一線人員當棄子，這樣的悲劇......

最應該保護生命、颐享天年的安養中心，卻是這樣的結局......

由 Kennedy Space Center - http://grin.hq.nasa.gov/ABSTRACTS/GPN-2004-00012.html , 公有領域, 連結

因為天氣過冷導致密封塑膠環斷裂，右側固體火箭助推器的O型環密封圈失效，高壓高熱氣體泄漏，導致挑戰者號升空後73秒解體，七名太空人在三分多鐘時間自由落體以200G重力墜海罹難，驚動全球，其中還有一位幸運入選的老師，當時她的學生們就在觀賞太空梭升空。

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悲劇發生之後，發現每一個決策層面，環環相扣，層層出錯。曾有工程師事前警告過，但被公司主管忽略；曾有儀器示警，但被忽視。

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假如每一個社會每次出事，都一定要針對個人來指責，就會讓這個社會的各人不願意從事有風險的事，這是一種防衛機制。

悲劇讓太空梭計畫中止了30年，當年其一日裔太空人鬼塚承次帶著女兒送他的足球，上頭還寫著「Good Luck, shuttle crew！（一切順利，太空人們）」，竟然在太空梭解體後打撈到，被收藏起來。直到30年後，在經歷過多少次的調查研究、記取教訓、反覆檢討、坦承錯誤、面對真實，太空計畫重啟，這顆球又再次被送上太空，繼續它未完的任務。

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而台灣的醫療環境呢？護理人力的恐怖黑洞何時能從錯誤中站起？

一直關注著護理勞動人權，長久下來看著公權力單位不斷自我欺騙、無法正視問題癥結。受害的是每一個曾經帶著熱情進入護理界而受傷棄甲的逃兵，受害的最終是需要醫療護理的無辜民眾。

諾貝爾物理獎得主費曼（Richard Feynman）獲邀加入挑戰者號事故調查委員會。他在調查報告書的附錄總結道：「想要在技術上成功，實情要凌駕於公關之上，因為大自然是不可欺騙的。」

你的身體、你生活的空間，也是大自然的一部份，還要被欺騙到何時？

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航