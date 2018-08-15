南韓「文在寅接班人」性侵女秘書一審判無罪 法院：「她事後還到美容院做頭髮」

曾角逐南韓總統選舉黨內提名、一度被看好有望成為下屆總統的南韓知事安熙正，日前涉多次性侵女秘書被控多項罪名，但南韓法院昨（14）日全都宣告無罪，引發社會討論。

53歲的安熙正本是南韓執政黨（共同民主黨）的政治明星，他在80年代投入學運，隨後進入政界，一度被南韓媒體視為「神級人物」。不過今年三月，安熙正的秘書金志恩在節目中公開指控，安熙正過去八個月內性侵她四次，多半是在兩人出差前往瑞士、俄羅斯及其他地點時被他性侵，檢方隨後介入調查。

《中央社》報導，金志恩當時哽咽地說，辦公室有嚴格的階級制度，她無法反抗上司。而安熙正在醜聞曝光後發表正式道歉聲明並辭職，但堅稱他們發生性行為是「你情我願」。

安熙正涉嫌從去年7月29日到今年2月25日共四次利用職權姦淫金志恩，五次猥褻並對其進行性騷擾，於今年4月11日被檢方不羈押起訴，正式對安熙正起訴。檢方表示，安熙正曾被視為下一屆總統選舉有力候選人、擁有強大的社會和政治影響力，竟利用權勢向處於弱勢地位的隨行女秘書犯下重大犯罪，請求法院嚴懲，以保障韓國社會不再發生類似性侵案。

本案在今年七月底辯論終結，檢方請求法庭判處安熙正四年有期徒刑，並命令他參加性暴力治療課程、公開個人資訊，不過安熙正最後竟全身而退。

"South Korea’s #MeToo Movement Dealt Blow by Politician’s Acquittal" https://t.co/HyIXw4T8Jw pic.twitter.com/o75CfgIdZ7 — Youssef Amerniss (@youssefamerniss) 2018年8月15日

沒有具體證據判無罪 法院：女方未多作反抗

《風傳媒》報導，法院表示，本案發生在擁有正常判斷能力的成年男女之間，「不存在可證明強迫性的具體證據」，全案唯一的有力證據就是受害人的陳述。

法院指出，雖然安熙正是知名政界人士，擁有原告的人事任免權，因此確實擁有優勢地位。但就事件整體來看，難以判定金志恩的性自主權受到侵害。

法院認為，金志恩「受害後」對安熙正仍展現尊敬之意，今年二月兩人最後一次發生性關係時，金志恩很清楚（Me Too）運動，卻未多作反抗，因此難以認定安熙正利用其地位優勢。包括安熙正涉嫌五次對原告猥褻的指控，法院都認為證據並不充分，宣告無罪。

《韓國聯合通訊社》報導， 首爾西區法院表示，沒有足夠的證據證 明安熙正 利用其職位與原告發生性關係。法院也沒有接受金志恩的論點 — 也就是安熙正透過肢體壓制，令她無法抗拒。

「 （受害者）在涉嫌攻擊前後的行為，還有她的私人訊息，都與她聲稱的創傷狀態不一致。」法院指出，「 這起案件涉及兩名具有智力和正確判斷力的成年人......除了受害者的證詞之外，似乎沒有其他證據表明被告使用體力使受害者喪失能力。」

《韓國時報》報導，法院指出，「兩人在俄羅斯第一次發生性關係後，金志恩還在當地找了一間安熙正喜歡的韓國餐廳。兩人回到韓國之後，金志恩還去了安熙正常去的美容院做頭髮。」「原告持續表達對安熙正的仰慕，不只是在工作方面，也對遇到與工作無關的熟人，這使得受害者的證詞很難被接受。」

《衛報》報導，安熙正在法庭階梯上說：「我很抱歉， 我很慚愧 。我讓很多人失望了，我會盡力改過自新。」而抗議者則對著他大喊「還沒有結束！」

檢察官則稱 判決結果「不可理解」，並誓言要再上訴。

報導指出，儘管南韓 在經濟和技術方面取得了進步，但男性主導的法律體制，仍使得性侵案件的結果，最終導向有利於男性的裁決。

《CNN》報導，南韓社會長久以來較為保守、且男性占主導地位，在面對不公平待遇甚至性侵犯時，女性應該保持沉默和接受。女性受害者往往被批評，沒有表現得「正常」、或沒有在揭露性行為時表現出「必要的羞恥」。

請支持我，直到最後

報導指出，從去年延燒全球的「#MeToo運動」鼓勵了像金志恩這樣的女性說出自己的經歷。金志恩在三月接受採訪中說， 她希望通過分享她的故事，激勵其他人挺身而出。

隨著「#MeToo運動」越燒越旺，南韓政府宣布計劃提高最高刑罰並延長部分性犯罪的訴訟時效。然而，當地的倡議者則表示，還有很長的路要走。

《Korea Joongang Daily》報導，在判決之後，金志恩發表一份書面聲明，矢言反對「不合理」的判決結果。

「我很驚恐，也很害怕」她寫道。「每個試圖用謊言和沈默粉碎真相的人，以及被告否認自我反省，我都非常傷心和痛苦。然而，我今天活著的原因是因為我有人站在我旁邊。」

「請支持我，直到最後」她寫說「我求求你」。

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