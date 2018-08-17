借刀殺人的中共，用「江北難民與新三民主義」殺國民黨

最近看了民國雜誌《文萃》裡面的一篇文章，題目是《從『江北難民』說起》，作者是曾任《人民日報》社長的范長江。

這裡的「江北難民」是1946年國共內戰爆發後，因為彼此爭奪京畿附近的江蘇北部，加上水、旱、蝗、雹的自然災害，造成當地人民的流離失所，被迫南下討生活。

文章中說：「這裡的江北難民並不是普通難民，而是特殊難民。他們不是因為災荒原因逃荒，而是因為解放區內，尤其是新解放區內實行民族主義（懲辦漢奸）、民權主義（清算惡霸，改造保甲制等）、民生主義（減息減租）的結果。」

作者還對將他們分成了六類：第一類是被特務們「抽壯丁」謠言嚇跑的貧苦人民。第二類是中小市民知識青年，長期受到國民黨的反共宣傳，對共產黨心存恐懼。第三類是不願意減租的地主。第四類是地方上的封建惡霸。第五類是大大小小的漢奸。第六類是對共產黨政府有誤解的人民。 最後作者呼籲他們還鄉，對他們進行區別處理。

通過這篇文章，我們不難發現這是中共一貫以來「借刀殺人」的伎倆。

假和平真奪權，借「江北難民」殺國民黨

當時這群「江北難民」是國共都想爭取的對象，國民黨為了展現對難民的關懷，積極投入救災。上海的青幫大佬杜月笙為了救濟難民，搞了一場「上海小姐」選舉賑災大賽，最後將善款用於救災。

國共內戰正酣之際，共產黨還不忘做做呼籲和平的假戲。1946年6月23日晚，以馬敘倫、雷潔瓊為代表的11人和平請願團從上海抵達下關車站後，遇上了飽受共匪蹂躪的江北難民向他們討說法，言語發生衝撞後，爆發了打人衝突，警察和憲兵也未能倖免，多人被打傷。後來這一事件被中共渲染為國民黨有預謀的「下關慘案」，國民黨無奈背黑鍋。

請願的這些人自稱無黨無派，中共建政後，無一例外做了大官。 當時馬敘倫穿的長衫，今天還陳列在了中共的國家博物館之內。馬敘倫被打后第二天，周恩來就去醫院探望了他，這難道不是中共蓄謀已久的詭計嗎？只不過他們借江北難民之手嫁禍給國民黨罷了。

故弄玄虛的新和舊，借「新三民主義」殺國民黨

中共有時還故意塑造新和舊的對立，中國的近代史被他們分為舊民主主義革命時期（1840年—1919年）和新民主主義革命時期（1919年—1949年）。之所以把1919年作為分水領，那是因為這一年爆發了五四運動，在中共眼裡這是一場反帝反封建的愛國運動，促進了馬克思主義在中國的傳播，為中共的成立奠定了基礎。

中共的歷史教科書裡認為這兩個時期最主要的區別是領導階級的不同：在舊民主主義革命時期，領導力量為資產階級；在新民主主義革命時期，領導力量為無產階級。這句話的言外之意是，1919年以前中國是北洋政府、國民黨的天下，1919年以後就是共產黨的天下，共產黨取而代之就理所當然了。

孫中山先生早在醞釀推翻清朝之際就提出了「三民主義」，民族、民權、民生的內容雖然在革命成功後，因時局變化而有所增補，但是從來沒有以新舊來區別。

1924年，孫中山為了爭取蘇聯支持，在國民黨第一次全國代表大會上採取了「聯俄容共」的政策，允許共產員以個人身份加入國民黨。後來，這一政策被中共曲解為「聯俄、聯共、扶助農工的三大政策。」1940年毛澤東在《論新民主主義》中，更是在此基礎上將「三大政策」詮釋為「新三民主義」，儼然以孫中山的正統接班人自居。

「國民黨一大」後，共產黨人長期在國民黨內擔任要職，滲透瓦解國民黨不遺餘力，好在蔣介石的及時清黨挽救了正在被赤化的國民黨。

但是國民黨從此分崩離析是註定的，新舊兩種「三民主義」早已讓國民黨人選邊站，宋慶齡、廖仲愷等人的投共讓國民黨元氣大傷。

蔣介石上台後，雖然做過很多不得人心的事，但是他堅守的「三民主義」，已經深入人心。共產黨打出的共產主義沒有多少人真信，就連毛澤東本人也沒有看過多少馬克思的著作，他研究最深的恐怕還是《資治通鑑》裡的帝王之術。

所以他希望藉著「新三民主義」來爭取「解放區」內人民的支持，鬥倒國民黨。民族主義被中共曲解成了懲辦漢奸，很明顯地是「項莊舞劍，意在沛公。」民權主義偷樑換柱成了清算惡霸，改造保甲制度，完全是為了肅清地方反共勢力。最後的民生主義看似為了佃農的利益，給他們減息免租，其實是煽動他們對地主富農的仇恨，製造階級對立。

今天我們看中共當年「解放區」的影視作品，一派欣欣向榮、歡樂和平的景象，卻不知道他們背地裡鬥爭了多少無辜的人，他們的「吃光隊」、「聞香隊」令人聞風喪膽，讓江北難民不得不背井離鄉。

江北地區人民的困苦，並不是因為地主富農剝削造成的，最主要的原因是戰亂和自然災害。可是中共長期以來對地方士紳的抹黑，給底層人民心中播下了暴力革命的種子，最後幫助中共奪權成功，今天蘇北地區還流行著「鬥地主」的紙牌遊戲。

借刀殺人是《三十六計》中的第三計，今天的中共依然屢試不爽，在台灣莊敬自強的國民黨是不是應該以史為鑑呢？

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航