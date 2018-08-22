理專不告訴你的那些事（一）：破解基金業者話術的七個關鍵數據

文：黃琛為

自己挑選的基金績效居然跑輸大盤，明明理專說這個目前正夯啊？決定自己來購買基金，但打開基金說明書，裡面琳瑯滿目的名詞與數據，你會選擇先看哪個呢？

這些問題對許多人來說是個無解題，常因為專業知識不足或是沒有時間，而選擇交給理專負責決定錢的流向。殊不知對理專而言，他除了要負責你的財富增值，也要負責自己的。

不是啦，我相信大部分的理專都是為客戶著想，但他們多多少少也會受到基金反佣／手續費的影響，推薦的不一定你最想要的商品，這時候，如果你擁有基本的基金識別能力就顯得非常重要。

我們不用和理專以樣對這些商品了解的如此透徹，但我們可以藉由基金說明書的幾個關鍵數據，來分析這支良「基」是否適合符合你的需求，踢走不誠實的小三（理專）。

那麼，我們要怎麼分析一支基金是好是壞呢？

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以我投資基金數十年的經驗（目前90％資金已轉為其他理財商品，原因有空再分享），看過近百份的基金公開說明書，我整理出來下列七個關鍵數據，是任何一支基金都能在網路上查到的公開資訊，也是挑選良基的你們一定要知道的。

（一）申購手續費

申購手續費就是買基金要繳的第一筆「學費」，也就是申購的費用，約在1－3％之間。

台灣基金業的手續費可以說是出名的高，逼得部分投資者轉往ETF或是其他手續費較低的理財商品。但近年來基金業者有大力改革，提升管理基金的技術、降低手續費，現在許多基金收購的手續費已經可以降低到1－3％左右，甚至有時還會推出免申購手續費的服務，需要的朋友可以注意看看。

（二）管理費

管理費又稱「經理費」，按日收取，並於基金的淨值內直接扣除。此為基金內部規定的內含費率，所以無法議價。這部分的費用支付基金公司培訓專業人才或研究相關趨勢的成本，要注意的是，投資人通常只會在基金說明書裡看到，多數基金公司並不對外主動說明。

（三）風險報酬等級

中華民國銀行公會針對基金的價格波動風險程度，由高而低所訂定，從RR1－RR5，後面的數字越高代表風險與收益性越高。RR1的代表有貨幣基金，RR2的代表有投資等級債、政府公債，RR3的代表有平衡型基金、新興市場債券基金，RR4的代表則有已開發單一國家基金、RR5的代表則是單一國家基金、新興市場基金。

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（四）夏普（Sharp）值

基金每承擔1％的風險，可以獲得多少的利潤，此數值越高越好。

（五）Alpha值

無風險下，經理人多拿的報酬，此數值越高越好。

（六）Beta值

基金對大盤波動的反應程度，常用於指數型基金，如Beta值＝1.2，表示大盤上漲10％，基金上漲12％，代表此基金與大盤走勢十分密切。

（七）R-squared值

基金與大盤的相關性，適用於指數型基金。越接近代表基金與大盤走勢相關性越大，也因此R-squared值越高的基金，Beta值也越具參考價值。

在我的觀點看來，我最重視（二）每年管理費，姑且不論基金會賺還是會賠，管理費是確定會「虧」的部分，千萬不要小看這部分占總投資額的1－3％，長期累積下來也是十分可觀，更別說這些扣掉的錢，再也無法參與複利的過程。

關於複利的相關文章

圖片來源：作者提供 管理費、管理費、管理費，很重要所以講三遍。

舉個例子吧。假如我想將資金投入新興市場，但又沒有足夠的資金分散在單一國家，只想投放在「新興市場」，現在有兩支相關基金，關鍵數據如下：

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最後我選擇購買iShares基金，為什麼呢？

我將基金中獲勝的數據用橘底來表示，你可以發現，iShares基金的報酬較佳，而Vanguard的管理費較高，兩支基金都與新興市場指數密切相關（都接近1），因此我願意多付每年0.1％的管利費，去爭取更高的報酬。

最後，我把基金的關鍵數據整理成表格：

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掌握了這些基金的關鍵數據，能讓我們在和理專溝通時有更強的理論依據，甚至能靠自己挑選出心儀的基金（順便省了理專的佣金，哈）。但也不要以為這樣就掌握了挑選基金的全部技巧，像是基金內部成分、規模、成立時間，對基金也都會有影響。

圖片來源：作者提供 就和談戀愛一樣，要找到符合自己的另一半並不是件簡單的事。

希望這邊文章能幫助到大家，在我的粉絲專頁上也會不定期更新關於「理專不告訴你的那些事」系列文章，有問題歡迎留言問我，或分享給正在被理專坑殺的朋友（XD）

參考資料：

本文經懶人經濟學授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航