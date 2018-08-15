美國有可能出現第一位「跨性別」州長 — 從小想當女生差點被「帶去驅魔」

美國將在今年11月舉行期中選舉，而選戰還沒真正開打，已經讓不少美國人為之振奮，因為今年的選舉，出現了美國史上第一個由主流政黨提名的跨性別州長候選人。她叫克莉絲汀．郝爾奎斯特（Christine Hallquist）。

美國佛蒙特州（Vermont）民主黨州長初選結果昨（14）日出爐，跨性別者郝爾奎斯特擊敗了其他三位民主黨候選人，包括了一名14歲的男孩伊森．桑納伯（Ethan Sonneborn），成為美國史上第一位贏得主流政黨提名的跨性別州長候選人。

郝爾奎斯特將代表佛蒙特州投入11月6日的州長選舉，如果順利當選，這將使佛蒙特州成為第一個出現跨性別州長的地方。

《世界日報》報導，郝爾奎斯特在擔任佛蒙特州電力合作社執行長時，公開表達自己的跨性別身分，而她也是第一位在職時就這麼做的企業執行長。

郝爾奎斯特的初步勝利，對全美有意參政的「LGBTQ」族群（同性戀、雙性戀、跨性別者和酷兒）來說，是莫大的激勵。全美有意參政的LGBTQ族群，一直未能在州長這種高階公職的黨內提名戰勝出。

郝爾奎斯特在今年初宣布參與民主黨州長初選時曾說：「我想成為真正的自己，這條道路一點都不容易，但我一直要誠實地生活下去。」

11歲就知道自己「想當女生」，曾被建議「帶去驅魔」

郝爾奎斯特在初選之前接受《衛報》專訪時感慨的說，「 我告訴別人這（投入選舉）不是我做過的最艱難的事情。事實上，我認為過渡之後，一切看起來都很容易。」

現年62歲的郝爾奎斯特從小就發現，自己是一個「被困在男孩身體裡的女孩」。

「當我11歲的時候 — 我永遠記得那天，好像照片一樣 — 我母親將我打扮成小紅帽的那天。」郝爾奎斯特說，「這個裝扮很美麗，我愛死它了。然後我說：『媽咪，我想要當一個女生。』然後她回答我說：『永遠不要這樣告訴任何人。』」

郝爾奎斯特說，她了解她的母親當時這麼做是為了保護她 — 在那個時候的美國，跨性別者仍有可能被送到精神矯正機構去。

但是，儘管她隱瞞了自己的性別認同， 郝爾奎斯特仍 是一個女性化的孩子，這在她就讀的天主教學校裡，並不是那麼能被接受。 郝爾奎斯特說她經常被修女毆打 。在她八年級的時候，天主教會的高級神職人員 （Monsignor）打電話給她父母，並說「大衛（郝爾奎斯特在變性之前的名字）需要驅魔」。她 的父母拒絕了神職人員的建議，並將 郝爾奎斯特 和她的兄弟姐妹一起帶出學校。

郝爾奎斯特後來 去了一所公立學校，然後投身商業，最終成為佛蒙特州電力合作社的執行長。

跨性別權益最受挑戰的一年，她決定參選

郝爾奎斯特公開跨性別身分參選，其實最早在美國，並不是一件人人都能接受的事。

《華盛頓郵報》2017年報導， 在20年前，美國跨性別者若要從政，通常必須隱瞞自己的變性經歷。1992年，剛當選美國 麻薩諸塞州議員的加里森（Althea Garrison）被記者揭露，她是一名跨性別者（雖然加里森從未 公開承認自己的變性身份，但她被廣泛認為是第一位擔任公職的跨性別黑人女性）。

報導指出，被起底之後，加里森沒有再次獲勝公職。專家認為，她的跨性別身份的揭露，可能影響她的政治生涯。當時， 跨性別者不太可能從事公共事業。

2008年，美國前總統歐巴馬就職期間，跨性別族群在公共領域獲得了更積極的關注，有越來越多的跨性別者開始競選公職。不過在川普就職之後，跨性別的權利受到不少挑戰 — 川普在2017年二月取消了校園內性別友善浴室的分類，也在同年八月 簽署一份備忘錄，明文禁止跨性別者加入美軍。

「2016年11月8日（編按：川普當選美國 第58屆總統） ，我意識到世界發生了變化。」 郝爾奎斯特說，她不知道該怎麼辦，她與這個國家的很多人一樣，都留下了很多眼淚。 2017年1月20日， 美國新任總統川普宣誓就職翌日， 她前往華盛頓特區參加 「女性大遊行」（Women's March）；三個月後，她又回到當地參加「 人民氣候 大遊行」（People’s Climate March），並從那裡開始籌措 競選辦公室。

根據《路透社》報導，在最被打壓的時候，來自各地的跨性別候選人，在2017年 取得突破性進展，當時全國至少有10個小型選舉，從州議員到分區（城市規劃）董事會都有跨性別者贏得勝利，報導指出，這是有史以​​來最多的紀錄。包括了2017年11月， 民主黨籍33歲跨性別者羅姆（ Danica Roem） 擊敗共和黨連任13次的反同老將馬歇爾（Robert Marshall），成為維吉尼亞州政壇上，首位公開身分且當選的跨性別人士。

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《紐約時報》報導，去年當選維州眾議員的跨性別者羅姆，今年也提供同樣公開身分參選的郝爾奎斯特拜票策略，包括了試試看有節奏地輕輕敲門；如果沒有人在家，在競選文宣上留下親筆字跡，而這些拉票技巧，也讓郝爾奎斯特締造了自己的歷史。

《美國國家廣播公司》（NBC）報導，郝爾奎斯特預計將在11月大選，對上共和黨對手、現任州長史考特（Phil Scott）。史考特近月支持度略降，但外界仍預料，他會在共和黨初選中穩穩勝出。

郝爾奎斯特的政見包括15美元的基本時薪（約新台幣450元；美國聯邦政府規定每小時最低工資，從2009年以來就一直停在7.25美元／新台幣217.5元）、全民醫療保險以及免費高等教育。另外她也主張積極開發綠電以及高速網路。

她表示，自己會出來參選，是因為川普跨性別政策的不友善。包括禁止跨性別從軍、還有廢止歐巴馬時期的性別友善廁所等：「我們州的人民非常有愛，不喜歡聚焦在分化上。」

不只LGBTQ，更有穆斯林、原住民、拉丁裔女性參選

今年美國期中選舉還有許多看點，除了LGBTQ（同性戀、雙性戀、跨性別與酷兒）候選人，女性參選人數也都創新高，民主黨內的女性候選人中，也有美籍穆斯林（Rashida Tlaib）、原住民（Deb Haaland）、以及不滿30歲的拉丁裔新秀候選人（Alexandria Ocasio Cortez）。

《中央社》報導，在歷經「我也是」（#MeToo）運動席捲全球以及反對總統川普風潮盛行的一年後，今年角逐11月美國期中選舉的女性選將，在眾議院、參議院與州長的初選，都創下了歷史新高。

角逐聯邦眾議院的候選人，目前有183名（刷新先前167人的紀錄）；另外今年至少有11名女性角逐州長（刷破1994年的10人紀錄）、角逐參議院的女性候選人也創下新高，共42人角逐，其中24人是民主黨籍，18人是共和黨籍（先前參選人數紀錄是2016年的40人）。

不過《台灣醒報》指出，目前美國國會只有20%是女性，仍低於我國（38%）或全球平均（23%），且曾有他國提名更多女性候選人卻全部落選的記錄，因此美國有女候選人未必代表會有更多女性參政。

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核稿編輯：楊士範