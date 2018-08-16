《你的孩子不是你的孩子》：深受汙名與毒性教條影響的病態家庭

文：林奕宏

台灣公共電視年度教育大戲《你的孩子不是你的孩子》，改編自吳曉樂的小說作品，故事內容講述被考試綁架的家庭故事。不論是小說或影集，我們都能從中一窺考試教育對於家庭的影響，理解到考試教育的結構性，影響家庭父母、小孩的期許與心理狀態，包含情緒勒索、控制、暴力等。本文進一步透過社會學與社工觀點，用社會學之眼，檢視在情境中的人，有系統性的從社會結構看見家庭動力。

阮的家庭，是怎麼樣鑲嵌在社會中？

家庭是一個動態的系統，有其互動、溝通的模式，而家庭的教養方式與價值觀也深受社會潛移默化，是一個縮影，在影響我們孩子的自我概念。

親職場域中，不同階級位置的家長，雖然因資本（經濟、文化、社會）多寡而有教養差異，但都有二者共同一致的目標，即「希望透過教育讓下一代更好」的教養腳本。（這可以另闢主題，「不同階級家庭的教養模式－從階級看教養實作上，不平等與格格不入」。）

華人文化的傳統的教養方式，採取嚴加管教的手段，溝通上透過命令、規定與語氣處罰、恐嚇，甚至使用暴力（口語責罵、體罰），延續上一代「不打不成器」的觀念來對待小孩，這些手段除了因為「不會教、不知道如何教」之外，或許能追溯自父母親前一世代的教養（《家庭會傷人》一書稱為「毒性教條」），受過日式或權威體制的教育，一板一眼、遵從規定的模式影響。但僅此如此嗎？

社會的迷思：來來來，來台大；去去去，去美國

民國四、五零年代的教育界，流行一句話：「來來來，來台大；去去去，去美國」。只要努力考上台大，讀書申請獎學金到美國留學，過程彷彿擠身上台大之後，都會順理成章，人生一帆風順。社會流行的口號，也代表著透過讀書考試，階級流動向上，掌握資源的可能性，也更反映台灣社會的教育價值觀標準——唯有讀書高。

評斷標準的僵化：考試代表一切

我們常將學生的學習表現與考試表現畫上等號，此觀念也因此加劇對孩子成績的「重視」。訓練考試寫出標準答案，填鴨式教育的手段，或許是華人社會最能在教育成果中看見「成就」（分數、上名校），但過程，是西方社會更重視的內容。

我們在《中英教育PK》的記錄片中能窺見到，雖然考試成績，中國老師的班級贏過英國老師的班級，但記錄片也透露了蛛絲馬跡，思索教育模式，在東西方差異以及注重的重點不同，所帶來的影響，一者著重集體式單向的傳授，關注教學內容與成績；另一者著重個別差異，關注教育理解內容上的過程與多元能力的培養（團體合作、討論等）。或是近年來台灣關注法國高中會考的哲學考科，開始注重邏輯、批判性思考、獨立思考的能力培養，都顯現出東西方教育觀念的差異。

標準測驗是必要之惡（evil of necessity），不全然反映學生的實力。變化萬千、全球化的世界，所要擁有的能力，更不只是單一測驗標準就能涵蓋。世界經濟論壇（World Economic Forum）針對第四次工業革命所帶來的進步，著眼於未來工作技能與勞動力戰略提出報告，指出未來2020年所需具備的前十項技能（skill），包含解決複雜問題的能力、批判性思考、創意等，此份報告也顯現出目前就業職場上，雇主所想要的是什麼樣子的人才。

社會錯誤的觀念，打造羞愧（Shame）的父母

雖然職業無貴賤，但在社會中，社會階級的汙名（stigma）會打造羞愧（Shame）的父母。

中產階級屬於宰治階層，掌握資源與話語權，進行剝削與控制，會替勞工階級烙印上汙名，也為社會樹立「典範」的框架模型（一套中產階級在把玩的遊戲規則）。

烙印汙名，在勞工階層貼上標籤，使其產生羞愧，即否定自我，認為自己是有問題的、是錯誤的態度，內化成為父母的行動。也因此父母會透過各種手段，就算是在辛苦，也希望能像中產階級的家庭教養孩子（補習、家教、砸錢不手軟），不希望自己的孩子也是和父母是一樣的身分地位，會灌輸藍領工作（骯髒、辛苦賣命）低於白領工作（坐辦公桌吹冷氣乾乾靜靜、拿筆輕鬆）的觀念，希望培育階級流動力。

影集中《貓的孩子》的母親更說：「我們這輩子沒什麼成就，就是希望孩子我的孩子，能有點成就。」透露出對於自身階級地位的自卑，也凸顯對孩子透過教育而有階級流動機會的期望。

深受汙名與毒性教條影響的病態家庭成員

小說中，〈人子與貓的孩子〉或影集中《貓的孩子》看到，父母與孩子之間的互動中，一個允許體罰暴力、變動的環境裡，孩子的表現退縮且深具恐懼、焦慮與不安定，而父母親的愛，是一種有條件的愛——成績表現上的要求，成為一種甜蜜的負荷。

先看到家長身上，父親在外因為面子、與他人比較，而回過頭來要求母親以及孩子，在影集中，甚至可以看到家族的虛榮以及相互較進的火藥味。社會壓力的情境，使父親產生羞愧感，因自卑而必須故做堅強，說話大聲、暴力舉動（摔東西），當給予孩子的愛，有附加要求與期待時，沒有達成期許的要求，便會怪罪在母親身上。

母親自己則有相互依存（co-dependency）的狀態，即母親自身角色放棄了自己的感覺和慾求，完全鎖在家庭的痛苦上——無法得到配偶的關愛——扮演著另一半所認為「應該」的角色。劇中的母親，在表現上透過食物傳達了許多訊息，透過暴食，希望能滿足自身的想望——那份對於丈夫愛情歸屬的渴求以及對於孩子成績表現——與期待，甚至忍痛漠視、體罰壓抑對孩子的感受，但這些期待中，依然沒有得到應有的回應，而得到滿滿的失落與挫折，斑駁的壁癌，不斷從天花板掉落的壁灰，體現了家庭做為一個溫馨避風港的假象。

孩子在當中卻成了代罪羔羊，孩子成績考差，成為父親的不回家的「原因」，背負不必要的罪惡感，母親因為家庭關係上的結果不理想時，「你不認真念書，爸爸都不想回家了。」透過責怪、指責自己與孩子，成為排解羞愧感的不當方法，孩子在母親身旁，不斷承接母親無法被滿足的期許。在劇中，孩子甚至有生理不適的反應（嘔吐），更進一步嚴重產生偏差行為，透過暴力、虐待動物，來尋求紓解。

我們不能輸在起跑點，但有贏在終點嗎？

影集中，迎來一個解脫與新的開始，母親離婚與孩子一起，而孩子在另一領域打拼，而非陷縮於課業成就上。

我們對於教育的想像過於狹隘，考試升學做為學習的標準與遊戲規則同時，也使的我們沒看見孩子更多的可能性，健全成熟的家庭，乃培養成熟人格的場域，提供一個成長的場所。培養正確的互動關係與溝通，有其良好功能運作，孩子在家庭裡受到保護與正確的教導，若在家庭中受了傷，透過檢視社會情境與家庭背景與動力，看見原生家庭陰影，藉此修復傷害，找尋新契機。

身為讀社會學的社工學生，難免透過社會學之眼，檢視在情境中的人。本篇可延伸閱讀《家庭會傷人——自我成生的新契機》與《你的孩子不是你的孩子》小說或電視影集。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航