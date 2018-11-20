你不知道的「議員配合款」：一年上千萬的「私房錢」都花去哪兒？

作者：羊正鈺｜設計：游承穎

這是一則，很多人可能不在意的新聞。

最高法院在10月中判決，認定新竹縣6名議員（1位已卸任）利用民意代表可向地方政府申請「公共工程建設及設備補助款」的職權，在採購中小學書籍及教具時，勾結書商與資訊設備商分贓牟利，從中貪汙6成回扣，光回扣就超過1000萬，6人依貪污罪起訴，除了褫奪公權4年，也各自被判1～7年徒刑，如今全案定讞，10月31日將入監服刑。

大部份人不知道的是，我們的縣市議員們，除了檯面上的薪水，另外還握有一年幾百萬到上千萬的「議員配合款」可供使用。

什麼是「議員配合款」？

所謂的「議員配合款」可以追溯至省政府時期，為了因應各地方緊急需要而設置的「小型工程建設經費預算」，該預算由省議員視各選區之需要，可直接向省府各廳處申請撥付補助動支，目的是為了縮短行政作業流程，以提昇行政效率，也彰顯省政府親民愛民的德政。

後來，各地方縣市政府也陸續比照辦理，在年度預算內編列部分經費供縣市議員運用，除了可以直接服務民眾，還能參與公共建設、造福選民，又被稱為「基層建設配合款」、「議員小型工程建議款」、「地方小型工程配合款」等，指的都是同一件事，因各地處理方式不同而異。

不過，隨著政黨輪替、縣市長多次更換，這筆配合款的額度不斷擴增，如今一年少則數百萬，多則上千萬元，全台灣各縣市的「議員配合款」每年總額近40億。

以桃園市為例，地方政府編列「議員配合款」也是行之有年，桃園縣時期的議員每年有800萬，合併升格後增為每個議員一年1000萬，並改名為「議員小型工程配合款」。桃園在地聯盟受訪時就質疑，「市府一年預算有近1000億，『只』編列6億的配合款（60個議員，一人1000萬），用6億來『收服』議員就好了。」言下之意，全台有22個議會，每年要審的預算不下於1兆台幣，我們要如何相信這些議員能幫人民把關？

雖然桃園市政府後來宣稱「已廢除配合款」，但是在工務局綜合規劃科、教育局地方教育發展基金底下依然可以找到。此外，過去的議員配合款都是「有默契」的、以「定額」的形式給議員，桃園市這幾年，多數議員都剛好花到1000萬左右，這真的只是巧合嗎？

看起來「很巧」的縣市，還有南投縣、屏東縣、新竹縣和2014年以前的高雄市。

「議員配合款」都花去哪兒？

從2014年開始，「議員投票指南」就爬梳各縣市的議員配合款到底花在「哪些單位」，統計後發現，光1年就有5億3901萬花在全台各地方「社區發展協會」，協會本來是為了促進地方民眾參與社區發展，但也有的淪為選舉動員的工具。另外有3億多給了「農會」，大筆的還有「體育協會」和「宗親會」等，還有些有趣的像是「功德會」、「健身會」、「早起會」。

舉例來說：屏東縣黃姓議員在上個任期內就花了1億2312萬，本任期已用2089萬，其中協會就佔了1151萬。2014年他花在社團法人屏東縣東港鎮大潭社區發展協會的「重陽敬老金」，就高達5000萬。

除此之外，議員配合款通常都是花在各學校（國中小）／機關（警察局、消防隊等）、民間團體（協會、體育會等）或是大樓／社區管理委員會、村里辦公室和宮廟，當然也少不了各種工程包案等。

桃園在地聯盟進一步盤點2015年桃園市「議員款」的使用情形，更發現不少同單位「需求」眾多、單位名稱反覆出現的情形，例如：

中壢分局：仁愛派出所駐地監視系統與鋁製玻璃大門（袁明星14萬3000元）、偵查隊硬體設備（莊玉輝29萬1000元）、DV攝影機（楊家俍59萬9000元）、駐地監視器（袁明星46萬2000元）、駐地監視系統及運動器（梁為超46萬）、金屬探測器（張運炳19萬3000元）、興國派出所辦公設備（邱奕勝108萬1000元）、整修圍牆及採購監視器（邱奕勝345萬1000元）、大崙等所辦公設備及戒護區隔間改善（劉曾玉春43萬5000元），共獲得7位市議員的建議款，總計711萬5000元。

桃園市在2015年7～12月的這份議員建議事項中，有2140萬6000元、共26筆建議款撥給各警局，其中就有9筆給了中壢分局，金額佔了三成以上。

有趣的是，唯二和中壢分局規模差不多、轄區人口也有40萬的桃園分局卻在名單中缺席（桃園市警察局共9個分局，其餘分局轄區人口都在20萬以下），難道是主管機關獨厚桃園分局，桃園分局樣樣俱全，而中壢分局卻需要這麼多位議員來幫忙買設備？資源分配如此集中，是否有違公平正義？

議員配合款其實「弊大於利」！

當然，也有人認為「議員配合款」有其正面功能，像是可補政府總預算涵蓋面之不足，特別是偏遠地區所需的零星建設，了解地方的議員就能運用配合款來投入需要改善的排水溝、道路整平等小型工程，對幅員廣大的地方政府有互補的作用。而南投的在地監督聯盟也點出了「現實問題」，有的選民會認為這是議員用來「照顧」地方的款項，一旦廢除了，如何進行地方建設？

曾當過雙北議員助理的王先生受訪時也指出，配合款的確有助於縮短行政流程，「例如地方人民想蓋座橋，去跟里長反應，里長跟里幹事說，然後再去跟公所報，公文呈上去不知道要多久。但之所以找議員比較快，就是只要靠一個會勘，把各個單位的人都找來，案子馬上就直接擺到縣市長桌上了！」

專長為地方治理的台大政治學博士陳朝建（現為中選會副主委）在〈地方民代配合款的預算政治之研究〉中歸納出，議員配合款的編列其實就是為了「府會關係和諧」、「地方民代自利」以及「選舉政見兌現」3大目的，但良善的背後，如今卻衍生了不少弊病：

所謂「府會關係的和諧」是指縣市政府為了避免地方政務、預算或其他議案受到議會杯葛，因此給予民代一些「恩惠」，此舉卻導致民意代表「監督」的角色更模糊了，也連帶證明了我們的議員是可以「收買」的。公監盟執行長張宏林就批評：「這一筆錢的目的，其實就是『摸頭』、『封口』的費用，地方政府希望議員手下留情，不如就給一些好處給議員，以達到『府會和諧』。」

現任行政院長賴清德在2010年當選台南市長時，曾公開拒絕編列「議員地方建設配合款」而引起軒然大波。升格以前，台南縣、市議員每年都有500萬以上的配合款，但賴清德上任後堅持《預算法》並無配合款規定，不應編列每一位議員固定額度的配合款。導致台南市議會當年因此連續流會，歷經3次臨時會，總預算都無法審議，區區「配合款」反而讓市議會槓上市政府。

而「地方民代自利」則是指出，當議員擁有定額的配合款，自然會造福鄉里。但是，似乎也更容易被議員當作「私房錢」，進而私相授與，或和廠商牟取不當利益，最常見的就是在中、小學標案中非法圖利，也有規避公開招標、違反採購法的，或是表面執行工程，實際上卻從指定廠商收取回扣，成了「政治分贓」的利益團體。本文第一段提到的新竹縣議會就是最典型的案例。

另外，各地方政府在配合款上也不夠公開透明，像是嘉義市根本沒公開，彰化縣和宜蘭縣雖然公布金額但卻不提供議員姓名。2014年在宜蘭縣首次當選縣議員的薛呈懿就受訪指出，長遠看來議員不該擁有配合款：

「議員如果覺得這些建設或是資金是重要的，可以跟行政單位建請，行政單位就專業、政府的職權、職能來決定是否要編列預算去支應，而不是給民意代表一筆固定的『小錢』，搞得好像是一個小官，可以花一些錢、做一些事。」

「選舉政見的承諾」讓議員可以兌現選前向特定團體承諾的政見或建設，地方上的確有些公益組織或弱勢團體會面臨財源不足的窘境，藉由配合款給予一定程度的挹注本是無可厚非，但為何不由各單位按計畫一次或逐年編列預算依法撥款，卻靠要負責「監督市政」的民意代表來撥款「服務選民」？

現任議員建議給學校、村里、社團或相關團體「配合款」時，是否同時也藉之討好選民，換取對其連任的支持度。當一個議員決定撥款給哪個「地方團體」之前，是否會變質為「酬謝樁腳」，以求掌握更多的選票動員能力。長此以往，就成了深不可破的地方勢力，對於民主政治、地方自治都是「弊大於利」。

議員身為民意代表，應該是監督行政部門的政策好不好？提的預算合不合理？執行上有否偷工減料？如果議員還可以算自己今年有多少款項能用，搖身一變成了預算分配的一份子，行政和立法的角色就變模糊了，再者，議員是否將配合款投入於需要的地方，行政部門更難以考核。當地方民代形同「球員兼裁判」，我們還能期待議員去監督政府嗎？

而監察院早在2011年就在調查報告中指出：

縣市議員、鄉鎮市民代表既是「地方民代配合款」之預算審議者，也形同是「地方民代配合款」之預算執行者，有違「行為人不得兼為裁判人」的法理。民意代表的功能本應肩負起監督行政機關之責，卻在「地方民代配合款」 運用上角色錯置為某一計畫預算之實際推動者，且又不用負起執行成敗之施政責任，顯不符分權制衡機制。

參考資料：

核稿編輯：楊之瑜