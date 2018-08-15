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2018/08/15, 政治
【插畫】中國史改東亞史，中華民國就亡了啦！
Photo Credit: Nagee
我們想讓你知道的是
對年輕一代的台灣人而言，土生土長的這個地方就是自己的家，也是認同的所在，若無法在世代的根凝聚在地意識，只想一味的用歷史論述將人安上不屬於他的標籤，注定只會和主流越走越遠，
唸給你聽
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對某些人而言，台灣這片土地上的住民，好像就只能在成為中國人和日本人之間二選一，所以碰到去中國化相關的議題，就會跳起來大呼「難道你要變日本人嗎」。
其實課綱怎麼改，我們走過的軌跡與存在的現狀也不會改變，對年輕一代的台灣人而言，土生土長的這個地方就是自己的家，也是認同的所在，若無法在世代的根凝聚在地意識，只想一味的用歷史論述將人安上不屬於他的標籤，注定只會和主流越走越遠，
所有執政者都知道教育是控制人民思想的最好工具，而多元思想和查證，就是破解這套遊戲的最佳方式——我們要用自己的方式，找出屬於自己的答案。
►新課綱審議：「中國史」變「中國與東亞」，並納入「轉型正義」
責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
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