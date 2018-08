愛的五種語言：一個小測驗瞭解你自己希望怎樣被愛

文:Zoey(佐依・理想生活設計)

情人節要到了,今天應景一下,來介紹一本非常有趣的書:《The 5 love languages》。這本書目前已經有中文版,被翻譯為《愛之語:兩性溝通的雙贏策略》。如果有興趣的朋友也歡迎你來品嚐一下這本書的內涵。除此之外,它也有單身版、孩童版等不同版本的愛之語,非常的實用。

乍看之下,本書會讓人覺得是想要感情諮商的人才會需要看,其實不然。在書中作者Gary Chapman把「愛的語言」分成五種;而根據他的研究,每一個人都有屬於自己的愛之語。你究竟是哪一種呢?歡迎來做做看這個心理測驗。

究竟是哪五種?作者蓋瑞把愛的語言分為:

Words of affirmation

Acts of service

Receiving gifts

Quality time

Physical touch

讓我們來看看這些語言到底要怎麼「說」,又有哪些該注意的事情?

圖片來源:http://www.5lovelanguages.com/profile/ 圖片來源:http://www.5lovelanguages.com/profile/

1、肯定與誇讚(Words of affirmation)

如果你的結果是肯定與誇讚,那對你而言,受到肯定是你最喜歡的一種「示愛」的方式。你喜歡別人誇讚你,當你做了一件事情,你也希望有人看見,有人能夠high light出你的所作所為,對你說你真的是最棒的,你會感到非常的受人寵愛。

This language use words to affirm other people.

如果說,你的對象或是你身邊的人是這個結果,那你就是需要經常鼓勵他、讚美他、可以做的實際行動像是:和他說他今天打扮得很亮眼、傳簡訊跟他說上班加油、或者在他心情低落時,打電話鼓勵他,為他加油打氣。

要避免的情況:沒有建設性的批評、當他為你付出時,卻沒有抱持感恩的心,這個結果的人,最討厭別人抱持著理所當然的態度,所以不管是你的情人、家人或是老闆,有些人他的愛的語言就是肯定和誇讚,你只要用對語言,生活就會輕鬆很多。

2、實際的服務行為(Acts of service)

幫對方掃地真的可以是一種示愛的行為嗎?Absolutely!對這一種人而言,實際的行動更勝花言巧語,當得到這個結果的人,看到你付出行動來幫忙他,他們真的會愛死你了。

For these people, actions speak louder than words.

對於有這個結果的伴侶,你可以做的呢,就是主動地為他服務,例如煮早餐端到床邊,或是在她不舒服時,主動幫他按摩、泡熱茶給他,又或者只是主動地做一些家事,例如洗碗、倒垃圾或是洗衣服,他們都會看在眼裡,感到被愛。

要避免的情況呢,則是比對方更懶惰,或是不斷的製造麻煩給對方,這樣會讓對方覺得你是個不夠體貼、不夠細膩的人,也會讓得到這個結果的人,覺得自己就和單身沒兩樣,很多事情依然就是自己在扛,沒有人一起陪伴、分擔。

如果你的家人或上司的愛的語言,是實際的服務行為,你要表現得呢,就是在他還沒察覺問題之前,先把問題給解決,或者是主動的身體力行,來減輕上級的負擔,讓他們覺得你真的有在想辦法付出行動,來幫忙團隊。

3、得到禮物(Receiving gifts)

對有些人來說,得到禮物就是個不同凡響的愛之語。這裡的禮物,指的不一定是那種名牌包或是跑車,而是「我記得你」的感受。這樣的小東西可以是出國旅遊的伴手禮、海邊看到一片美麗的貝殼、或只是貼在床頭上的一張小卡片。當然,親自手作的DIY卡片,會更勝文具店的現成品,他們喜歡你花心思為他「精心準備」的感覺。

For some people, what makes them feel most loved is to receive a gift.

如果你或另一半的愛之語是這個語言,你可以去觀察他的生活中有什麼需要,例如看到他的馬克杯裂了,買一個給他,他會非常開心;或只是買一朵漂亮的玫瑰,放在餐桌上,寫一張紙條:「今天辛苦了!」都能讓他們感到被愛。同時,他們通常也滿喜歡驚喜小禮的。小技巧在於,你可以偷偷記住他們說自己喜歡什麼、想要什麼,然後送這些禮物給他們,馬上眼冒愛心了。

要避免的情況就是敷衍的禮物,不是打從內心送的乾脆不要送,忘記生日、紀念日等重要節日,或是過節隨隨便便,會讓他們很傷心,認為你是個不重視他的人。

如果說你的主管是這樣的人,你可以在出差時,買一點伴手禮回來給他,又或者幫同事跑腿買咖啡,多買一杯,放在他桌上,相信他的內心應該會覺得暖暖的。

4、寶貴的相處時光(Quality time)

如果你的結果是寶貴的時光,那最能讓你感到被愛的,就是和你愛的人相聚在一塊,面對面的聊著東南西北,一起享受一段不被干擾、不被打斷的美好時光,是你最能感受到愛的能量的時刻。

This language is all about giving the other person your undivided attention.

對於這個結果的人,比起一大群朋友的聚會,他們更喜歡兩人時光,喜歡約會、聊天,也喜歡一起郊遊,所以可以在下班後回家一起聊聊天,或者週末一起去踏青,都能讓他們非常開心。

要避免的事情,就是打斷兩人相處的時光。例如接了朋友的電話,就決定和朋友出去,還有兩人在聊天吃飯時,一直看手機或者分心,當他和你說話時,沒有專心聽,也會亮起紅燈。

如果你的老闆是這樣類型的人,他可能是個很喜歡開會討論、腦力激盪的管理者,因為他認為把彼此凝聚在一起的力量才是最大的。

5、肢體接觸(Physical touch)

這裡所謂的肢體接觸,性愛只佔了一小部分。對於這個結果的人而言,緊緊的擁抱、深深的吻,走在街上突然牽起他的手,都能讓他感到滿滿的愛,也能感到和你身心靈結合在一起。

To this person, nothing speaks more deeply than appropriate touch.

對於這樣的人呢,頻繁的肢體接觸能讓他們感到被寵愛,例如說摸摸她的臉頰、摸摸頭、觸碰他的手指,這種肌膚之親對他們來說格外有意義。當你在和對方說話時,也可以把手放在他的肩膀上或大腿上,讓他更有安全感。

要避免的事情,就是拒絕肢體接觸,如果你把他們的手揮開或者推開他們,對這一種人來說,會格外受傷,他們通常也不太能夠忍受長時間沒見面,所以遠距離比較不適合他們。如果是和公司的人相處,相信握手、擊掌都是個很不錯的方法。

愛的語言該怎麼運用?

如果你真的有去玩心理測驗,你會發現它其實會幫你計分,然後做排名,也就是說它會有輕重之分,並不是說我的結果是Acts of service,那Quality time就不重要,只是從第一名到第五名,最重要的那個,是你最主要的愛的語言,想要討你(或其他人)的歡心,就要用對語言,是不是非常有趣呢?(延伸閱讀:你認識最熟悉但最陌生的自己嗎?)

你的愛的語言是什麼呢?希望這個資訊對你有幫助,如果你單身的話,你也可以知道怎麼樣的「語言」最適合你。這樣未來當你和其他人有交流時,更知道應該要如何溝通彼此的需求與展現愛意。

祝大家情人節快樂囉!

責任編輯:朱家儀

核稿編輯:翁世航