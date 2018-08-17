愛的五種語言：一個小測驗瞭解你自己希望怎樣被愛

文：Zoey（佐依・理想生活設計）

情人節要到了，今天應景一下，來介紹一本非常有趣的書：《The 5 love languages》。這本書目前已經有中文版，被翻譯為《愛之語：兩性溝通的雙贏策略》。如果有興趣的朋友也歡迎你來品嚐一下這本書的內涵。除此之外，它也有單身版、孩童版等不同版本的愛之語，非常的實用。

乍看之下，本書會讓人覺得是想要感情諮商的人才會需要看，其實不然。在書中作者Gary Chapman把「愛的語言」分成五種；而根據他的研究，每一個人都有屬於自己的愛之語。你究竟是哪一種呢？歡迎來做做看這個心理測驗。

究竟是哪五種？作者蓋瑞把愛的語言分為：

Words of affirmation

Acts of service

Receiving gifts

Quality time

Physical touch

讓我們來看看這些語言到底要怎麼「說」，又有哪些該注意的事情？

圖片來源：http://www.5lovelanguages.com/profile/ 圖片來源：http://www.5lovelanguages.com/profile/

1、肯定與誇讚（Words of affirmation）

如果你的結果是肯定與誇讚，那對你而言，受到肯定是你最喜歡的一種「示愛」的方式。你喜歡別人誇讚你，當你做了一件事情，你也希望有人看見，有人能夠high light出你的所作所為，對你說你真的是最棒的，你會感到非常的受人寵愛。

This language use words to affirm other people.

如果說，你的對象或是你身邊的人是這個結果，那你就是需要經常鼓勵他、讚美他、可以做的實際行動像是：和他說他今天打扮得很亮眼、傳簡訊跟他說上班加油、或者在他心情低落時，打電話鼓勵他，為他加油打氣。

要避免的情況：沒有建設性的批評、當他為你付出時，卻沒有抱持感恩的心，這個結果的人，最討厭別人抱持著理所當然的態度，所以不管是你的情人、家人或是老闆，有些人他的愛的語言就是肯定和誇讚，你只要用對語言，生活就會輕鬆很多。

2、實際的服務行為（Acts of service）

幫對方掃地真的可以是一種示愛的行為嗎？Absolutely！對這一種人而言，實際的行動更勝花言巧語，當得到這個結果的人，看到你付出行動來幫忙他，他們真的會愛死你了。

For these people, actions speak louder than words.

對於有這個結果的伴侶，你可以做的呢，就是主動地為他服務，例如煮早餐端到床邊，或是在她不舒服時，主動幫他按摩、泡熱茶給他，又或者只是主動地做一些家事，例如洗碗、倒垃圾或是洗衣服，他們都會看在眼裡，感到被愛。

要避免的情況呢，則是比對方更懶惰，或是不斷的製造麻煩給對方，這樣會讓對方覺得你是個不夠體貼、不夠細膩的人，也會讓得到這個結果的人，覺得自己就和單身沒兩樣，很多事情依然就是自己在扛，沒有人一起陪伴、分擔。

如果你的家人或上司的愛的語言，是實際的服務行為，你要表現得呢，就是在他還沒察覺問題之前，先把問題給解決，或者是主動的身體力行，來減輕上級的負擔，讓他們覺得你真的有在想辦法付出行動，來幫忙團隊。

3、得到禮物（Receiving gifts）

對有些人來說，得到禮物就是個不同凡響的愛之語。這裡的禮物，指的不一定是那種名牌包或是跑車，而是「我記得你」的感受。這樣的小東西可以是出國旅遊的伴手禮、海邊看到一片美麗的貝殼、或只是貼在床頭上的一張小卡片。當然，親自手作的DIY卡片，會更勝文具店的現成品，他們喜歡你花心思為他「精心準備」的感覺。

For some people, what makes them feel most loved is to receive a gift.

如果你或另一半的愛之語是這個語言，你可以去觀察他的生活中有什麼需要，例如看到他的馬克杯裂了，買一個給他，他會非常開心；或只是買一朵漂亮的玫瑰，放在餐桌上，寫一張紙條：「今天辛苦了！」都能讓他們感到被愛。同時，他們通常也滿喜歡驚喜小禮的。小技巧在於，你可以偷偷記住他們說自己喜歡什麼、想要什麼，然後送這些禮物給他們，馬上眼冒愛心了。

要避免的情況就是敷衍的禮物，不是打從內心送的乾脆不要送，忘記生日、紀念日等重要節日，或是過節隨隨便便，會讓他們很傷心，認為你是個不重視他的人。

如果說你的主管是這樣的人，你可以在出差時，買一點伴手禮回來給他，又或者幫同事跑腿買咖啡，多買一杯，放在他桌上，相信他的內心應該會覺得暖暖的。

4、寶貴的相處時光（Quality time）

如果你的結果是寶貴的時光，那最能讓你感到被愛的，就是和你愛的人相聚在一塊，面對面的聊著東南西北，一起享受一段不被干擾、不被打斷的美好時光，是你最能感受到愛的能量的時刻。

This language is all about giving the other person your undivided attention.

對於這個結果的人，比起一大群朋友的聚會，他們更喜歡兩人時光，喜歡約會、聊天，也喜歡一起郊遊，所以可以在下班後回家一起聊聊天，或者週末一起去踏青，都能讓他們非常開心。

要避免的事情，就是打斷兩人相處的時光。例如接了朋友的電話，就決定和朋友出去，還有兩人在聊天吃飯時，一直看手機或者分心，當他和你說話時，沒有專心聽，也會亮起紅燈。

如果你的老闆是這樣類型的人，他可能是個很喜歡開會討論、腦力激盪的管理者，因為他認為把彼此凝聚在一起的力量才是最大的。

5、肢體接觸（Physical touch）

這裡所謂的肢體接觸，性愛只佔了一小部分。對於這個結果的人而言，緊緊的擁抱、深深的吻，走在街上突然牽起他的手，都能讓他感到滿滿的愛，也能感到和你身心靈結合在一起。

To this person, nothing speaks more deeply than appropriate touch.

對於這樣的人呢，頻繁的肢體接觸能讓他們感到被寵愛，例如說摸摸她的臉頰、摸摸頭、觸碰他的手指，這種肌膚之親對他們來說格外有意義。當你在和對方說話時，也可以把手放在他的肩膀上或大腿上，讓他更有安全感。

要避免的事情，就是拒絕肢體接觸，如果你把他們的手揮開或者推開他們，對這一種人來說，會格外受傷，他們通常也不太能夠忍受長時間沒見面，所以遠距離比較不適合他們。如果是和公司的人相處，相信握手、擊掌都是個很不錯的方法。

愛的語言該怎麼運用？

如果你真的有去玩心理測驗，你會發現它其實會幫你計分，然後做排名，也就是說它會有輕重之分，並不是說我的結果是Acts of service，那Quality time就不重要，只是從第一名到第五名，最重要的那個，是你最主要的愛的語言，想要討你（或其他人）的歡心，就要用對語言，是不是非常有趣呢？（延伸閱讀：你認識最熟悉但最陌生的自己嗎？）

你的愛的語言是什麼呢？希望這個資訊對你有幫助，如果你單身的話，你也可以知道怎麼樣的「語言」最適合你。這樣未來當你和其他人有交流時，更知道應該要如何溝通彼此的需求與展現愛意。

祝大家情人節快樂囉！

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航