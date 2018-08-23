《一擊必中的狙擊手法則》：狙擊手思維與其說是天生擁有，不如說是後天造就

文：大衛．艾莫蘭

百萬美元的大腦

人類的想法是由化學物質與電流組成。追溯想法的根源，希望了解想法的形式，有點像是望著一大片森林，努力判定森林最先的起源在哪裡，是根部？還是最先照射在幼苗上的陽光？可能的源頭太多，難以確信；變數太多，不能指望精準。然而，這不是在否定森林，也不是在否定森林的作用。森林的形狀和形式，十分顯而易見，森林本身的存在具有顯著又可分析的作用。

同樣的，在大腦內部，從想法的開端一直到想法表達，對想法的作用進行的衡量與檢驗，或許是我們永遠無法追溯的，但所有共同運作、化想法為真實的區域，卻是我們可以看得到的。其實，正是那些區域訴說著我們需要了解的故事。最樂於接納故事的聽眾，分別出現在三處特定的人類活動競技場，分別是商界、軍方、棒球界，每一處競技場都充分運用了戰鬥力增倍器的概念。

舉凡商業領袖、狙擊手或頂尖棒球選手，無論個人狀況如何，無論要在何種環境下工作，大家都期望他們在強大壓力下仍能達到高標準的表現，不但要次次都達標，還要把價值觀傳達給各自所屬的團體。他們打造出的環境，可以將周遭的機制切換到高速檔並做好工作，他們所屬的領域也因此締造了更高的「價值」。

把棒球比賽或產品上市的情形套用在狙擊子彈相互射擊的戰場上，似乎是要思考好一會兒才能懂的延伸概念，其實前述情況背後的動力都出奇類似，只是個別環境的細節不一樣罷了。

商業領袖、狙擊手、棒球選手向來是問題的關鍵，為什麼他們能有出色的表現？是什麼因素讓他們與眾不同？他們是如何把自己提升為獨特的角色？為了判定與眾不同的人是出自於基因（即先天本性），還是出自於訓練（即後天教養），必須長時間付出大量的努力、理性思考、深切自省、推動、試驗、細心分析。

然而，在進入先天本性對上後天教養的激烈爭辯之前，如果能明白這三種獨特又不同的人類活動領域，是怎麼看待理想中的一流應徵者，也是頗有意思，畢竟這點就是三者重疊之處。凡是成功的商業領袖、狙擊手、頂尖棒球選手，都具備核心認同感，也就是說他們很清楚自己是誰，為何會成為今日的自己。他們的人格猶如一層層的洋蔥片，藏在深處的核心讓他們擁有內在的平衡感。

羅馬人以「莊重」（gravitas）稱之，並依此特質評價領袖。羅馬人認為，若有莊重，對自己的本質便能擁有堅若磐石的基礎，也就是說，能夠仰賴這基礎做出更佳的決策，不太會受到外在事件的動搖。羅馬人努力在私人生活和公共生活培養這項特質，並把莊重列為應當追尋的美德。

假如說管理人生中任何事物的能力，取決於管理自身的能力，這種說法並不公平。如果我們自身的中樞「撐不住」，那麼我們就會覺得要怪罪這世界，覺得事情失去控制，覺得沒什麼值得爭取。大腦對於手邊工作處理方式的見解，若能引致傑出的表現，那麼當中肯定有個紮實的邏輯是我們能依循思考的。

過去，商界、軍隊、球團不得不四處尋找有潛力的應徵者加入行列；現在，我們能探討這些表現一流的人在工作時的思考模式，繪製成圖，然後運用特定技巧，把他們的思考模式教給別人。

改編自真人真事的迪士尼電影《百萬金臂》中，一名物色新秀的球探採用非正統方法，用電視播送比賽，努力找出哪些有抱負的棒球選手可投出時速一百四十五公里的快速球。若能複製頂尖表現人士的大腦運作方式，就可以瓦解傳統的匱乏經濟學，創造出達到一流結果、價值百萬美元的心智。

如果企業雇用一堆表現出色的人員，想想這世界會變得如何不同？軍隊可招募超級士兵，球團可雇用明星打者。卓越不是人們與生俱來的特質，必須添加十幾種成分才製造得出來，當中的關鍵就是古希臘德爾菲神諭說的「了解自己」，創造你的核心。

試想這個可怕的情境：

我躲在薄薄一層的沙包後面，都快哭出來了，二十個男人戴著面具、大聲叫喊，全速朝我衝過來，他們身上綁著自殺炸彈背心，手裡握著步槍。我每擊斃一個人，就有另外三個不知從哪裡蹦了出來。我射擊的速度顯然不夠快，我驚慌又無能，步槍老是卡彈。

假如用「桌子」取代「沙包」，用「商業決策」取代「自殺炸彈客」，就是平常在辦公室的狀況。當工作堆積成山，危機接連發生，員工反抗，同事合謀，電子郵件收件匣擠滿一堆標註「緊急」的事項，這時電話響了，是妻子或女朋友，她覺得你再也不愛她了。幸好前述的戰役情境只出現在電視上，這個模擬情境是用來訓練美國部隊學會使用步槍，每個環節都經過設計，讓人覺得自己遭受難以對抗的攻擊，使得感覺刺激和認知分析任務導致大腦過度負荷。

該情境創造出混亂的場景，專門用在處理自我懷疑的情況。該情境對體驗者造成的第一個效應，就是強烈的心理關機感，讓人只想停下手邊動作，趕快走開。訓練有素的狙擊手也會在戰場上經歷類似的情境，我們很容易能夠設想當時的壓力有多大。

要在高壓情況下照常執行任務，必須先經歷一萬小時的練習，鍛鍊大腦裡的髓磷脂路徑，讓菜鳥新兵變成經驗豐富的老兵才行。可是你知道嗎？大部分的人都不曾投入一萬小時的練習，即使是狙擊手在職涯初期作戰時也肯定沒有。狙擊手跟我們之間的共通點就是動機、動力，還有必須完成工作。這就是頗有意思的地方，畢竟在高壓情況下要做好工作，就必須達到「心流」的心理狀態。所謂心流，就是毫不費力的專注感，各種出色的技能都具備心流的特徵。

狙擊手看似能隨意開啟心流，他們的思維習慣能迅速因應複雜難題，也懂得運用心流的力量。出類拔萃的商業人士懂得如何達到心流狀態，以便在高壓下仍能有出色表現；當棒球選手需要心流時，就能毫不費力地進入心流狀態。例如費城人球隊外野手約翰．克魯克（John Kruk），他的例子尤其有名，儘管他不是個苗條的棒球選手，卻在一九九三年達到打擊率.316，三度獲選為美國國家聯盟明星球員，一生平均打擊率是.300。

根據正向心理學，心流（亦稱「化境」）是工作時的心理狀態，執行特定工作的人徹底沉浸在工作當中，察覺不到干擾因素的存在，因此無從阻止他們達到顛峰效能。亞洲地區有傳統的靜觀與禪思文化，因此有大量的文學作品描述這種近乎神祕的心理狀態。在佛教與道教的教義中，也都提及「無為而治」的心智狀態，很類似心流的概念。印度教經文講述的不二一元論（例如《王者啟明之歌》），和瑜珈知識（例如《博伽梵歌》）指的都是類似的狀態。

然而，心流的感覺其實不神祕。匈牙利的米哈里．齊克森米哈里（Mihaly Csikszentmi- halyi）是心流心理學的先驅，目前是克萊蒙研究大學的心理學管理教授，他曾在芝加哥大學心理學系與森林湖學院社會人類學系擔任系主任，研究重心是在職場上協助使用心流。

齊克森米哈里長期研究那些看似神祕的現象，訪談對象有音樂家、舞者、作曲家、武術家、畫家、作家、企業家與商業領袖。這些人在高壓下工作時，大腦的運作達到相當驚人的同步化，還能在多種不同的優先事項之間切換。

齊克森米哈里想要了解箇中原因，於是他與同事合作，訪談世界各地八千多人，再把這些人的經驗彙總起來。受訪者形形色色，有多明尼加的僧侶、盲眼修女、印第安納瓦霍族的牧羊人、矽谷的高階主管等等。

為了解釋心流發生時所依循的機制，他發展出一套以「人類頻寬」為中心的理論。在一個由資料組成的世界裡，每件事都是資訊。生物學施加的位元傳輸率限制，塑造出終極閘道。大腦處理資訊的能力高低，左右了我們理解的程度。

我們是由一堆感測器組成的複雜網路所構成，大腦和身體組成不可分割的網路，並沿著這網路捕捉資訊、傳輸資訊。至於人腦處理資訊的方式有各種解讀，同時也是神經學領域激烈爭論的主題。在這場爭論的另一端，則是那些認為大腦像電腦那樣運作的人。那些人的主張為：

大腦有如大規模平行處理器，以重疊型的神經元連結模式存放資訊。單一神經元能參與多種不同的記憶與過程。所以人腦才會如此善於辨識樣態，才會因為一個想法或記憶，就能讓人想到另一個想法或記憶；才會一個氣味就能觸發記憶如洪水般湧來。

另一方面，有少數人認為大腦是感測器網路密不可分的一部分，造就出今日的我們：

以下是我們天生沒有的東西：資訊、資料、規則、軟體、知識、語彙、表述、演算法、程式、模型、記憶、影像、處理器、子程式、編碼器、解碼器、符號、緩衝區。這些設計元素可讓數位電腦的行為變得智慧些。但我們不僅天生沒有這類東西，也不會發展出這些東西，永遠不可能。

兩大陣營之間的爭論最後結果如何，或許取決於長生不死的訣竅，又或者是取決於以下問題的答案：「人類應不應該創造出終有一天會超越人類的超級智慧機器？」「人類能不能學會把意識下載到某種儲存裝置裡並永遠活著？」

儘管雙方針對大腦運作方式所提出的理論相互扞格，卻在一件事上面產生共識─大腦在處理資訊流時，隨機存取記憶體（Random Access Memory，簡稱RAM）及其受到的生理限制。二○○四年齊克森米哈里在TED發表演講，說大腦能處理的資訊上限是每秒一百一十位元。看起來雖然很多，可是分配給一天當中任何一刻必須要做的各種事情，就顯得不夠用了。

舉例來說，對話是複雜的多層次程式碼，每秒要耗掉六十位元，才能跟上對話的速度，所以我們跟別人講話時，才會無法全神貫注在別的事情上。在大部分的情況下，我們能決定注意力要放在哪些事情上，通常也能一心多用，將大腦的頻寬容量分配給多件事情。

然而處於心流狀態時，大腦全神貫注在一件事情上面，而且不是有意識地決定要做。於是個體察覺不到其他的事情，例如時間、人、干擾因素，甚至忽略基本生理需求。這種現象之所以發生，是因為處於心流狀態的人，把注意力全都放在手邊的事情上，沒辦法分心再做別的事情。

由此可見，就思維能力而言，狙擊手的思維不一定比別人優越，只是在受過訓練的事情上較為優越。換句話說，為了達到最理想的表現狀態，因此可以忽略其他事情，只專注處理手邊的工作。很顯然地，狙擊手思維與其說是天生擁有，不如說是後天造就。如果是後天造就，就表示我們也全都能運用類似的心理優化技巧，學會更好的思維模式。

相關書摘 ►《一擊必中的狙擊手法則》：狙擊手全都使用兩個相同的觸發詞語來激發心理意象

書籍介紹

《一擊必中的狙擊手法則：商場如戰場，學習狙擊手思維，用最少資源達成不可能的任務》，核果文化出版

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作者：大衛．艾莫蘭

譯者：姚怡平

商場即戰場，培養適應局勢的全能素質，在高度壓力下發揮超凡水準，一出手，就是要贏！

戰場上狀況總是詭蹫多變，即使是平淡無奇的白日也可能突然變成夢魘一場。而商場就像戰場，同樣多變且富挑戰性，我們必須具備高超的執行力，才能符合需求，達成專案目標。

訓練精良的狙擊手，擁有淬練過的強健心智，是全方位的菁英。若能學習狙擊手思維，運用在工作上，不論是面對突發狀況不斷的專案，或是必須迅速做出艱難的決策，都能展現堅毅的超凡素質。

本書以狙擊手與美國海豹部隊為背景實例，透過分析先進的軍事訓練技術和尖端神經科學，以條列式說明及內容歸納，教導讀者如何將狙擊手法則化為具體策略和真實技術，落實在工作與生活中。

Photo Credit：核果文化

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航