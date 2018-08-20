歐洲交通新趨勢：只借不賣的共享機車

環境資訊中心記者 陳文姿報導

來到柏林，除了大眾運輸，還有腳踏車、機車、汽車等各種「共享而非擁有」的交通工具任君挑選。其中，穿梭市中心的1000台共享機車Coup特別令台灣人「驚艷」，因為這熟悉的身影就是Gogoro。

共享機車崛起 遊歐新選擇

近年歐洲共享機車迅速崛起。除了德國柏林，法國巴黎、比利時布魯塞爾、西班牙巴塞隆納、義大利羅馬、瑞士蘇黎世、波蘭華沙等大城，小城也陸續出現共享機車蹤跡，成為遊歐的另項選擇。

根據德國交通智庫InnoZ在2017年底發表的全球機車共享市場報告，近30個城市已提供共享機車，80%都位在歐洲，有些城市甚至不只一家。加上試驗或規劃階段的計畫，機車數目與使用人數持續看漲，這股共享浪潮才剛開始。

亞洲起步略晚，日本石垣島共享機車今年八月才剛開始，而台北的共享機車服務WeMo則從2016年開始營運。WeMo早期僅限市中心的三個行政區，今年已擴大到11個行政區，車隊也增到1000台。

Gogoro出現柏林街頭，成為當地人或遊客的常用共享機車 | 攝影：陳文姿

選擇多樣性：腳踏車、機車、汽車皆共享

柏林有兩家共享機車服務。Coup 30分鐘3歐元（約台幣105元），與搭乘一趟地鐵價格（2.8歐元）相當。另一家共享機車Emmy是以分計價，每分鐘19歐分（約台幣6.6元）。共享腳踏車包括Lidl Bikes、mobike、nextbike、obike、ofo近十家。加上DriveNow、 Car2go、CiteeCar的共享汽車，提供多樣的共享交通選擇。

相較地鐵要轉乘，開車要找停車位，Coup公共關係部門經理葛羅德（Julia Grothe）說，Coup不僅提供多一種選擇，還希望帶來「愉快而且彈性」的交通方式。

過去歐美城市機車並不普遍。隨著2012年共享機車在美國舊金山開始，這個情況開始改變。歐洲人愛上這個新經驗。缺乏騎乘經驗不是障礙，反倒讓使用者考慮買台電動機車。對此，Coup在官網問答中表明，「只能在台灣買Gogoro」。

葛羅德解釋，促進消費並非Coup的目標，Coup強調「共享」而非「擁有」，希望透過共享改變人們使用交通工具的方式。

不過，歐洲的機車駕駛受天候影響很大，在冬天帶有薄冰的路上騎乘非常危險。InnoZ報告指出，每輛機車一天平均被借用3.3次，冬天降到一天1次。此外，目前的共享交通大多有範圍限制，借還通常限在市中心。

成長迅速 大小公司看上共享商機

據InnoZ估算，到2017年底，全世界已經有35萬共享機車的使用者。共享機車服務還有一個特點，絕大多數都採用電動機車。

相較於台北的WeMo是由年輕的新創團隊發起，德國的Coup卻是德國大廠博世（Bosch）投資的子公司，這家傳統百年機械與電機公司首度跨足車隊管理。Emmy則與德國四大電力公司之一Vattenfall合作，提供100%綠電。顯示不分大小廠，共享交通已成必爭之地。

「現在只是起步，這是一個極具吸引力的市場。」葛羅德表示，如果不是看好電動車和共享服務的商業潛力，Coup不會投入。這個市場預估高達數十億歐元，電動機車共享只是一部分。

參考資料

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航