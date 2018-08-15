總統路過買咖啡引爭議：85度C一邊道歉、一邊說「有照顧好員工的壓力」

總統蔡英文日前啟動「同慶之旅」出訪友邦巴拉圭和貝里斯，不過此行去程過境美國洛杉磯時，途經連鎖咖啡店85度C買咖啡，引發中國媒體及網友抨擊，砲轟85度C是「台獨企業」，掀起「85度C台獨」風波。85度C也兩度發出聲明，稱該公司堅定支持「九二共識」、也強調「企業有照顧好員工的壓力」。

蔡總統於出訪友邦巴拉圭和貝里斯，12日過境美國洛杉磯期間，造訪當地由台灣人開設的咖啡店85度C門市。相關照片曝光後，中國網民灌爆85度C微博，揚言抵制。

中國官媒也沒有放過這則新聞，《環球時報》昨晚報導寫道，85度C公然為過境的蔡英文送上訂製的「大禮包」，令人氣憤，並說「85度C在大陸開有很多分店。我們想請85度C解釋一下，他們為何這樣做？我覺得，如果他們一方面想賺大陸的錢，又一方面又要支持台獨，那我們是無法接受的，應該遭到到唾棄」。

相關報導近日在中國社群網站發酵，大量中國網民灌爆85度C官方微博揚言抵制，導致85度C官方微博被迫關閉，網民開始轉戰85度C地區門市官方微博。福建南安市公安局官方微博14日更發文晚間要求85度C，對致贈「大禮包」的照片「解釋一下」。

對此，85度C今天也火速發表三點聲明。

85度C官方微信表示，堅定支持「九二共識」的立場從未改變，也將繼續堅持推動兩岸關係和平發展，擴大深化兩岸交流合作。85度C反對任何分化兩岸同胞情感的行為及言論，將持續秉持「兩岸一家親」的信念，為海峽兩岸的消費者，提供優質的產品及服務。

85度C也澄清，送出「訂製大禮包」的相關說法並非實情。美國店鋪員工來自四面八方、不同國籍，一名員工臨時拿出店內吉祥物抱枕給蔡總統簽名留作私人紀念，並非事先訂製的大禮包。

中國官網先滅火，85度C台灣公司再發聲明

不過85度C在中國官網的聲明，也引發台灣網友的怒火，聲明一出，PTT上的網友立刻議論「拒買92共識，喝這家東西 ，沒心沒肺不忠不義」、「要不要改名叫92度C？」

為此台灣85度C今天下午低調發出兩點聲明，認為「企業也有責任要照顧好員工的壓力」，並「希望兩岸和平發展讓商人可以努力拚經濟」。

《中央社》報導，美食-KY旗下咖啡品牌85度C遭中國媒體和網友打成台獨企業，今天緊急發出聲明滅火，但不敵台股重挫百點，終場股價仍大跌逾3%。

而截至今年3月底，85度C在中國有589家據點，美國44家，台灣435家，以加盟為主，直營門市不到30家。2017年中國同店成長率3%，台灣1到2%，美國因為開店速度快，同店成長率約略持平。

台商「被道歉」不是頭一遭

（中央社）這次總統蔡英文過境洛杉磯期間順道拜訪當地85度C門市。相關照片曝光後，中國網民灌爆85度C微博，揚言抵制，雖然85度C是主動發文，但背後承受壓力有目共睹。

在中國做生意，不少台商對政治議題相當敏感，也不乏被迫表態的例子。

2005年：中國通過「反分裂國家法」沒多久，長期支持民進黨的奇美創辦人許文龍發表退休聲明，肯定「反分裂國家法」，並稱不搞「台獨」奇美在大陸才會興旺。事後傳出，許文龍當時正遭受中國官方查帳壓力。

2012年：總統大選前，宏達電董事長王雪紅表態支持「九二共識」，當時宏達電正在擴展大陸市場，這場王雪紅主動舉行的記者會，在台灣引起許多爭議。

2016年：海霸王集團位於成都、廣州、汕頭的工廠先後因「標示不實」等問題遭罰，海霸王當年底在媒體刊登全版廣告，表示海霸王非「綠色台商」，「堅定支持兩岸同屬一個中國」、「始終為貫徹兩岸同屬一個中國的信念並促進兩岸經濟合作發展而努力。」

2018年：三月，福貞公司董事長李榮福出席「2018年大陸台商春節聯誼活動」時公開呼籲，蔡總統的決策應該要盡最大的努力來支持。卻引起眾多中國網民攻擊，漳州台商協會也將他除名，甚至還有企業發出聲明，強調往後不再有業務往來。備受壓力的李榮福最終公開登報道歉，並且強調「反對台獨」、堅持「九二共識」。

李榮福登報道歉兩個月後，中國國務院台灣事務辦公室主任劉結一於北京會見各地台商會長和代表時宣稱，在「大是大非」問題上，「廣大台商應當立場堅定、態度鮮明」，堅持體現「一個中國原則的九二共識」，堅決反對台獨分裂，積極推動兩岸關係和平發展，「推進祖國和平統一進程」。

相較最初由中國官方施壓，迫使台商道歉或表態，近期多由中國網民作前鋒，動輒揚言抵制，將商業活動染上政治色彩。在當前氛圍下，台商未來恐更難避免這類情況。

總統府稍早也做出回應，力挺85度C。聲明指出，蔡總統在美國洛杉磯過境期間短暫停留當地台灣企業85度C分店，與本國籍員工親切互動，未料85度C中國分公司竟橫受不當壓力，於當地網站發布屈辱聲明。總統府發言人黃重諺也表示，任何人將自身意識形態強加於國際企業，「都不是文明社會應有的表現」，並譴責這類「侵擾市場秩序與言論自由」的不當作法。

巴拉圭：盼成為台灣「領土的延伸」、前進南美洲的基地

「85度C台獨」在中國與台灣鬧得風風雨雨，而總統蔡英文也在當地時間14日上午飛抵巴拉圭，第一個行程就是與即將卸任的巴拉圭總統卡提斯（Horacio Cartes）共同出席台巴科技大學先修班開課儀式發表專題演講，見證宏碁平板電腦捐贈儀式，並主持台巴科技大學成立儀式。

台灣與巴拉圭在2017年12月簽署設立「台巴科技大學」意向書，由台灣在巴拉圭興建專責培育工程及技職人才的大學，包括營建工程系、機械工程系、工程系、資訊工程系等四個學位。

這所學校由巴方編列預算，負擔興建校舍，台灣負責由「國立台灣科技大學」派遣師資、設計課程、建校藍圖，以及購買實驗室設備等費用。台巴科技大學預計先核錄400名學生就讀先修班，巴方再於2019年1月下旬舉行入學考，自先修班學生中錄取100名大一新生。為了鼓勵學生，未來學生被錄取時，都會獲得台灣宏碁公司贈送的平板電腦，作為上大學的禮物。

巴拉圭工商部長雷依德（Gustavo Leite）透露，2017年卡提斯訪台，向蔡總統提出希望一起在巴拉圭成立拉丁美洲最好的科技大學的計畫，「蔡總統兩秒鐘就回答『這個案子已經成了』」。總統卡提斯隨後補充，當時他提出台巴科技大學合作計畫時，心裡有些忐忑，不過，蔡總統「沒有花兩秒鐘答應，而是只花了一秒鐘」。

蔡英文則對現場學生說，她期待這所大學有一天會跟台科大一樣，成為世界最卓越的年輕大學之一；「未來，也請你們永遠記得，台灣是巴拉圭最好的朋友，我們很樂意分享經驗，為巴拉圭的未來，貢獻來自台灣的力量。」

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另外，蔡英文也與巴拉圭總統當選人阿布鐸（Mario Abdo Benitez）在其宅邸進行雙邊會談，未來將在投資、基礎建設及雙邊貿易三大主軸架構下，鼓勵台灣企業到巴拉圭投資。

總統當選人阿布鐸向蔡英文說明，台巴兩國60年的邦誼，主要建立在民主價值的共同基礎上。而巴拉圭在過去15年期間，經濟成長率每年均達到4%以上，有良好的經濟與投資環境，他希望台灣可以把巴拉圭當成「領土的延伸」，讓台灣的製造業可以把巴拉圭當成前進南美洲的基地，建立起台灣與巴拉圭在經貿投資方面策略的投資關係。阿布鐸也接受蔡英文邀請，10月將訪台參加國慶。

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核稿編輯：楊士範