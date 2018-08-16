【你的孩子不是你的孩子】媽媽的遙控器：以愛為名的無間地獄

作為《你的孩子不是你的孩子》的第一部，〈媽媽的遙控器〉可說完美呈現了許多孩子被親情綁架的人生。想讓孩子聽話、乖乖聽從自己的指示，一步步成為心目中理想的大人，聽來像魁儡般的生命，卻透過一只遙控器化為惡夢般的真實。

即使遇上令你怦然心動的女孩，但所謂「心動」如果對課業沒有幫助，那很抱歉，她只好消失在你的生命中，粉碎你對愛情的天真幻想。你現在會恨我，會很想了結自己的生命，但未來你會感謝我的。只要你擁有出色的人生，就是媽媽最開心的事了。

遙控人生：當親情化身自以為是的「惡意」

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記得，當我看完《命運好好玩》時，對於片中的遙控器可說是又愛又懼。可以隨心所欲讓人生快轉、倒退，聽來多麼吸引人，但妄想用遙控器去修正每個錯誤，最終卻讓生命走上極為悲慘的道路。可是，改變一切的遙控器，如果不是自己擁有，還落到母親手上，會是多麼可怕的光景呢？

尤其，母親還是位控制狂，一心只想讓孩子考上名校，擁有「完美」的人生，卻完全不在乎孩子想要的事物。「你以後會感謝我的。」「媽媽都是為你好啊！」這樣自以為是的善意，卻透過遙控器化為最深層的惡意。

「我會努力讀書，考上好大學，不讓媽媽失望⋯⋯」

當這句話語不斷重複出現時，小偉其實是很不情願地吐出每個字眼，只為了滿足母親對於兒子偏執的控制欲。諷刺的是，這卻成為他阻止母親按下遙控器的祈求咒語。只要努力讀書，考上好大學，媽媽就不會讓他的人生不斷倒轉，如同輪迴般過著每一天，只為了成績單上斗大鮮紅的數字。

於此，親情的枷鎖具象化為神奇的遙控器，操控著小偉的人生。書讀不好，那就讀個十次。一輩子一次的畢旅，那又如何？有比孩子考上名校重要嗎？只有完成母親內心的願望，兒子的人生才是「完美」的。說到底，有些母親即使沒有遙控器，不也在做著相同的事嗎？

遙控器包裹母愛的話語：「媽媽是為你好。」「媽媽不會害你。」「聽媽媽的就對了！」縱使，孩子的人生不像劇中一直輪迴，但每天活在母親炙熱的期盼與控制之下，今天和明天，又有什麼不同呢？

怦然心動：名為「小嵐」的繽紛色彩

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談到這部作品的亮點之一，絕對是凌心妤飾演的小嵐一角。活潑、可愛卻不做作的個性，純真的相當討喜。更不用說她出現的時刻，恰巧是小偉人生開始被媽媽全盤操控以後。而小嵐透過她手中畫筆延續的，不單只是小偉留在桌上的塗鴉，更是向這無助的男孩遞出救命的稻草。

面對滿腦子都是課業的母親，如今卻有一個可以隨心所欲行動、想和自己快樂塗鴉，走遍各地的女孩，任誰都很難不心動吧！跟著鏡頭帶到她漂染的髮色、燦爛的虎牙甜笑、害羞的臉孔，或許青春就是如此令人雀躍，才會讓人難以忘懷，更讓小偉快樂到彷彿忘了母親手上的終極武器。

「如果真的覺得未來還要等很久的話，你可以試著閉上眼睛，這樣就可以看到了。」

當兩人倒臥在繽紛的噴漆之中，雖然弄得全身髒兮兮卻無比快樂。比起先前充斥著考試與補習的生活，能夠像這樣毫無顧忌地笑著，放肆地讓心狂野的飛，對小偉來說肯定是過癮而幸福的。兩人閉上眼睛，述說著可愛的夢想時，未來好像在咫尺之間，只要伸出雙手就能掌握。可是，越是甜美的愛戀，隨著母親發現，卻轉眼成為最為沉痛的悲劇。

第一次親吻，第一次牽手，第一次和喜歡的女孩在一起，許許多多怦然的第一次，卻隨著遙控器的按鈕嘎然而止。無論是再美好的記憶，只要倒轉到兩人相遇之前，所有邂逅都會一筆勾消，回復為全然陌生的狀態。曾經閉上雙眼就能望見的未來，張開眼睛仍被母親無情的牢牢緊抓，不肯鬆手，即便說出無比惡毒的字眼也徒勞無功。

「如果你真的按下去，我一定會恨你一輩子。」

死亡與長大：夢中海灘與無間地獄

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「你還要我死幾次才可以。」

這或許是身為兒子所能說出最為狠毒的語言。死一次不夠，不如就多死幾次吧！反正，就連自己最為珍貴的記憶，都能被萬惡的遙控器一筆勾消。曾經喜歡到冒出粉紅泡泡的女孩，如今卻完全不記得他的臉龐，甚至將他當成奇異的陌生人對待，露出驚懼的眼神。

曾經的朋友，消失了；曾經喜歡上的女孩，消失了。在夢裡的那片海灘，彷彿集結了所有的遺憾。想和同學去畢旅的遺憾，以及和小嵐快樂玩耍的遺憾。如果可以，有誰想離開這夕陽映照的溫暖海水，回到那晦暗無光的現實之中，忍受自己的人生被母親徹底奪走，與其這樣，不如親手終結自己悲慘的生命，一了百了。

說來瘋狂，當兒子不斷的嘗試自殺，媽媽卻在無數的崩潰之後將兒子用遙控器帶回。此時的遙控器不只是控制時間的法寶，甚至連人的生死都能掌握。在生與死之間徘徊的小偉，像極了在無間地獄困住的惡鬼，求生不得，求死不能。

最終，將頭埋進海水裡的少年，只能絕望的長大，告別自己丟失一切的青春期，成為母親心目中理想的大人，甚至還變得與自己痛恨的媽媽越發相像，擁有一絲不苟的潔癖，桌面上連水珠不能出現半滴，卻儼然成為凡事聽從母親，空有成人外表的無夢之人。

救贖與重生：滿臉淚光的凝視過去

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「生命是我們自己的，怪罪給其他人太懦弱了。為自己的不勇敢找藉口，我辦不到。」

旁人無心的話語，卻再次戳中了小偉脆弱的心。其實，他又何嘗不想為自己勇敢活過一回呢？只是，受限於母親的威壓之下，讓他必須照著母親鋪好的道路走，無法自我的走出想要的人生。夜深人靜之時，小偉緩緩在臉書上敲下了「程芳嵐」三個字。他發現，小嵐人已經在紐約，畫著真心喜愛的作品，揮灑著屬於自己的人生。

當初彷彿閉眼可及的未來，如今小嵐正在逐漸實現，而自己卻被命運無情地奪走最初的愛戀，只能活在滿滿遺憾的陰影之中。當回憶的酸甜和內心的糾結湧上心頭，卻讓他的淚水不停在眼眶打轉。與其說是悲傷，更多的或許是不甘心吧！為什麼專屬自己的青春與躁動，最後卻全然變調了呢？

「這不是你的遙控器！這是我的！」

結尾的開放式結局，可說令人相當玩味。拿到遙控器的小偉，最後卻像鄉土劇一般被車撞擊，只留下填滿螢幕的白色光彩。原本以為拿回控制權的人生，似乎徒留滿滿的遺憾與悲傷。但隨著白光消褪，場景卻回到滿是塗鴉的圖書館裡頭。那裡，正是小偉第一次遇見小嵐的地方。

他們曾經於此無拘無束的握著畫筆，聊著井上雄彥與浪人劍客，甚至開心的說灌籃高手是給小孩子看的。能夠再次回到兩人邂逅的起點，對於他來說應該是夢寐以求的吧！他花了一輩子想追回的青春，如今就在他的眼前。為了回到此時此刻的美好，小偉甚至寧願用自己的生命來交換，而他終於親眼見到記憶中可愛又帶點稚嫩的小嵐，淚水更盈滿整個眼眶。瀕死的影像也罷，順利逆轉了時光也好，重要的是他將擁有嶄新的機會，這次，只有他和小嵐，沒有媽媽，也沒有遙控器。

原文發表於半個比爾

核稿編輯：游千慧