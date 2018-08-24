《素人也能寫出好文章》：「抽象→具體」的代換訓練法

文：山口拓朗（Takuro Yamaguchi）

盡可能寫得具體一點

「抽象→具體」的代換訓練法

「盡可能寫得具體一點」。光是這樣就能提高寫作力，因為「語言」本身就是「抽象」的，也就是「曖昧不明」的。

愛、友情、青春、療癒、哲學、溫柔、憎恨、有機的、應用、人生、夢、智慧、欲望、同情、喜悅、健康、信念、信賴、確信、認真、努力、謊言、教育、使命、原諒、羞恥、希望、成長、接受、墮落、喜悅、期待、壓力、幸福……

如果讓一百個人寫下這些詞彙的解說，恐怕可以讀到一百種不同的版本吧。

雖然乍看之下，語言好像建立在「共同認知」上，但很遺憾的是，大部分語言都建立在「自我解釋」上。

比方說，「負責任」是什麼意思呢？ 對A來說是「低頭道歉」，對B來說是「辭去○○」，對C來說是「賠錢了事」……類似的例子隨處可見。

那麼我們經常使用的「愛」呢？ 遺憾的是，光憑「愛」這個字並不能完整傳達出作者認知的意思，因為作者所認為的「愛」，與讀者所認為的「愛」並不一樣。有的人會寫：「愛就是無論面臨任何困境都能守護對方的自我犧牲精神。」也有人會寫：「愛就是一種故意傷害對方，讓他獲得人生教訓的手段。」唯有當你具體寫下什麼是「愛」，才能向讀者傳達「你所認知的愛的意思」。

要寫出一篇「淺顯易懂的文章」，第一步就是將語言具體化。如果不將語言具體化，就無法填補作者與讀者之間的鴻溝。倘若你希望讀者能夠「用心體察」，最好先捨棄那種作者本位的心態吧。

A 大寶是個非常會念書的孩子。

B 大寶是個非常會念書的孩子，他在全國模擬考中連續三年考進前十名。

閱讀A與B的句子時，應該是B比較容易理解吧？ 因為A的「非常」是「抽象的」，而B的「在全國模擬考中連續三年考進前十名」則是「具體的」。

寫作太過抽象的人，有可能事倍功半卻連自己都不知道。為什麼呢？ 因為文字太過抽象的話，讀者不容易理解。事實上，當你聽到「非常會念書的孩子」時，你應該沒辦法很明確地想像他的頭腦有多好吧？反觀「在全國模擬考中連續三年考進前十名」，卻是很容易理解的文章，一看到就能具體想像他是一個「聰明絕頂」的孩子，絲毫沒有自我解釋的空間。

村田股長： 關於明天的會議，因為參加者會稍微增加一些，所以請你多影印幾份資料。另外，佐藤董事的行程似乎很緊迫，所以明天的會議就比平常提早結束吧。會議的進行就麻煩你掌控了。

村田股長如果從上司那裡收到這樣的信，是不是會滿腦子疑惑地心想，稍微增加一些是增加多少？ 多影印幾份資料是影印幾份？ 比平常提早結束是提早多久？ 如果像這樣在工作往來信件中使用「稍微」、「多」、「提早」等抽象詞彙，將會給對方帶來負擔。當然，造成疏失或混亂的可能性也就會提高。

那麼如果是以下這種具體的文章又如何呢？

村田股長： 關於明天的會議，因為參加者會增加五人，所以請你影印十二份企畫資料。另外，佐藤董事的行程似乎很緊迫，所以明天的會議就在下午三點半以前結束吧。會議的進行就麻煩你掌控了。

如果是這種清楚寫明「五人」、「十二份」、「下午三點半」等具體細節的文章，村田股長就不會感到困擾了，除了知道按照參加人數（十二人）影印資料外，還確切地掌握了會議必須結束的時間，因此也可以事先規畫好會議進行的時間分配。

如果部下做事能夠萬無一失，上司當然也就能夠互蒙其惠。能夠寫出具體文章的人，不僅不會對周圍的人造成負擔，還能夠得到自己所期望的最佳結果。

抽象的文章：A公司委託敝公司經營的網站，點擊數急速竄升，聽說顧客數量也有爆炸性的成長。

具體的文章：A公司委託敝公司經營網站半年以來，點擊數從每月平均三千瀏覽頁數竄升到三萬，顧客數量也從平均一天一百人增加到原來的三倍。

抽象的文章：距離多數通過還差幾票。

具體的文章：距離多數通過還差十五票。

抽象的文章：我每天都有充足的睡眠時間。

具體的文章：我每天都有充足的七小時睡眠時間。

抽象的文章：從車站到展覽會場有一小段距離。

具體的文章：從車站到展覽會場大約兩公里，走路需要花二十五分鐘。

抽象的文章：目標群設定在年輕、積極的女性。

具體的文章：目標群設定在對工作、嗜好、戀愛都充滿欲望的二十幾歲女性。

抽象的文章：我需要一點時間讓業績恢復到原來的水平。

具體的文章：我至少需要半年的時間讓業績恢復到原來的水平。

抽象的文章：希望能夠儘早收到原稿。

具體的文章：希望能在下週四（十一日）中午以前收到原稿。

每一組例句都是後者（具體的文章）比較清楚明瞭對吧？ 這種「容易理解」的特性，就是把文字具體化的好處。

容我再次強調本文一開始的那句話：「盡可能寫得具體一點」。

如欲寫出一手好文章，這一點是絕對必須掌握的寫作基礎。

「抽象→具體」的代換訓練法

想要寫出具體的文章，平常在寫作時就必須盡量避免使用抽象的詞彙。「抽象的詞彙」幾乎無異於「模稜兩可的詞彙」。

【抽象詞彙範例】

暫時／滿／相當／頗／非常／某種程度／意外／超級／格外／很／尤其／特別／一大堆／大部分／大多／許多／大量／充分／滿滿地／異常地／極端／極度／分外／額外／太過／驚人地／甚／有夠／實在／出奇地／大為／有時／不太／偶爾／不久／頻繁地／經常／極其／多少／稍微／有點／顯著／一點／大約／愈來愈／就那樣／普普通通／差不多／挺／無比／明顯地／迅速地／快速地／某種程度／適當地／適度地／普通地／慢慢地／糟糕……

想要練習避免使用抽象詞彙，一個有效的辦法就是「『抽象→具體』的代換訓練法」。最理想的狀態是在脫口而出之前完成代換，但平常交談也有可能會不由自主地說出抽象的詞彙吧？ 如果遇到那種情況，不妨在說出抽象的詞彙後，馬上補充具體的詞彙。

舉例而言，當你在說出「加班？ 大概還要再一下子吧」的瞬間，心想「啊，好像可以再說得具體一點」，那麼就趕緊補充一句「我想大約再一個小時就可以完成了」。

當說出「人數驚人地多」時，只要趕緊補充一句「現場好像聚集超過一千名狂熱的粉絲」就OK了。

此外，在「具體的詞彙」當中，特別需要注意的，就是「數字」與「專有名詞」。「數字」與「專有名詞」說起來其實就是具體的極致，當你碰到好像可以代換的情況時，請積極地說出口吧。

「我跟中村好像有一段時間沒見面了。」→（補充）「應該有五年以上了吧。」

「他長得真的超級帥的。」→（補充）「就像演員佐藤健那一型的。」

「他偶爾會打電話來喔。」→（補充）「每年兩、三次，當他想起來的時候。」

「雪梨比想像中還熱。」→（補充）「連續幾天都超過三十度吧。」

「那顆橘子超級大的，大到嚇死我了。」→（補充）「第一眼看到時，我還以為是一顆橘色的香瓜呢。」

「打工？ 時數算多的吧。」→（補充）「因為我一週會去三次。」

「他讓我等滿久的。」→（補充）「剛好一小時左右吧。」

「那炒飯的份量真不是普通地多。」→（補充）「我想應該有三碗飯堆起來那麼多吧。」

這個訓練法一旦養成習慣，講話時具體的用詞會愈來愈多，模稜兩可的用詞愈來愈少。換句話說，大腦會自然而然地產生「使用具體的詞彙」的意識。

當然，寫作不需要像交談那樣慌張，每當注意到抽象的詞彙時，只要立刻代換成具體的詞彙，或是將「抽象的詞彙＋具體的詞彙」一起寫就OK了。

尤其是在講求效率與簡潔明瞭的職場上，抽象的詞彙往往令人避之唯恐不及，因為那很容易造成失誤、誤解或麻煩。作為社會人士，如果想要贏取旁人的信賴或好評，請努力成為一個「可以用具體詞彙書寫的人＝文章簡單易懂的人」吧。

相關書摘 ►

書籍介紹

本文摘錄自《素人也能寫出好文章：從動筆前的「思考準備」到下筆後的「冷靜修改」，誰都能寫好作文、報告、企畫書的32種練習！》，臉譜出版

＊透過以上連結購書，《關鍵評論網》由此所得將全數捐贈兒福聯盟。

作者：山口拓朗（Takuro Yamaguchi）

譯者：劉格安

「一篇文章的好壞，九成取決於最初動筆的階段。」

日本資深編輯、獨立記者山口拓朗

集結18年間超過2,300件採訪經驗的智慧結晶

從動筆前的暖身，到下筆後的修訂

為寫作素人量身打造的思考指南

即便不是作家或文字工作者，相信每個人都有枯坐在桌前，面對空白的Word檔苦苦思索的經驗。不管是Email、廣告文案、臉書po文還是企劃書，「寫不出來……」、「不知該如何開始」、「沒辦法說服人」……永遠都是職場菜鳥、寫作苦手的夢魘。不若坊間一般的寫作書，本書並非寫給「寫得好還要更好」的職業作家或記者，而是寫給「不擅長寫作」的讀者。

累積18年工作資歷，如今已是資深編輯、記者、撰稿人的作者山口拓朗，也曾在剛成為自由接案工作者時，文章被批評為無趣、不具說服力、沒有觀點……差點失去了身為職業作家的自信心。自此之後，作者便不斷思考何謂「好看的文章」，從自身超過2,300件以上的採訪經驗中，發現最重要的不是「寫了再說」，而是在下筆之前的「思考」與「準備」。將「隨便寫寫」的心態轉換成「寫之前先準備」、「思考過後再寫」，就能讓文章變得截然不同！

本書還針對如何寫出淺顯易懂的文章、有說服力的文章、有深度的文章、能打動人心的文章，提出各式提升「思考力」與「準備力」的練習方法。寫不出文章、提案詞不達意、回信牛頭不對馬嘴……不知該如何動筆嗎？每天花三分鐘跟著作者一起演練如何寫作吧！

Photo Credit: 臉譜出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九