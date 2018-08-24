《素人也能寫出好文章》：讓文章更有深度的「蒐集視角訓練法」

文：山口拓朗（Takuro Yamaguchi）

增加視角能讓文章更有深度

蒐集視角訓練法

你的周圍有沒有那種對任何事物都抱持主觀偏見的人呢？

「男人最差勁了」、「女人心機很重」、「有錢人都很小氣」、「政治家都很齷齪」、「小孩子都很吵」……這些全都是從單一視角出發的刻板見解，這種人寫出來的文章往往都很膚淺。如果是以文筆辛辣著稱的專欄作家，刻意以單一視角切入可能出自他的專業，但毫無自覺的單一視角卻「實不可取」。

假如你要寫一篇報告，題目是「死後世界是否存在？」。

如果你訪問的是有瀕死經驗的人，他證實說：「我見過死後的世界。」那麼你應該會寫出「死後世界確實存在」的報告；反之，如果你訪問的是主張「人類的意識全由大腦所創造，一旦大腦停止運作，意識也會隨之消失」的腦科學家，那麼你應該會寫出「死後世界不存在」的報告。

無論何者都是輸入受限的單一視角。在輸入範圍受到限制的情況下，當然也只能在那個範圍內進行申論。遺憾的是，這樣並不能成為一篇有深度的文章。

那麼如果同時訪問有瀕死經驗的人與腦科學家的話呢？ 不，不只是訪問這兩人，如果還訪問宗教家、哲學家、精神科醫師、心理學家、巫師、靈媒、催眠治療師等等，或是閱讀數十本關於「死後世界」的書籍，增加更多不同的視角，結果又會如何呢？ 當你從各種視角深入考察後，想必一定能夠針對「死後世界」寫出一篇值得一讀的報告吧。「視角」愈多，理論就會愈深入。

此處再針對「視角」稍微簡單地說明一下吧。假設現在要寫一篇關於A某的文章，我們可以從以下幾個視角去描述：

A. A的外貌

B. A的性格

C. A喜歡什麼、不喜歡什麼

D. A擅長什麼、不擅長什麼

E. A的頭腦聰不聰明

每個人想到的視角都不盡相同，有些人或許會從「A的興趣」、「A的學歷或工作經歷」、「A的價值觀或人生觀」、「A的夢想或目標」、「A的工作」、「A的心胸」或「A的戀愛觀或婚姻觀」等視角去描述。當然，這些全都是很好的視角。

身為髮型師的A絕對稱不上是個帥哥。

像這句話就只包含A（外貌）的視角。

身為髮型師的A絕對稱不上是個帥哥，但他腦筋動得快，而且對誰都很親切。

描寫時也可以像這樣結合複數視角，這句話除了A（外貌）之外，還同時包含E（頭腦聰不聰明）和B（性格）的視角。

在思考關於減肥的議題時，很多人都會聚焦在「體重」上，例如「好開心我瘦了五公斤」或「真可惜只瘦了一公斤」，不過「減肥＝體重」只不過是其中一個視角罷了，其他還可以從「體脂肪」的視角或「BMI值」的視角去著墨。

雖然體重下降了，但BMI值還是被判定為「肥胖」。

這句話絕對不是光從「體重」這個單一視角就能寫出來的文章。除此之外，還可以從「健康」、「美容」、「腦科學」、「心理學」等視角去談論減肥這件事，例如以下的文章就是從「健康」的視角去切入。

如果四肢無力到難以活動的程度，就算一個月能瘦十公斤，也不能算是成功的減肥。

同樣地，如果從「美容」的視角出發，則可寫出以下這樣的文章。

在降低脂肪的同時，也要鍛鍊適當部位的肌肉，讓兩者的平衡達到最佳化，就能更接近理想的比例。

像這樣藉由改變視角的方式改變看待事物的方法，就能讓必須寫的主題更加具有廣度與深度。只要動員「體重」、「體脂肪」、「BMI值」、「健康」、「美容」、「腦科學」、「心理學」等視角書寫文章，想必能夠完成一篇非常值得一讀的「減肥記」吧。

如果想要寫出讓讀者佩服地大嘆：「原來如此！」的文章，千萬不能執著於單一的視角。究竟可以從什麼樣的視角切入呢？ 從什麼視角切入會比較有趣呢？ 從什麼視角切入能夠產生說服力呢？ 一次性地掌握各式各樣的視角，以便摸索所有的可能性。

即使只從某一特定視角深入探討，但能不能夠看見其他視角，也會影響文章的深度。

正因為「雖然看見十，但寫的還是一」，而非「只看得見一，所以只寫一」，才使得那樣的訊息顯得有價值。

請閱讀以下這篇以「增稅」為題的文章。

日本消費稅稅率不斷改變，二○一四年從百分之五提高到百分之八，且預計將於二○一七年上調到百分之十。隨著消費稅率逐步調升，應該有很多人鬱悶地心想：「家計負擔愈來愈沉重了……」

這篇文章是從「國民」的視角切入，應該有很多人感同身受吧？不過「階段性的增稅→家計負擔變沉重」的見解稍微常見了一點。嚴格一點來說，就是一篇誰都寫得出來的平凡文章，缺乏獨特的見地與深度。既然如此，試著在「國民」的視角之上，再加入「國家」的視角看看吧。

日本消費稅稅率不斷改變，二○一四年從百分之五提高到百分之八，且預計將於二○一七年上調到百分之十。隨著消費稅率逐步調升，應該有很多人鬱悶地心想：「家計負擔愈來愈沉重了……」 另一方面，這種階段性的增稅措施，據說也是一種國家對國民的考量。倘若一次增稅百分之五，會對家計造成相當大的負擔，因此才分成兩階段提升稅率，以減少對家計的負擔。相較於一次性的巨大衝擊，分成兩次規模較小的衝擊，對於受影響者造成的損害確實也比較低。

加入「國家」這個新視角後，對於「增稅」的看法就有所不同了。假如前者是「平面的文章」，那麼後者就是「立體的文章」。

假如在「國民」或「國家」等視角之外，再加入「世界」的視角又如何呢？ 加入「在歐洲各國當中，有很多國家的消費稅率都超過百分之二十」或「即使在亞洲和中東國家當中，也有很多國家的消費稅率超過百分之十」等內容後，對於「增稅」的看法應該會再產生大幅的改變才對。視角愈多，主題愈清晰立體，文章也愈具可讀性。如果可以與強調主張的手法（刻意從單一視角切入的寫法）並用，就再好不過了。

蒐集視角訓練法

想要從多方視角談論事物，平日就必須養成增加視角的習慣。此處要推薦的就是「蒐集視角訓練法」。如果你剛出國旅行回來，那麼你可以蒐集到什麼樣的視角呢？一起來思考看看吧。以下為視角的其中一例。

食物／物價／景氣／活力／自然／文化／語言／治安／政治／歷史／國民的性格／景觀／特產……

只要能蒐集到這麼多視角，應該就能寫出一篇有趣的海外遊記了吧。

如果你剛看完一部電影，又可以蒐集到什麼樣的視角呢？

故事／登場人物／場景／台詞／影像／音樂／編輯／導演／演員／演員的演技……

那麼假如是在餐廳吃完飯之後又如何呢？

菜單／味道／裝潢／氣氛／餐具／餐廳位置／接待／服務／餐廳特色／價格／人氣……

「菜單」或「味道」是相對較容易蒐集到的視角，至於「接待」或「餐廳特色」等，可能有些人蒐集得到，但有些人蒐集不到吧。當然，應該也有人能夠蒐集到此處沒有列舉的視角才對（做得好！）。

關於電影還有「票房收入」、「字幕」、「拍攝地」等視角，餐廳的話還有「食材」、「背景音樂」、「客層」等視角，這個訓練法的目的就是要盡可能蒐集更多的視角，如果已經為了某些原因確定要寫文章的話，不妨有意識地蒐集更多視角吧。

如果你感覺「我實在蒐集不到什麼視角……」的話，也許你太過執著於蒐集正確的視角，那代表你的頭腦稍嫌僵硬，所有事物都能從多方視角去檢視，視角不可能只有一個而已。

看不見其他視角時，你應該努力尋找視角，你可以親自繞到事物的背後、潛入事物的底下，或是將事物本身扭一扭、拉一拉、丟一丟、敲一敲、揉一揉，如果只知道枯坐在原地咬手指，沒有人會幫你蒐集視角，只有作者自己親自出馬才行。

接下來，請根據以下事項或題材挑戰看看視角的蒐集吧。

關於最近讀過的書→作者的資訊／書的主題／在市面上的話題性／讀書的動機／讀後心得……

關於自己居住的城市→不動產的行情／社會保障／學校數量／餐廳或居酒屋等外食產業……

關於自己的工作→工作內容／社會貢獻度／職場的氣氛／報酬……

關於長年的習慣→作法／開始的契機／效果／弱點……

關於喜歡的料理→從什麼時候開始喜歡的／喜歡的理由／在市面上的評價／食材／味道／口感／外觀／氣味／料理的程序／哪家餐廳吃得到／可否自己在家料理／經常吃得到的國家或地區……

視角沒有對錯之分「一定要蒐集到正確視角」的既定觀念會嚴重妨礙寫作，因此不妨趁此機會拋棄這樣的觀念吧。如此一來，反而更有機會從意想不到或突發奇想的視角寫出令人玩味的文章。對於蒐集而來的視角，千萬不能輕易評斷好壞，因為有時候你真的不知道，在哪個視角裡面，或許埋藏著「寶物」也不一定。

相關書摘 ►《素人也能寫出好文章》：「抽象→具體」的代換訓練法

書籍介紹

本文摘錄自《素人也能寫出好文章：從動筆前的「思考準備」到下筆後的「冷靜修改」，誰都能寫好作文、報告、企畫書的32種練習！》，臉譜出版

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作者：山口拓朗（Takuro Yamaguchi）

譯者：劉格安

「一篇文章的好壞，九成取決於最初動筆的階段。」

日本資深編輯、獨立記者山口拓朗

集結18年間超過2,300件採訪經驗的智慧結晶

從動筆前的暖身，到下筆後的修訂

為寫作素人量身打造的思考指南

即便不是作家或文字工作者，相信每個人都有枯坐在桌前，面對空白的Word檔苦苦思索的經驗。不管是Email、廣告文案、臉書po文還是企劃書，「寫不出來……」、「不知該如何開始」、「沒辦法說服人」……永遠都是職場菜鳥、寫作苦手的夢魘。不若坊間一般的寫作書，本書並非寫給「寫得好還要更好」的職業作家或記者，而是寫給「不擅長寫作」的讀者。

累積18年工作資歷，如今已是資深編輯、記者、撰稿人的作者山口拓朗，也曾在剛成為自由接案工作者時，文章被批評為無趣、不具說服力、沒有觀點……差點失去了身為職業作家的自信心。自此之後，作者便不斷思考何謂「好看的文章」，從自身超過2,300件以上的採訪經驗中，發現最重要的不是「寫了再說」，而是在下筆之前的「思考」與「準備」。將「隨便寫寫」的心態轉換成「寫之前先準備」、「思考過後再寫」，就能讓文章變得截然不同！

本書還針對如何寫出淺顯易懂的文章、有說服力的文章、有深度的文章、能打動人心的文章，提出各式提升「思考力」與「準備力」的練習方法。寫不出文章、提案詞不達意、回信牛頭不對馬嘴……不知該如何動筆嗎？每天花三分鐘跟著作者一起演練如何寫作吧！

Photo Credit: 臉譜出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九