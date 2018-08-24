《理想生活的起點》：每個人面對兩種期待會有四種反應，類似霍格華茲分類帽

文：葛瑞琴・魯賓（Gretchen Rubin）

四種傾向

在某個冬風強勁的午後，我走進大西洋碳烤餐廳，當時的我並未意識到，與友人接下來的這段對話，將對我的未來產生至關重要的影響。

當我咬下眼前的起士漢堡，友人正吃著沙拉時，她不假思索地說：「我想要養成跑步的習慣，但就是做不到，這真的很煩。」她接著補充道：「我高中參加田徑隊時，從沒缺席過任何一次練習，但為什麼現在就辦不到？」

她的這段話在我心頭縈繞多年。

「為什麼呢？」我回應她。

「妳知道的啊，現在要留點時間給自己真的很難。」

「嗯。」我說。

接下來，我們又聊了一些其他不相干的事情，兩人道別後，我卻忍不住一直回想過去的情景。她還是我高中時認識的那個人，想做的事情也沒變，既然她之前可以維持跑步習慣，為什麼現在做不到？是因為年齡？動機？家庭？地點？團隊精神？還是有什麼其他原因？

她以為大家都有「私人時間不夠」的困擾，但其實我沒有。那麼我倆的差別究竟為何？

在接下來的幾年裡，我努力尋找這個問題的答案。

我是如何發現人有四種傾向

有人說，這世界上有兩種人：一種是會把所有人進行分類的那種，另一種則不會。我肯定是前者。

我最大的興趣就是探討人性，不停尋找人類行為及其背後的規律。

這些年來，我一直在研究快樂與習慣。我慢慢了解到，要建立一個快樂、健康、更具生產力的人生，靠的可不是魔法，而且也沒有一體適用的答案。不同的人需要不同的策略。事實上，在這個人身上管用的方法，在別人身上不見得有效。有些人是早起的鳥兒，有些人則是夜貓子；有些人在強烈誘因下表現較好，有些人只需適時提醒即可；有些人喜歡簡單，有些人則渴望豐富。

事情還不只如此。當我思索著友人對自身跑步習慣的觀察，我意識到在「早鳥與夜貓子」更深入的不同，存在某種足以塑造人類個性的根本差異——某種非常深邃卻又十分明顯的特徵——我卻一直沒看出來。

為了找出到底漏掉什麼，我在個人網站上貼出幾個問題，希望網友們幫忙回答。問題包括：「你對新年計畫有什麼看法？」、「你會遵守交通規則嗎？會還是不會，為什麼？」、「你是否曾因為好玩而報名某個課程？」隨著網友的答案湧入，我在不同的答案中發現明顯的規律。真的很奇妙，彷彿大家的答案都有志一同地差不了多少。

舉例來說，關於新年計畫的問題，有一部分人給出的答案幾乎如出一轍：「如果有必要的話，我會制定計畫並執行，但我不會選在新年第一天開始做，因為一月一號這個日期對我而言只是隨意的一天，沒有任何意義。」

所有人都用了「隨意」一詞。這個詞引起了我的興趣，因為一月一號這個日期是否隨意對我來說從來就不是問題。但這些人卻給出相同的答案。他們還有什麼其他共通點呢？

還有更多人說：「我再也不訂新年計畫，因為基本上都做不到，我也一直都沒什麼自己的時間。」

另一群人則說：「因為我不想綁住自己，所以我從不訂計畫。」

我知道這些答案背後存在某種意義，但就是看不明白。

反覆思考多月後，我終於想通了。我坐在家中書房時，碰巧瞄了一眼字跡潦草的待辦事項——我突然開竅了。

這個最簡單、最關鍵的問題就是：「你如何面對期待？」

我找到了！

我可以深深體會到阿基米德走出浴缸時的興奮之情。

我坐在書桌前一動也不動，但心中湧現許多關於期待的思緒。在當下，我意識到每個人一生都會面對兩種期待：

外界期待 ：他人對我們的期待，例如工作完成期限。

：他人對我們的期待，例如工作完成期限。 內心期待：我們對自己的期待，例如執行新年計畫。

接下來是我的重要發現：依照人們對上述兩種期待的反應，結果大致可分為四類：

自律者：對外界期待與內心期待皆有回應。 質疑者：對任何期待都會提出質疑，唯有在合理情況下才願意達成期待；換言之，這類人只對個人內心期待有所回應。 盡責者：在內心掙扎下，依然會做好外界期待的事情。 叛逆者：抗拒所有的期待，無論是外界或內心期待都一樣。

就是如此簡單。當初在我心中簡單而直白的問題，答案就是，無論是誰，都會屬於上述四種類型之一。

現在，我終於知道友人為何無法如願養成運動習慣：因為她屬於盡責者。當她參加田徑隊時，在教練的期待下，要她按時練習不成問題；但在面對個人的內心期待時，她就會出現掙扎。我現在也能理解，為何在新年計畫的問題上，會不斷得到類似的答案。而且，我還發現更多有趣的事情。

四種傾向的架構清楚勾勒出我所觀察到的行為模式，我也終於理解其他人看某些事情的感覺——只是大家都沒特別注意罷了。

當我以四個對稱、重疊的圓圈，在紙上畫出一套完整的行為系統後，其所勾勒出的線條看起來倒像是精緻的厥葉或鸚鵡螺。我真心覺得自己揭開了某種自然法則：人性。

也或者說，我創造了某種像霍格華茲學院分類帽的東西。

勾勒出框架後，我開始深入一探究竟，寫下〈命中注定的四種傾向〉一文，該文也變成《烏托邦的日常：習慣改變了，生活就輕鬆了》（Better Than Before）一書的第一章，這本書是關於改變習慣；我在個人網站中撰寫關於四種傾向的資訊；我跟我妹伊麗莎白．克拉夫特（Elizabeth Craft）共同主持廣播節目〈與葛瑞琴一起更快樂〉，我們會在節目中討論四種傾向。每次討論與傾向相關的話題時，都會獲得讀者與聽眾積極迴響。

大多數的人都可以從簡單的描述中找出自己的傾向，但針對不確定或想要分析答案的讀者，我設計出一套測驗。已經有許多人接受過第二章中的四種傾向測驗，讀者也能在這個網站上進行測試。看到受測者的答案以及個人經驗分享，讓我有了更進一步的想法。（我注意到的其中一件事情，就是個人傾向會影響人們接受測驗的意願。質疑者會問：「為什麼要花時間和精力來接受測驗？」而叛逆者會想：「你是要我接受測驗嗎？我才不要咧。」）

為了測試我對四種傾向的觀察是否客觀，我決定以框架內容為主題，在美國以成人為主要群體進行研究，不分地區、性別、年齡與收入。

至於我發現最重要的事情是什麼？就是四種傾向的分布。在這四種傾向當中，盡責者人數最多，高達40%；其次是質疑者，占24%；叛逆者最少，占17%；跟我一樣屬於自律者傾向的人，占19%，只比叛逆者略高一點，這讓我挺訝異的。

這項研究也證實了我的許多觀察：舉例來說，提到新年計畫時，自律者會選擇制定；叛逆者會表示討厭；質疑者只有在對的時機才會進行，而不是隨興所至去做；盡責者往往會選擇放棄，因為他們還困在先前未完成的任務之中。

在修正框架內容時，我參考了紅綠燈的概念，賦予每種傾向所代表的顏色。黃色代表質疑者，因為黃燈是提醒我們要先「等待」，才決定是否要繼續前進，而質疑者在做出符合他人期待的事情之前，總是會先問：「等等，為什麼？」；綠色代表盡責者，隨時都準備「前進」；紅色代表叛逆者，通常都會選擇「停下」或說「不」。因為這個世界上的紅綠燈沒有第四種顏色，我就自己為自律者選擇藍色——看起來挺適切的。

我在四種傾向的領域研究越深入，就越能感受到其巨大影響。

在我們思考傾向的同時，也能更深入認識自己。這種自我認識（self-knowledge）很重要，因為唯有以個人的本質、興趣與價值為基礎，才能建立快樂的人生。

同樣重要的是，我們在認識四種傾向時，也能更加了解他人。清楚他人的傾向特質，便能與對方一同有效率的生活與工作——像是同事和上司、教師和教練、丈夫與妻子、父母與小孩，以及醫護人員與患者。

認識四種傾向有助於我們更進一步認識這個世界。

四種傾向如何影響個人特質

我們的個人傾向是與生俱來的，與家中排行、教養方式、宗教信仰、性別都毫無關係，與性格外向、內向亦無關，更不會因為我們是在家、在公司或是與不同朋友相處而有所改變，也不會隨著年齡增長而有什麼不同。每個人的傾向都是與生俱來的。

大部分人都不偏不倚地落入這四個區塊的其中之一，這點就某種程度而言還真讓我意外。雖然有時很難判斷一個孩子的傾向（我到現在都還不知道我的其中一個女兒到底是屬於哪種傾向），但在成人身上，我們可以清楚看出一個人行為處事的根本是屬於哪一類。

除非是經歷重大巨變、導致重塑人格的遭遇，例如瀕死經驗、重大疾病或嚴重成癮，否則一個人的傾向並不會輕易改變。

不過，在某些歷史背景或情況下，個人傾向在我們進入社會的道路上，或多或少都有所助益。例如在北韓，質疑者的問題可能會讓他身陷囹圄；但在矽谷，質疑者的問題可能會為他取得晉升機會。

此外，人類的性格百百種，即便是具有相同傾向的人，個性也會迥異。無論個人傾向為何，有些人就是比別人更體貼或更具野心、聰明、控制欲、魅力、仁慈、焦慮、活力或冒險性。這些特質都大大影響了一個人如何表現自己的傾向。一個具有野心的叛逆者若想成為受人尊敬的企業領導者，其所表現出來的行為模式，就會與不在意工作成功與否的叛逆者有所不同。

有人會說自己具有多重傾向。他們會說：「我是盡責者，同是時也是自律者。」或者「我在不同的地方或跟不同的人在一起時，就會有不同的傾向。」這些話看似合理，但我要強調一件事：只要我再多問幾個問題，這些人都會落入其中一種相同的傾向，幾乎毫無例外。

沒錯，我們在〈傾向中的差異〉一節中會討論到，每種傾向都與另外兩種傾向有所重疊，而人們通常會偏向其中一方，但無論如何，自己所屬的傾向依然占主導地位。

當然，無論一個人最根本的傾向為何，每個人身上都或多或少有一部分的自律者、質疑者、盡責者和叛逆者的特質。

無論是誰，在面對無法承擔的後果面前，最終都會做出符合期待的事。叛逆者付過幾張高額罰單後，也會乖乖繫上安全帶。

每個人或許都會問，為什麼自己要符合期待？為什麼要因為沒效率而討人厭？為什麼要拒絕看似沒道理的事情？

我們在某種程度上都必須達成期待，因為這對某些人來說很重要。如果孩子在醫院剛做完手術，即便是最堅持的自律者，也會選擇缺席星期一的定期晨會。

無論個人傾向為何，人人都想要有自主性。我們都希望他人是請託我們做事，而不是命令。此外，一旦受到他人控制的感覺過於強烈，就可能會引發「抗拒」——反抗對個人自由或選擇權構成威脅的事情。

有一次，我在一場會議中描述四種傾向之後，有位聽眾過來找我，說：「我認為每個人開車的速度，只要在保證安全的情況下，就不該受到任何限制。所以我肯定是個質疑者！」

我笑而不答。事實上，這件事情並非是說「因為我無視速限，所以我是質疑者」或「我不喜歡，所以我是個叛逆者」或「我喜歡列出待辦事項，所以我是個自律者」如此簡單。要找出自己的傾向，就得考慮許多個人行為的例子，以及行為背後的原因。舉例來說，質疑者和叛逆者可能都會拒絕做出符合期待的事情，但質疑者是想：「我不做是因為這毫無道理。」而叛逆者是想：「我不做是因為你無權告訴我我該做什麼。」

我發現在四種傾向當中，每一種都有其難搞的特質。大多數人（包括屬於這兩種傾向的當事者，或是與他們相處的人）都覺得和盡責者與叛逆者相處最具挑戰性。（這也是為什麼本書中介紹盡責者與叛逆者的章節比自律者和質疑者還長。）

許多人都會將我的四種傾向架構跟其他性格測驗做比較，例如五大性格特質、個人優勢分析、九型人格測試、邁爾斯．布裏格斯性格分類法、VIA二十四種人格測試——甚至是霍格華茲的分類帽。

對於任何一種有助於深入了解人性的探究方法，我都非常感興趣，但我不認為把「這個」與「那個」畫上等號是正確的做法。每一套架構都有特定的洞察機制，但如果要把所有系統全攪在一起，洞察機制就無法發揮作用；沒有任何一種系統能完整且深入的描述人性的多樣性。

此外，我想，有許多性格測驗已經在其分類中塞入太多的細節成分。相較之下，本書所提出的四種傾向雖然描繪出人類性格的重要面向之一，但這也只是構成一個人身上多重特質中的一部分。本書中的四種傾向會向讀者解釋，人們為何會採取行動，又或者什麼都不做。

認識各種傾向的益處

每當描述四種傾向時，有時候我總覺得，人們想要找出「最好」的傾向，然後把自己塞入該選項中。但事實上，傾向之間沒有所謂的好與壞。世界上最快樂、最健康、生產力最高的人都不是屬於特定的傾向，而是懂得如何揚長避短、打造人生的人。

透過四種傾向中蘊含的智慧、經驗與自我認識，我們便能更加有效利用時間、做出更好的決定，也能減輕壓力、增加健康，並且與他人有效互動。

然而，如果不知道自己屬於哪種傾向，就可能與成功擦身而過。舉例來說，有個作家經紀人曾告訴我：「我認識一個報社記者，工作表現非常好，總是準時交稿，工作紀律也沒問題。但他現在離開報社之後，改去寫書，結果就出現了寫作障礙。」

「我敢說那不是寫作障礙，他應該是個盡責者。」我說：「之前要他按時交稿都沒問題，但是一旦交稿時間較長，加上又沒人管，他就無法按照進度工作。他應該要讓編輯每週追蹤進度，或是加入作家社群，或是你可以要求他每個月都交一點東西給你。就是需要一點外部問責的壓力罷了。」

還有，如果不了解四種傾向，可能就會出現不切實際的假設，認為人是會改變的。有一位女性讀者寫信告訴我：「我的丈夫是屬於叛逆者類型，一想到他的本質是這樣，而且永遠不會改變，我就覺得很難過。叛逆者這種人就是『長不大』，他們難道不知道，這個世界不是只做你『想做』的事情就行嗎？請問他最後到底會不會改？」我當下不想回答的太直白，但是天知道，我心裡的答案是：我不認為他會改變。

人們也常問：「一個人的傾向會影響職業選擇嗎？」事實上，在每種工作中應該都能找到各種傾向的人，但思考一下職業與傾向的互動方式應該挺有趣的。舉例來說，我認識一位專業的馴狗員，他屬於自律者類型，而且也把自律者的精神體現在工作當中。但是我也可以想像，質疑者、盡責者和叛逆者會用什麼態度工作。

然而，就算每種傾向都可以做每種職業，但這不代表他們應該這麼做。認識四種傾向有助於認清為什麼我們可能會更（不）享受特定的工作。曾有位讀者來信說：「現在我知道自己為什麼這麼討厭這份工作了！我百分之百是個質疑者，而且還是個稅務會計師。我壓根就不想遵守一堆毫無意義的規則，而這也成為我在工作獲得成功與快樂最大的阻礙。」

知道個人傾向也能讓自己更有同理心，因為你知道：「嘿，我就是這類型的人，這沒什麼錯。我可以善用這一點。」還有一位自律者寫道：「以前父母總告訴我要放鬆，我過世的丈夫也說要我放鬆，現在連我女兒都說同樣的話。但我總算知道，原來我只是順著心意做事，這還挺讓人開心的。」

一位叛逆者表示：

知道我是叛逆者之後，終於可以解釋為什麼我多年來的治療會失敗了。我們分析過我是否缺乏自律性，也嘗試及拒絕了會引發反彈的技巧（問責性？哈）。不僅是某些技巧在叛逆者身上不管用，還經常有人說告訴我們一定是內心深處哪裡有問題（我們往往也認同）。誰能想到一個辦事能力強、非常成功的大人卻做不到支付帳單、完成項目以及貫徹所有事情？是什麼樣的人會難以滿足所有人的期待——包括對自己的期待？在今天的社會中，這不僅是反常，聽起來簡直是病態。但你提出的傾向架構讓我們知道，原來事情不是我們想的那樣。我現在終於可以放心去了解，究竟哪種方法對我適用，而不是我到底有什麼問題。

一位盡責者寫道：

身為電視編劇的我，一直是個盡責的員工，每次都會準時將劇本交給老闆，但對於我個人的事情，我卻什麼都無法如期完成。我用了許多詞來形容自己的狀態：懶惰、不負責、穿著大人衣服的小孩，還有許多你難以想像的詞。但你給我的新名字——盡責者，讓我知道如何接受自己，將自我厭惡放一旁，用聰明的方法誘拐自己做事。我現在工作的生產力更高，而最重要的是，我因此更快樂了。

先認識自己的傾向，才能改變情況、提升成功機率。要改變一個人的本質幾乎不可能，但單單配合個人傾向來改變行為卻不是什麼難事，例如認清期望的明確性、正當性、問責性或自由感。洞悉個人傾向有助於打造成功的環境。

洞悉他人傾向的益處

另一方面，認識他人的傾向，也能更加包容他人。其一，我們知道對方的行為並非針對個人，也就是說，質疑者所提出的問題並非是瞧不起主管或要挑戰專業權威；只因為質疑者總是有問題。有位讀者表示：「我跟叛逆者一起住了七年，現在知道原來他的行為模式對他而言是很自然的，就跟身為盡責者的我也有自己的行為模式一樣。如此想來，心裡就舒坦些了。」

知道他人的傾向，也能幫助我們更容易說服他人、鼓勵他人，並且避免發生衝突。如果我們不考慮對方的傾向，說出口的話可能就無法達到效果，甚至出現反作用。事實上，如果想與人溝通，就要使用正確的語言——並不是自己最會講的話，而是最能說服對方的訊息。只要稍加思考四種傾向的特點，就能說出一套讓不同個性的人都能接受的說法。

反之，如果忽略了個人傾向，溝通的成功率也隨之降低。自律者越對叛逆者說教，叛逆者就越抗拒。質疑者會給盡責者提出幾個行動的合理原因，但這些合理的說法對盡責者起不了太大作用——因為對盡責者而言，外部問責的力量才是最關鍵的。

有位讀者曾寄給我以下關於燈泡的笑話，貼切地描述了四種傾向之間的差別：

你要怎麼讓自律者換燈泡？

答：他已經換好了。 你要怎麼讓質疑者換燈泡？

答：我們到底為什麼需要那個燈泡？ 你要怎麼讓盡責者換燈泡？

答：要求他去做。 你要怎麼讓叛逆者換燈泡？

答：你自己做。

有位屬於質疑者的營養師告訴我：「我的目標是要改善國人的飲食習慣。我正在寫一本書，想告訴大家，我們的飲食習慣是如何受到文化及經濟體系所影響。」她堅信只要這本書提出足夠合理的論點，全國的人都會因此改變飲食習慣。這就是質疑者！

但若想要有效達成溝通目的，不管你是醫生、教授、教練、老闆、配偶、父母、同事、老師、鄰居或是生活中出現的任何人，若想說服他人做事，就得從對方的傾向著手，而不是從自身的角度出發——換句話說，這一點適用於所有人。

如果你是要把訊息傳達給廣大受眾，讓每種傾向的人都聽進你的話也並非不可能。曾經在某個午後，我在一場商務會議中提起四種傾向時，我聽到了一個非常有創意的例子。該集團的主管在介紹我之前，他先跟在場聽眾解釋，為什麼在即將到來的週末，與會者準時出席其他會議的活動很重要。

結束演講後，我很高興聽到他對現場四種傾向的同事分別做出不同的提醒。他說：「自律者，感謝你們配合我的準時要求；質疑者，我會給你一串你需要準時出席會議的理由；盡責者，我正在看著你，我希望你會準時出現；叛逆者，晚點去酒吧看你來不來。」沒錯，就是這樣！

儘管我們所說的每個字在不同傾向的人耳中聽起來都有不同的感覺，但跟叛逆者類型的小孩相處時，如果問他：「你現在想彈鋼琴嗎？」效果可能會比較好；但對自律者類型的小孩而言，他們應該會比較想聽到：「現在該去練鋼琴了。」

與健康相關的事情上也是如此。不管醫生說再多，人們總聽不進去。在美國，飲食習慣不良、運動量不足、飲酒、藥物濫用、抽煙等等都是導致疾病與死亡的主因——而上述所有的行為都是受到意識所控制。如果想要說服他人戒糖、每天走路二十分鐘、做復健運動、戒酒或按時吃藥，若能先想想對方的傾向再開口，成功率會大大提升。

但別忘記，四種傾向的架構是要幫助我們更進一步了解自己，而不是限制自身的認同或可能性。有些人說：「當你給自己下定義，你同時也限制了自己。」我想，自我定義的機制非常有效，因為這正是自我認識的起點。四種傾向的架構並不是要限制成長，或將相關的事情貼標籤，而是要做為聚光燈，照亮人性中不為人知的那一面。

當我們了解自己、知道傾向是如何構成我們對世界的觀感，就可以依照情況做出符合本性的事情——以及知道他人的傾向是如何構成他們的觀感，我們便能更有效的與他人互動。

我們可以看到，在四種傾向的框架下，僅僅是微妙的用詞轉變，哪怕只是簡短對話或是過程中的一個小小改變，都足以全盤改變一個人的行為模式。這一點很重要。如果患者固定吃血壓藥，他就能活長一點；如果學生完成教授指定的作業，該科就不會被當掉；如果夫妻之間能心平氣和的對話，婚姻就能持久；而我如果不要在週末發工作郵件，就不會得罪同事。

生命中每天最大的挑戰之一就是：「我要如何讓人——包括自己在內——去做我想做的事？」四種傾向能讓這一切變得非常簡單。

書籍介紹

本文摘錄自《理想生活的起點：善用四種天生傾向，改變習慣與人際關係，讓日子越過越輕鬆》，商周出版

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作者：葛瑞琴・魯賓（Gretchen Rubin）

譯者：張瓅文

「為什麼我總是改不了壞習慣？」

「為什麼他總是叫不動？」

只要了解自我與他人的人格傾向，就能找到改變自我與他人的方法，

讓生活更輕鬆！

葛瑞琴．魯賓在《過得還不錯的一年：我的快樂生活提案》、《待在家裡也不錯：過得還不錯的一年2》、《烏托邦的日常：習慣改變了，生活就輕鬆了》中，透過親身實踐與分享，告訴大家「快樂」與「習慣」之間的關聯。

然而，隨著許多讀者回饋「我沒辦法養成習慣怎麼辦？」、「就算我改變自己的習慣，但別人的行為不改變有什麼用？這樣生活根本無從改善。」，於是她逐漸發現，其實每個人與生俱來的特質，似乎是決定一切行為的關鍵。而就在某一天，她突然想通了這個核心分類法是什麼————那就是我們如何面對「期待（Expectation）」。

經由將「期待」分為外部期待（例如老闆交辦的事項）和自我內部期待（你自己想做的事）兩種。葛瑞琴得出了四種人格傾向：

自律者（Upholder）：對外部期待和自我期待同樣看重

質疑者（Questioner）：不理會外部期待，只在意自我期待

盡責者（Obliger）：先達成外部期待，在考慮自我期待

叛逆者（Rebel）：排拒接受外部期待，對自我也沒有特定期待

面對任務時，這些人內心的OS通常是……

「人就是要有紀律，做好自己該做的事是自然的，沒什麼好討價還價的。」→自律者

「我會願意做，但你得先給我一個合理的說法。」→質疑者

「我的看法不重要，你要我做什麼我都會做。」→盡責者

「規矩就是要來被打破的，你又不是我媽，我想幹嘛就幹嘛！」→叛逆者

只要搞懂自己與他人屬於何種傾向，在此架構下，

僅僅是微妙的用詞或些許的行為改變，

都足以全盤改變一個人的行為模式，

幫助你做出更好的決策、快又有效地完成工作，並且與他人的互動更加和諧！

Photo Credit: 商周出版

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航