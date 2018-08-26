《用數字做決策的思考術》：如何利用「費米推論」估計市場規模，創造利潤方程式？

文：GLOBIS商學院｜著, 鈴木健一（Kenichi SUZUKI）｜執筆

藉由迴歸分析將關聯性化為算式，是要依照實際的數據，以歸納的方式描述其背後的關聯性。而建模則是以演繹的方式（無論何時都必定成立）將關係化為算式。

對於「芝加哥的鋼琴調音師人數有多少？」「日本的電線桿數量有多少？」「日本每年的新車販賣輛數有多少？」這類無法一眼看到結果的問題，可以藉由已知的數字拼湊和推測，這就是所謂的「費米推論」，也是建模的一種。

這裡要再次重申第一章介紹過的愛因斯坦名言：「假如你沒辦法簡單說明，就代表你了解得不夠透徹。」（If you can’t explain it simply, you don t understand it well enough.）

建模是以模型的形式簡單呈現乍看之下複雜的商業機制，也可以說是充分逼近商業的本質。

其實「芝加哥的鋼琴調音師人數有多少？」這個知名的問題，是由諾貝爾物理學獎得獎人恩里科・費米（Enrico Fermi，1901－1954） 在上課時對學生提出來的。他曾經在芝加哥大學開發出世界第一座核子反應爐。

費米看到學生一臉困惑，於是就做出以下說明，解釋該如何估算鋼琴調音師的人數：

芝加哥的人口為300萬人。 假設平均每戶家庭有四人，芝加哥的家庭數就有75萬戶。 假設每五戶家庭就有一戶擁有鋼琴，則芝加哥有75萬÷5＝15萬架鋼琴。 鋼琴平均每年要調音一次。 假設調音師在平常日每天調音四架鋼琴，夏天休假兩個星期， 則每年調音的鋼琴架數就有4架／天ｘ5天／星期ｘ50星期＝1,000架。 因此調音師人數為15萬架÷1000架＝150人。

雖然計算相當粗糙，卻是由能夠馬上查出的數字和幾個前提導出答案。或許誤差會高達好幾倍，但調音師的數量不大可能是15人或1,500人。也就是說，精確度恐怕沒有誤差到10倍左右。

我們往往沒有資訊就無法思考，但可以將已知的數字拼湊起來， 透過數字推論許許多多的事情。將關心的結果分解成算式的形式，比方像簡單的「銷售額＝顧客數ｘ客單價」，就叫做建模。又稱為「因數分解」。

建模的觀念是以簡單的方式掌握乍看之下複雜的現象，通用度相當高，能夠應用在這些情況上：

能夠從商業機制、獲利結構和其他多方面的角度掌握情況。

→重新審視和發現相關事業的機制和特性，採取必要的措施。 能夠活用在預測和敏感度分析（sensitivity analysis）當中。

→能夠活用在營運資源的分配、風險管理和重新建立商業模型等用途上。

比方說，幾乎所有生意都要販賣某些服務和產品給使用者，但在開始做生意之前，必須要思考整體的市場規模究竟有多大。藉此就能大幅改變商戰所需的規模，進而大幅改變所需的資源大小。

這時第一個會想到的是某些關於市場規模的調查數據。只不過非要說的話，或許該把已經有官方數據的市場當作成熟市場比較好。通常各位經營的搞不好是新市場，也就是沒有官方數據的市場。這種情況下也可以使用建模，使用費米推論，大略估計市場規模。

Photo Credit: Smithsonian Institution Pubic Domain 諾貝爾物理學獎得主里費米（Enrico Fermi）。

想像我們正在經營餐廳，嘗試藉由簡單的建模，條理分明地思考該採取什麼行動來增加銷售額。假設各位是某餐廳的店長。最近銷售額持續低迷，讓人煩惱該怎麼提升銷售額，於是決定藉助建模來思考行動的方向。

餐廳的銷售額可以分解成各種形態的算式，這裡要建模的重點則是顧客和設備當中的座位數。算式形態五花八門，無論哪個業態在觀察銷售額時大概都一定會有關鍵的數字（以外食為例就是客單價），要妥善建模就必須掌握這種數字。

每日銷售額可以從「客單價」這個平均每人一次的用餐金額，用乘法計算出來。另外，每日顧客人數則可以從每個座位一天有幾個人坐下來吃飯（座位迴轉率，俗稱翻桌率）乘以座位數計算出來。

要增加更多顧客人數，就只能增加平均每家店裏的座位數，提高座位迴轉率，盡量讓許多人用餐。而座位數又取決於開店時的設備，不太可能馬上增加，想要在當下提高銷售額，就要從模型當中鎖定以下兩件事，思考具體的行動：