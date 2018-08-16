C羅、梅西、穆勒皆坐擁超強副業，你可能不知道的五位足球企業家

文：Eachen Lee

#01：C羅（Cristiano Ronaldo）

2018年世足小組賽狀態超好的C羅，可惜沒能和隊友併肩擠進八強之鬥，但走下世界盃舞台，這位葡萄牙球星的生意頭腦可是相當靈敏！

被富比士譽為世足綠茵場上最會賺錢的足球先生的C羅不僅在2013年就創造自己的服飾品牌「CR7」，親自擔任品牌形象代言人互相拉抬聲勢，更積極進軍國際，2017年「CR7」的官網已在台灣正式開賣！

不僅如此，C羅的野心帶著他在2016大舉進軍飯店市場，與Pestana合作在葡萄牙先後開設了三家「CR7」奢華飯店，隨後在紐約開幕的第四家飯店甚至在入口處陳列出C羅親手寫下的歡迎詞：「歡迎大家來我家，別拘束，盡情享受。」飯店更是從擺設到內裝皆可感受C羅的魅力，深具特色！坐擁服裝品牌與連瑣飯店的C羅絕對是致力開拓商業版圖的足球巨星之一！

#02：梅西 （Lionel Messi）

2018年的世界盃應該是梅西最抑鬱的賽事之一，不僅在小組賽險象環生，更無緣晉級前八強，再度與大力神盃錯身！

這名隸屬西班牙豪門巴塞隆納的低調球王與哥哥在當地開了間私房菜餐廳「Bellavista del Jardín del Norte」，平易近人的美味料理讓餐廳每天都生意興隆，在梅西的加持下更成為球迷們亟欲前往的口袋名店！

綠茵場上梅西與C羅的表現常被相提並論，來到商場，梅西也和C羅有著相似的操盤——梅西收購了一家位於加泰羅尼亞南部小鎮錫切斯的四星級酒店。想入住這間易主後更名為「錫切斯MiM酒店」的房間可是要價不菲，但你絕對會和梅西一樣為其絕佳的濱海位置、舒適明亮的內裝及工作人員的溫暖貼心傾倒！注重細節的梅西，將個人特質從球場延伸至商場，以令人折服的精準度拿下縱橫綠茵場與商場的成功運動員企業家稱號。

#03：杰拉德皮克（Gerard Piqué）

來自西班牙，沉著冷靜的皮克是西班牙國家隊當家後衛，亦是拉丁天后夏奇拉的老公。皮克的祖父是巴塞隆納俱樂部副主席，出生於足球名門，擁有顯赫家勢的皮克被球迷稱為綠茵場上的「總裁」！

擁有如此好身家的皮克也遺傳了祖父的商業頭腦，別於梅西與C羅的經營路線，選擇開設遊戲公司「Kerad Games」，創造多款電視遊戲，雖然因開發不順最終以赤字收攤，仍可見這位球星的獨特眼界。

另外，這名明星後衛也相當熱愛「德州撲克」，身手矯健的他曾以業餘身份拿下歐洲德州撲克巡迴賽季軍，成為外媒公認的「賭神」！看來，這位未來的巴塞隆納俱樂部主席的確有著一顆出眾且富創意的腦袋！

#04：伊涅斯塔（Andres Iniesta）

西班牙中場大師「伊涅斯塔」宣布2018俄羅斯世屆盃後退出國家隊和西班牙豪門巴塞隆納俱樂部，轉而加盟日本神戶勝利船足球隊。叱吒足壇的伊涅斯塔除了是綠茵場上的中場大將，同時也是一名葡萄酒大師！

「葡萄」是伊涅斯塔家族的家族企業，伊涅斯塔精於葡萄種植的祖父建立了卡里爾莊園，在祖父與精於釀酒的父親身旁耳濡目染下伊涅斯塔習得一身本領，空檔時也會到莊園幫忙，更將10公頃的葡萄園擴增到120公頃，讓家族的葡萄企業迎來亮眼收益。

2010年，伊涅斯塔在西班牙南部的阿爾巴薩特創立了「伊涅斯塔精品酒莊」（Bodega Iniesta），一手包辦從葡萄種植到產銷業務，也釀出獲得日本四項金獎的葡萄美酒，被稱作釀酒大師。伊涅斯塔的葡萄酒生意越做越大，甚至在中國天貓、淘寶也可以買到伊涅斯塔釀造的紅酒，喜歡「小白」伊涅斯塔的朋友不妨找個機會品嚐看看這位低調、謙遜的中場大師釀出的醇美好酒！

#05：托瑪斯穆勒（Thomas Müller）

德國國家隊的托瑪斯穆勒是足壇上有名的開心果，總是笑料不斷的他嘗試的事業項目也和其他足壇明星相當不同！穆勒對「馬」情有獨鍾，不但娶了一位在馬場也有拔尖表現的馬術冠軍麗莎當老婆，麗莎甚至笑說私下兩人的話題其實都圍繞著馬匹，反倒不是足球。

托瑪斯穆勒曾說：「養馬有一部分是出於興趣，馬兒們的外型和自在的生活方式都讓我感到放鬆。養馬很憑運氣，但我會努力養出最棒的馬匹！」這位熱衷於照顧馬匹的小角度球王甚至還笑稱自己為「胡蘿蔔管理員」，逗趣可愛。穆勒和麗莎有匹叫做Dave的駿駒，Dave不但隨麗莎出征慕尼黑室內馬術比賽，更在場上拿下精彩成績。

＊本文由 Harper's BAZAAR Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載

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責任編輯：古家萱

核稿編輯：楊之瑜