眼鏡史｜你知道嗎？最早的墨鏡其實是衙門官員遮蔽眼神的工具

文字：Raven Yang、Ariel Lee

早在12世紀時就被發明的「墨鏡」，原本是中國衙門裡官員審訊時用於遮蔽眼神的工具，到了20世紀時，才因為好萊塢明星的著用搖身一變成為世人眼中的時髦配件，從復古圓框到近期當紅的極小框型，就讓我們一起來看看擁有極高變化性的墨鏡走過將近百年的流行變化史。

1920－1930年代

「上千美國女性喜愛的新街頭時尚穿著。」這是美國Life雜誌在1938年為墨鏡寫下的註解。自1920年代開始，短髮的普遍流行間接導致了Foster Grant等傳統梳子製造商轉而開發其他產品，墨鏡便成了其中的一項極為成功的事業選擇，加上當時眼鏡板材製作技術的改革，以及好萊塢的明星效應影響，墨鏡逐漸地成為廣受大眾歡迎的流行飾品。

當時的流行款式多為簡約的圓框，搭配玳瑁質地設計，圓潤的線條襯托風靡當時女性的俏麗短髮，形塑了極為迷人的時代風格。

1940年代

來到1940年代，因應戰爭而生的飛行墨鏡並沒有造成廣泛流行，反而是粉彩色花朵鏡框等以圓框墨鏡為基礎的俏皮款式蔚為風行，為墨鏡設計增添了無窮的想像空間。

1950年代

在瑪麗蓮夢露（Marilyn Monroe）以及奧黛麗赫本（Audrey Hepburn）這兩位作為不同風格指標的演員支持下，太陽眼鏡首次跳脫了圓框框架，走向貓眼時代，以優雅而嫵媚的線條展示出女性魅力。

1960年代

在充滿變革的60年代，墨鏡與其他的流行風格一樣打破了以往的設計，隨著Mod族與太空時尚等創新風格的變化，染上有如叛逆迷你裙的繽紛色彩，加上亮麗浮誇的大框型設計，演繹古靈精怪的特異風潮。

1970年代

在嬉皮文化的浸染下，社會上興起的自由風潮讓時尚氛圍也隨之轉變，浪漫隨性的風格從服裝延伸到了墨鏡上，從以往的鏡框大小以及形狀變化，走向透明或特殊漸層等特殊材質的鏡框設計。

而早在二次世界大戰前便誕生的飛行墨鏡，也在70年代因眾多搖滾樂手的喜愛，而成為時髦單品的一員。

1980年代

進入80年代，隨著女性的Power Suit穿衣風潮高漲，墨鏡大廠Ray-Ban所力捧的Wayfarer墨鏡，也因其率性勁黑且稜角分明的輪廓，加上麥克傑克遜Michael Jackson與瑪丹娜Madonna等流行巨星的加持成為人人必備的墨鏡款式。

1990年代

突破幾十年來大鏡框的獨佔鰲頭，90年代的墨鏡走向了小巧且橢圓的鏡框趨勢，金絲邊細框加上幾乎全黑的深色鏡片，成為好萊塢明星的臉上的常見款式，塑造90年代有別於其他時期獨樹一幟的墨鏡風格。

2000年代

告別世紀末的未知與不安，2000年前期的流行文化以極快的速度不斷變化，彷彿是在向上世紀末的迷你墨鏡宣戰一般，走向了框型的極大值以及超現實的色彩組合，其中搶眼的品牌Logo更是在名人效應的帶動下成為流行墨鏡的首選要素。

2010年代

2010年代還沒過完，墨鏡的流行風格卻變化不斷，從雷射鏡面墨鏡、捲土重來的90年代極小墨鏡、始終不退流行的飛行墨鏡，或是層出不窮的前衛設計，各種風格都有它的擁戴者，在復古與創新之間不斷擺盪。

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責任編輯：古家萱

核稿編輯：楊之瑜