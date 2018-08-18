最佳偏遠餐廳、年度最棒美食推車：「美食界奧斯卡」即將誕生

文字：Kathy Yeh

米其林與全球50最佳餐廳，是目前美食界最具權威性的兩個獎項。它們各有各的擁戴者，自然也爭議十足。米其林獨有的密探系統，與不透明的評分方式，一直被詬病獨厚價格昂貴的Fine Dining餐廳，讓人不曉得究竟是去吃美食還是吃裝潢。儘管從1955年起，米其林推出「必比登推介」——米其林平價美食清單，但大夥兒都清楚，不管老饕還是平民百姓，星星才是大家關注的焦點，米其林指南無論如何都與保守、昂貴畫上等號。

全球50最佳餐廳相較之下民主多了，由超過1,000位、分別來自世界26區餐飲專家投票，但攤開榜單，所謂的最佳，大多是號稱實驗性質的餐廳與滿口理念的主廚，讓人不禁想問，到底是票選好餐廳還是票選好理念？

美國美食網站Eater甚至不諱言地說：「儘管世界50最佳餐廳盡力推廣頂級秘魯菜、墨西哥菜，但綜觀榜單，都是歐洲餐廳。甚至全中國、整個非洲大陸都只有一間餐廳獲選。這兩家餐廳還都是歐洲人開的。」如此獨尊歐洲的評選標準，真的能夠反應世界餐飲風貌嗎？

美食界新獎項來了！

在這樣的疑惑下，新的美食獎應運而生。國際管理集團IMG宣布2019年2月18日，將在法國巴黎頒布嶄新的「世界餐廳獎」（The World Restaurant Award）。

獎項的創意總監是Joe Warwick，他是著名的美食評論家，曾撰寫英國《衛報》美食專欄，同時是世界50最佳餐廳的共同創辦人之一。寫過暢銷書《Where Chefs Eat: A Guide to Chefs’ Favorite Restaurants》，全書邀請超過600位名廚推薦自己私下喜歡拜訪的餐廳，含納3,000多家餐廳的美食情報，還有名廚們寫下的感想與必點菜式，堪稱最強美食指南。

獎項的主理人則是義大利美食作家Andrea Petrini，曾是世界50最佳餐廳的法國評審團主席。美國《Time》雜誌在2013年將他封為13位當代食神之一，他擅於挖掘有才能的年輕廚師，並將他們捧成明星。發起過的The Grand Gelinaz Shuffle活動，讓廚師們大風吹，到異地客座，在陌生的城市為不同的客人上菜，引發餐飲界新旋風。

兩位與世界50最佳餐廳淵源深遠的餐飲名人主理的新獎項，不禁讓人懷疑這個獎項會不會變成世界50最佳餐廳的復刻版？

豪華評審陣容

而日前已經公布「世界餐廳獎」將有100位權威評審，名單包括：法國名廚Yannick Alléno（去年他在台北的Stay餐廳關門後，讓台灣饕客們哀嘆不已）、2012年世界最佳女廚Elena Arzak、提倡綠色飲食的巴西名廚Alex Atala、2018再度奪得世界50最佳餐廳首位的Massimo Bottura、美國名廚David Chang、美國知名女廚Dominique Crenn，永遠的Noma傳奇主廚René Redzepi……等等。其餘還有世界各地專精旅遊與餐廳的美食媒體從業人員，以及美食評論家。究竟這些評審可以創造什麼樣的新意呢？

創造美食界奧斯卡

創意總監Warwick說：「世界餐廳獎是誠實且過程透明的獎項，具有包容性。我們希望呈現各種世界餐廳樣貌，無論是老餐廳還是新餐廳，豪華的裝潢還是簡陋的地點，我們會告訴你它們的特別之處。」那麼超越其它美食獎項的包容性，究竟會怎麼展現？

根據自媒體FoodandWine GAZETTE以及中國媒體Tastytrip上海食達文化的報導，世界餐廳獎的初步計畫將有18種獎項，分別為12個主要獎項與6個次要獎項。內容如影視獎般百花齊放：

除了你想像得到的年度最佳餐廳、年度最佳新餐廳。近年廚師們頻繁跨國交流合作，因而有年度最佳餐飲活動、針對具有個人哲學與社會理念的主廚設有最佳餐飲理念、為避免世界角落的廚師被遺忘，也有最佳偏遠美食餐廳。另外年度最佳旅行地點、最前衛飲品、年度創新餐廳、年度最具影響力餐廳，都展現了以往未曾想像過的餐飲評選新面向。

另外也有引發話題與提醒人們思考的：最佳鎮守自家餐廳的廚師（是要諷刺廚師們太愛到處客座嗎？）、年度最佳美食instagram、年度最棒美食推車、年度美食書籍，這些獎項，要創造出美食界的奧斯卡獎，一場兼容各樣議題的美食嘉年華。

而所有獎項入圍名單的產生方式是，由前面提到的100位評審提名餐廳，再經由投票篩選出最終五強，最後則由匿名審查員探訪。

究竟美食界需不需要世界餐廳獎？這些獎項落實後又會變成什麼模樣？我們實在無從得知，但2019年2月18日，這個盛會將於電視轉播，主辦單位還宣稱典禮要如奧斯卡獎般盛大，且讓我們拭目以待。

＊本文由 Harper's BAZAAR Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載

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責任編輯：古家萱

核稿編輯：楊之瑜