殘缺身體也無法禁錮的自由靈魂：芙烈達卡蘿的生命故事

文字：Jessie Burton

Frida Kahlo的故事早已被傳頌許久，由於過度頻繁資訊和接觸容易使人麻痺，藝術家的光彩在過程中很可能逐漸消逝，但是透過她堅毅而無畏的目光，我們可以相信這一切都是真的。

母親為墨西哥原住民的Frida Kahlo，生長於墨西哥城裡的藍花楹樹園。小兒麻痹使他的右腿短了一截，走起路來一跛一跛，這也使女孩想成為醫生的夢想，因過於孱弱而無法實現。但Frida Kahlo仍聰穎好學。這名頑皮、富有想像力的孩子，看著德裔攝影師的父親調整相機，學習如何從一幀畫框、一個凝視中創造另一個世界。

18歲時的交通意外，使她的脊椎、鎖骨、肋骨嚴重骨折，骨盆和肩膀脫臼，右腳幾乎被壓碎，而更劇烈的影響來自於一根刺穿腹部和陰部的金屬扶手。公車嚴重的撞擊不僅撕裂了她的衣服，也使得車上某名乘客所攜帶的金粉灑在Kahlo血淋淋的身軀，整個畫面像是一場過於希臘式悲劇的預言，為她今後閃耀而灼熱的苦痛埋下伏筆。

養傷期間，病床成了牢籠，利用母親在天花板架設的鏡子，Frida Kahlo開始創作自畫像。

創作成為她的救贖，FridaKahlo的自畫像是她生命的綜合體：私人生活、共產政治意識形態、天主教家庭背景、以及對墨西哥本土文化的鍾情。其作品尺寸雖小，卻全然地展現自己的痛苦與美麗，奇異的構圖、大膽的元素、濃鬱的色彩，Frida Kahlo的藝術既怵目驚心又過目難忘。

不同於在畫布上充分展現自我，勇於拼貼自己臉龐和軀幹於畫中的畫家；在畫框之外，她反而隱藏了於畫中仔細描繪的那個部分，Frida Kahlo用鮮豔的披肩掩飾支撐脊椎的矯形胸衣，層層襯裡的圓裙則是完美隱藏了失去的右腿。藝術家的服裝和炫目的珠寶首飾是富有色彩的護盾，好暫時掩飾自己的缺陷。

而她隱藏的事實並非僅此而已，其實這位藝術家並不是在墨西哥革命那年出生——1910年，Frida Kahlo擅自將生日延後了三年。這使因於她被迫在年輕時便了解死亡與自己的距離多麼近，也體會慢性疾病和失去，因此Frida Kahlo決定掌握自己的模樣，拒絕讓其他人有機會獨斷地妄下定語。

雖然軀體無法獲得自由，但她的精神性卻不斷大膽地嘗試構築自我，費盡一生流轉於各種不同身份。

猶太、墨西哥、德國血統，雙性戀者、妻子、情婦，Frida Kahlo如萬花筒般的生命故事使人目眩神迷，但這複雜卻耐人尋味的多元性，以及其終其一生與自己殘破身軀、執抝愛情、和孤獨靈魂的漫長戰鬥，似乎像是藝術家若有似無地在對後世的我們說著：

「看看我，你可以成為任何你想成為的人。」

＊本文由 Harper's BAZAAR Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載

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責任編輯：古家萱

核稿編輯：楊之瑜