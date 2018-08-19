一則Po文就能買棟房子：12位社群名人的IG貼文天價公開

#Top 12：大衛貝克漢 David Beckham

粉絲人數：4,990萬

單則貼文價值：30萬美金（相當於台幣900萬）

前足球名星大衛貝克漢退下綠茵場後，憑藉著全球知名度，仍是運動品牌大廠的熱門寵兒；他的時尚品味與身為設計師的妻子維多利亞貝克漢，也讓他在近年躋身時尚圈指標性人物。

#Top 11：克羅伊卡戴珊 Khloe Kardashian

粉絲人數：7,700萬

單則貼文價值：48萬美金（相當於台幣1,440萬）

今年34歲的克羅伊卡戴珊在美國卡戴珊名媛家族排行第三，是「翹臀金」金卡戴珊（Kim Kardasian）的妹妹；對比其他姊妹人氣雖略遜一籌，但在美國實境節目中妙語如珠的辛辣形象，也為她創造極大的社群聲量。

#Top 10：坎達兒珍娜 Kendall Jenner

粉絲人數：9,330萬

單則貼文價值：50萬美金（相當於台幣1,500萬）

今年22歲的坎達兒珍娜是社群名人中支薪最高的模特兒，雖然還是低於她的兩位姐妹凱莉珍娜、金卡戴珊，但一則廣告貼文價值將近1,500萬台幣的天價還是相當令人驚訝。

#Top 9：梅西 Lionel Messi

粉絲人數：9,730萬

單則貼文價值：50萬美金（相當於台幣1,500萬）

今年31歲的阿根廷足球明星梅西雖然在2018年世足賽失利，但不論是在投資飯店與餐廳的事業表現、家庭的親子關係中，或是在IG上的社群影響力，仍然是全球數一數二的指標性人物。

#Top 8：內馬爾 Neymar

粉絲人數：1億100萬

單則貼文價值：60萬美金（相當於台幣1,800萬）

巴西球星內馬爾在本屆2018世足賽表現上，雖然假摔議題「內馬爾滾」比起賽事表現引起更多的關注，但身為全球足球員身價前三高的內馬爾（Neymar），不只2017年的稅後年薪高達3000萬歐元（約台幣10億5,000萬），就連IG影響力也不可小覷。

#Top 7：小賈斯汀 Justin Bieber

粉絲人數：1億1百萬

單則貼文價值：63萬美金（相當於台幣1,890萬）

剛與名模海莉鮑德溫（Hailey Baldwin）傳出訂婚喜訊的小賈斯汀，雖然自從出道以來花邊新聞不斷，但年僅24歲的他在音樂上的表現仍相當可圈可點，除了音樂獎項獲獎眾多，更曾連續三年入選《Forbes》（富比士）全球影響力排行榜前10名。

#Top 6：巨石強森 Dwayne Johnson

粉絲人數：1億1,100萬

單則貼文價值：65萬美金（相當於台幣1,950萬）

提到好萊塢鋼鐵硬漢，巨石強森肯定會是您聯想到的首選男星之一，而近期被封為「女兒傻瓜」反差萌男星的他，常在IG上分享他的家庭生活，讓人不得不愛上IG裡的巨石強森。

#Top 5：碧昂絲 Beyonce

粉絲人數：1億1,600萬

單則貼文價值：70萬美金（相當於台幣2,100萬）

36歲的美國唱跳天后碧昂絲的全球影響力可以說是寶刀未老，2017年公開懷有雙胞胎的孕期美照，正是2017年度按讚數最高的冠軍照，至今甚至已累積1千1百多萬個按讚數。

#Top 4：金卡戴珊 Kim Kardasian

粉絲人數：1億1,400萬

單則貼文價值：72萬美金（相當於台幣2,160萬）

在卡戴珊家族（Kardasian）社群影響力排名第二的金卡戴珊，僅管時常被網友攻擊炒作話題，但顯然，金卡戴珊仍然是IG社群女王前三名，貼文讚數多則達到4、500萬不是問題！

#Top 3：C羅 Cristiano Ronaldo

粉絲人數：1億3,700萬

單則貼文價值：75萬美金（相當於台幣2,250萬）

對於足球明星來說，光是運動品牌的代言費就讓他們荷包進帳滿滿，再加上社群媒體的曝光率加持，第一手消息公開足球明星的私生活（以及肌肉），所席捲的全球關注度與貼文價值更是不在話下。

#Top 2：賽琳娜戈梅茲 Selena Gomez

粉絲人數：1億3,900萬

單則貼文價值：80萬美金（相當於台幣2,400萬）

日前美國流行音樂小天后賽琳娜在IG發佈，與朋友開心慶祝26歲生日的照片貼文，短短15分鐘就吸引將近100萬次的按讚數，刷新IG史上最快破百萬讚的世界紀錄，至今僅僅六天就贏得938萬讚，擔當IG社群女王第二名完全當之無愧！

#Top 1：凱莉珍娜 Kylie Jenner

粉絲人數：1億1,200萬

單則貼文價值：1百萬美金（相當於台幣3,000萬）

看到第一名的社群女王由凱莉珍娜拿下您可能不意外，但她在IG上的社群媒體廣告價值高達100萬美元絕對會讓您跌破眼鏡！凱莉珍娜不只挾帶著卡戴珊家族的超高人氣，由她所創立的同名美妝以及服裝品牌，更是時下美國年輕人最愛的品牌之一。

2018年二月她與饒舌歌手男友特拉維斯史考特（Travis Scott）迎接第一個女兒的貼文照片，發布不到24小時，就獲得超過1,300萬的讚數，打敗足球明星C羅第四個小孩出生的1,130萬，以及碧昂絲宣布懷雙胞胎的1,120萬讚數，成為IG史上最高讚數的照片！

＊本文由 Harper's BAZAAR Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載

＊更多時尚藝術資訊，盡在《Harper's BAZAAR 》

延伸閱讀

責任編輯：古家萱

核稿編輯：楊之瑜