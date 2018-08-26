《教學社會學》：最有效傳遞學校理想的方式，源自於使喚學弟制度

文：華勒（Willard Waller）

學校兒童中的初級團體

跟我們最親近的人就是最具有意義的人，這句話沒有什麼了不起的智慧，但是社會學界花了太久的時間才找到它。我們盡可能地完整參與某些交往關係，但只花了一小部分心力在其他關係上。完整參與就是Cooley所謂的初級團體，部分參與則是次級團體。

初級團體具有親密、私人的性質，它們期待個體完全忠誠、毫無保留地參與。在初級團體中，個體是以個人立場得到最完整的實現；個體浸潤在團體的溫暖、豐沛反應中，即使無法馬上得到滿足，也知道自己無所匱乏。基於親密的人際支持關係，初級團體容易產生一致性。他們向來是面對面的；對於支持關係來說，肢體親近以及利用姿態來補充口語溝通，顯然是必要的。初級團體也是非正式的因為社會架構與形式干預—即使是最輕微—會影響成員的主動付出與接受。初級團體一向是恆久的，而且非常抗拒所有改變。

但是構成初級團體的是個人態度，而不只是交往的情境。當人們覺得團體生活沒有事先規劃、屬於自行運作、無所限制也沒有保留，就會成為初級團體。肢體來往的情境可能形成初級團體生活，但是無法確保。次級團體態度可以發展為最親密的交往，並且成為一個次級團體；一旦管教和支持次級團體的規範一再衝突，家庭就會是這種狀況。

Cooley認為，初級團體生活無所不在。每個人都會涉入某些初級團體關係，而那些重要關係會主導個人的生活。即使在最不利的條件下，初級團體的規範還是能夠自我形成，這使得想要透過各種手段灌輸美德的許多社會制度宣告失敗；其中原因在於社會制度所設定的人際距離，會在遭遇人們內在必然產生的態度時消失無蹤。

兒童邁向成熟的過程中，參與許多團體生活。他有時進入新團體，有時離開舊團體。由於經常遭遇激烈的變化，他的人格必須自我調適，以因應新團體與新角色的要求。在最佳秩序的生活中，人格發展存在著某種斷裂與失常。一旦人格面對的強制改變影響深遠，就會極度扭曲—如果不是明確人格分裂的話。要確保人格延續，必須借重團體之間角色延續等因素，有時候也要限制團體銜接時的徹底改變程度。不會改變的生理、心理特質，以及賦予人格明確標記的早期社會經驗，都會影響人們承擔不同團體的角色（並因此侷限人格變化）。

在正常兒童的成長過程中，很少會徹底變動銜接團體的型態，因此突然改變兒童的社會調適，並非常態。他應該從某個團體逐漸過渡到另一個團體，或者慢慢改變他的團體成員身分。儘管其他團體有所改變，家庭之類的團體仍然不會改變。有些研究人員認為可以找出學童團體所習慣扮演的某些典型角色。這些角色包含領導者、小丑、替死鬼、惡霸、有錢人、花花公子、運動員等。一般人認為這樣的研究結果，跟特殊人士在不同團體所挑出的角色非常吻合。

我們接下來不妨談一下典型社會團體的特定接替順序。這些團體都在某個時刻出現在兒童的生活歷程中；每個團體對於兒童社會經驗的形成，都有其特殊貢獻，不久也會失去它的重要性。相對而言，當其他興趣介入時，每個團體的重要性應該都會減少，只是還有很多的例外情形，此時個體就會停滯在某個發展階段。

家庭是所有旅程的起點。兒童在家庭裡幾乎一開始就完全被動接收文化類型的衝擊。他起先只不過是母親性格的延伸；相較於往後團體，此時他也許更是家庭團體生活的一部分。兒童通常在家庭裡學會了滿足反應以及人際互動技巧。同樣地，家庭承載了基本的文化工具；沒有這些工具，往後就無法參與其他團體，而語言是其中最重要的一項。兒童在家庭中形成性格的基本類型；Burgess認為性格類型差異來自於滿足願望的模式。同樣重要的是，社會技巧也源自於家庭。家庭是最重要的社會團體，我們之所以要處理家庭議題，主要原因有二個：一，它不但在其他團體接觸兒童之前就開始塑造兒童，更在其他團體淡出後仍持續發揮影響力。二，家庭的重要性不在於它在每個發展時期的強大影響力，而是兒童在某些時期更樂於參與家庭以外的同年齡團體生活。

學前遊戲團體很快就補足了家庭的缺口。此時兒童的社會訓練持續進行，但是差別在於現在他跟別人處於絕對平等的地位，他必須學習另一種功課。他馬上學會自我主張的技巧（在這種環境中他的願望不像家庭那麼重要），以及權利義務的基本知識。家庭制定了一些禁令，但是如果做不到，遊戲團體就會設法強迫個體社會化。它所運用的最嚴厲懲罰可能不是互毆，而是孤立；許多自我封閉性格的起因，常常可以用學前遊戲團體適應不良來解釋。

兒童上學後所面對的孩童與成人關係，跟原來的親子關係截然不同。教師可能在幾年內都扮演好母親的替身，但是時間不會多於小學階段的前幾年。師生關係具有濃厚的冷漠支配意涵，而且隨著歲月更成為一個備受次級團體規範控制的次級團體。因此學童初級團體的態度，會越來越徹底認同他的同年齡團體。最真實的兒童生活存在於同年齡者的遊戲團體中，到了最後，他用一道無法穿透的高牆，將成人隔離在他的世界之外。

兒童的初級團體依照年齡逐級而上；兒童多半只跟年齡、身材接近者來往。幼小的兒童通常無法加入，媽媽們對此始終無法了解，為什麼哥哥不願意弟弟跟在身邊。有時候身材高大或特別聰明的兒童可以加入比較年長的團體，只是這種情形很少見。早熟的兒童通常會跟校外同齡者來往。那種團體在高年級層級比較對外開放，只是高年級通常不在乎團體歸屬感。不同年齡的遊戲團體有不同規範，成績則依照成員年齡與生理發展排列。倫理的規範和心智的規範不一樣，而且是逐步發展的。九歲兒童可以做的事，到了十二歲會行不通。十二歲兒童覺得好玩的遊戲，到了青春期卻覺得可笑。

幽默對各年齡團體來說各有不同，也是逐步發展的；八年級的幽默無法讓長大的高中男生開心。個人如果無法符合年齡團體的標準，他的團體地位就會嚴重受損。（如果兒童喜歡跟年紀小的來往，那就是一個嚴重的警訊。）模仿下一階段高年級團體的現象似乎不會改變。兒童眼中的偉大英雄總是比自己大了幾歲。年齡團體的以往地位很難繼續保持；高中運動衫到了大學會變成笑柄。童年的殊榮已經光環盡失。各年齡團體的對抗是很激烈的。在年長幾歲的人面前，競爭會特別痛苦，而且可能造成衝突。以下事件就是典型代表：

我剛剛想到以前一個滿特別的打架事件。有個男生跟我在一棵樹旁邊玩，然後有個年輕人在看我們。為了好玩，我拿那個男生的名字做文章，寫了幾首無聊的押韻詩。他開始否認那是他，而我不斷重複念那些詩。接著我們開始用力拍打對方的手，拳頭也在空中揮舞，沒人說話了。雙方都挨了幾個重拳。我用力K他的眼睛，他也打我的額頭。我受夠了，哭著跑回家，那個男生也很快跑回去了。我從來不知道他為什麼要哭。那個年輕人站起來離開，笑得很開心。我哭不只是因為身體會痛，也因為自尊心被那位年輕觀眾羞辱。在記憶深處，我仍然恨他。（某位大學生的自傳資料）

目前許多學者已經在探討不同年齡層、高中生的交往類型。Thrasher針對某個後來變成幫派的男生遊戲團體生活進行分析。幫派屬於一種衝突團體，它來自於成人社會秩序的隙縫——年輕人的願望與社區執法機構的願望產生衝突。假設某個遊戲團體參與這些禁忌活動，就會因此違法而變成幫派。如果有人提供更多有趣的活動，或者社會秩序的壓力不那麼重（就像郊區那樣），遊戲團體就不會因為跟法律發生衝突而變成幫派。個人認為，幫派對於性格的影響無法抹滅，而且成人有時候忽略了這點。個體在幫派中學習道德，也學習接受處罰。即使是邪惡的幫派也比毫無幫派要好。幫派活動會因應成員的年齡、社會成熟度以及犯罪經驗而進展。幫派往往發生在青春期，這是因為性的興趣不但困擾個體，而且取得了優勢。

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Kimball Young曾經提出所謂的志趣相投團體，成員因為類似愛好與興趣而凝聚在一起。志趣相投團體在女孩之間極為普遍，尤其會以派系形式來展現。儘管少女派系活動不像男生幫派那樣危險，或者她們的行為模式被外人認為可笑，但是對於成員與非成員來說都很重要。年輕男、女性的團體關係，經常會以一對一的形式呈現。室友關係是很有意義的，而且到後來也許比朋友更有意義。有時候這種關係具有某種同性戀意涵，但是如果這種推論只適用於明顯同性戀行為，我們就必須主張，用同性戀來解釋一對一支持關係是不成立的。我們可以在大學階段找到志趣相投團體的絕佳例子。有一位學生提供了以下故事：

我的團體（因為我不是兄弟會的成員）包括一個室友以及四個住在附近寢室的人。我們一起用餐、看電影、討論每一件事，也都認識彼此的密友。因為我們如此親密，於是形成一個非常熟悉、水乳交融的初級團體。 在這個團體中會有一些慣例。它們凝聚了大家的固定行為類型，包括共通興趣和喜好需求。大家對於優秀現代文學的了解程度，必須足以理性對話。這包括Tolstoy、Eugene O’Neil、Mayo de la Roche、Conrad、Anne Parrish、Morley（也許再加上H.G. Wells）等人的作品。每個人都必須讀一點東西。此外，我們也必須用某種特別方式去享用特別的食物。如果不太餓，就會先來一杯番茄汁雞尾酒、一份烤三明治，再來一杯咖啡，最後再來一點點的派、蛋糕或加了奶油的烤蘋果。我們會分享每一道菜，吃個精光但從來不給小費。至於聊天，我們從來不使用手勢，不做人身攻擊，但是至少每次都會咒罵一句。另外就是絕對不准說謊。我們必須跟女性進一步交往，但是不可以超過「底線」。可以喝醉，但之後必須道歉。

許多年輕人會錯過亞青少年的求愛團體。在這個團體中，兒童首度嘗試調整他的異性戀方式，參與這種有限但又情緒亢奮的追求過程。此時會出現許多有趣現象，而有些已經在前一章探討過了。亞青少年遊戲團體的轉變過程有時候很尷尬，尤其前一個團體的成員經常設法挖苦他剛陷入的糾纏關係。它屬於一種靦腆、充滿社會尷尬的年齡，再加上鮮活的內在生命色彩。Booth Tarkington那本《十七歲男孩》，就是描寫一個年輕人剛從遊戲團體過渡到求愛團體的故事。

兒童生活在這些團體中。對他而言，這些成員都是真實的人。這些團體活動充滿活力又好玩，相較之下其他活動乏味許多。在這個世界裡，忠誠是最高價值，其他的不重要。成人不會進入這個世界。多數的成人難以捉摸、無法預測，只要消極應付就可以；其他成人倒是有辦法讓自己成為有用的附屬品。重點在於那場遊戲，小團體的成員才是關鍵所在。

年輕人的初級團體，來自於成人世界的隙縫；它們為年輕人提供一個逃避世界規則、習俗的管道。惡作劇常常就是這樣形成的。

有個萬聖節晚上，我聯絡了班上二個最凶狠的傢伙。我們決定盛大慶祝。實際上我們是付諸行動的一群人，而不是幫派；因為我們步調不一致，也沒有事先規劃。我們展開行動。我們把一隻死雞丟進一戶人家，只是為了看著它又被扔出來。死雞馬上又被丟到另一戶人家。然後我們開始收集足足二十噸的垃圾，把它堆在鎮上那些最漂亮房子的走廊上；走廊的鞦韆垮了下來，四散一地。後走廊的大型南瓜把人行道弄得亂七八糟。我們這樣搞了二個小時，盡量不發出聲音。後來我悄悄溜回家，享受一夜的好眠。第二天到了學校，校長特別到班上告訴大家前一晚的離譜事件，他懷疑罪魁禍首是我們班的男生。之後什麼事都沒有，所以我們私下對於那次的成功冒險洋洋得意。那次是我徹底逃離自己的角色好幾個小時，而且享受完整的自由。那種逃離以及狂喜，我到今天仍然念念不忘。當然現在想起來可能整件事似乎很殘忍，但是當時對我來說，那是一種活出自己、逃向自由的偉大夢想。（一位牧師兒子的自傳資料）

學校裡的社會儀式和眾所皆知的傳統行為規範，會在初級團體中傳遞交棒：年長成員把它們傳遞給年幼成員，就像所有的傳統一樣；如果傳遞的時間只有一年左右，那麼區隔年長、年幼的關鍵是什麼？團體中最重要的就是年資。各校傳統不一樣，但是幾乎所有學校在創校一段時間後，都會產生一些傳統條款。例如，某個角落專屬於高年級男生，某個座位只有他們才能坐；有一個荷馬史詩故事的主角，就是幾年前的那位傳說人物。還有一個受到忠實傳遞的傳統條款（所謂的榮譽法則），就是學生不可以揭人隱私。我們在其他章節曾經解釋過，這個法則起源於師生之間的衝突團體道德。

男生團體有一種做法相當複雜，不容易理解：年輕成員必須透過打架，才能非正式地加入團體。經常有人認為，新成員必須打過架才能取得一席之地，團體也才會熱情接納他。

我到了A校才找到我的少年友誼。有個男生住在我家隔壁。第一天在鎮上，雖然我帶著高度懷疑的眼神打量他，但我還是給了他一點糖果。第二天我們穿著舊衣服到後院碰面，好好地打了一場架。打鬥了好一陣子，我贏了，也才能跟其他男生來往，從此我們就成為穩定、可靠的朋友。因此我被引進新的社會團體，得到他們的接納。那場架給了我一張入場券，從此不再有人質疑我的地位。（同前註）

有一個家長居無定所的年輕人，發展出一種最能迅速處理新成員問題的技巧，而且可以替自己帶來最多好處。他會仔細觀察新團體，挑出一個個頭稍微比自己大，但是知道自己可以打贏的男孩。然後向對方挑釁，接著就是一場預期獲勝的鬥毆。從此之後確立了同儕團體的地位。

年輕人的初級團體會挑戰某些年長團體的禁忌（或許比成人團體更激烈）。

我的生命中有幾個特殊事件值得一提。我常常聽到一個_______的稱號，但是我不知道它的意思。有一天我想拿某人來試試，所以就那樣叫他。話一出口，那傢伙就跳到我身上，然後我就躺平了。他狠狠揍了我一頓，最後我才有機會跟他說我收回那些話。一個無意義的片語就這樣變成特別重要的片語。它的意思只不過是被狠狠揍了一頓。（同前註）

那個男生犯了「挑釁言語」的錯。重要的是，比起成人的日常世界，這些帶有文化意涵的「挑釁言語」存在於遊戲團體的時間更長。

捉弄新人有時候是傳統之一，但是即使不是傳統，它似乎就是初級團體生活的自然產物。這也就是為什麼它始終能夠成功對抗一些最為堅定、謹慎，想要去之而後快的嘗試。高年級屬於圈內人團體；在兒童的初級團體中，高年級待的時間最久。新人無法輕易進入這個封閉團體。他們受到懷疑、不被信任的情形，會持續一段時間。想要加入，就必須忍受試用期以及某些入會儀式。所以他們推測，維持初級團體標準的人會抵制新人的抨擊。戲弄新人的做法就來自於這種強硬的人類本質。

讓人納悶的是，各種戲弄行為多半來自於多數教師——即使是最想要壓制學生所有戲弄行為的教師。新成員從來不會被當做自己人。資深教師打從一開始就把菜鳥當做試用教師。菜鳥不會真正屬於這個團體。有時候戲弄新老師會採取某種明確的做法。他們會常常開他的玩笑。告訴他一些荒謬故事，而對方必須選擇相信與否。此外還有一些禮儀、慣例規則，新老師如果搞不清楚狀況，就會付出代價。中西部一所位於獨立社區的私立男校曾經設下一個明確的儀式。新老師——向來都是男性——必須先加入Elks兄弟會，才能真正成為自己人。他加入的時候，如果人不錯，再加上適度的戲弄，就成為團體的一員了。

支持戲弄行為的人多少已經清楚說明它的好處。也許最有效、合理的戲弄形式，就是源自於英國寄宿學校的使喚學弟制度。到目前為止，它是最能有效傳遞學校理想的方式，而執行使喚任務的學長也被那些理想同化；這種方法利用馴養的大象去抓捕野象。事實上結果不盡然如此，因為教師認為執行者所建立的權威本身，就會產生衝突，而戲弄行為確實會干擾教師的控制。也許最好的合理說法是，它的價值在於讓享有過多特權的年輕人社會化；最後它會跟某種權威正面迎戰，而那種權威既無法用哄騙來安撫，也無法用虛張聲勢來恐嚇，於是，它的吸引力就消失了。戲弄是為了讓對方服從而精心設計的一環。它是學童初級團體生活的本質；透過穩固的壓力，製造出順服的個體。所有支持服從個體的論述，都因為支持戲弄行為而得到進展。

反對戲弄行為的主要論點在於戲弄者缺乏判斷力，他習慣性以簡化的方式傳遞戲弄行為，但沒有辦法處理個案。這是一個有效的反證。但是這點一部分可以用以下事實來推翻：在多數情況下，戲弄行為原本就具有十足的舒緩功能。事實上這點雖然常常被人忽略，但是很少有人反對，而且被戲弄的人還經常因為遭到霸凌而產生某種自豪。然而，如果某位老師只做了一件嚴重程度只有遊戲場小霸王十分之一的事，就會引起很大的風波。這種差別就在於雙方的關係。學生之間不會像師生那樣有敵意存在。被戲弄者所受到的傷害，經常因為戲弄者在其他場合偏心而得到平衡，而且年輕人對學長姐的崇拜，也足以承受那樣的傷害。

成人百思不解的是，為什麼這些年輕人會恪遵團體標準，寧可忍受所有不正義，也不願背叛。成人之所以困惑，只是因為不了解遊戲團體中的強大輿論力量，或者不知道團體地位其實跟成人標準無關。一旦跟忠誠度發生衝突，要決定哪個標準比較重要並不容易；從成人的角度來看，告密者值得信賴，但是局內人不會這麼想。某個團體認為羞辱的事情，可能成為另一個團體的榮耀。在一份生命史文件中有這麼一段話：

我第一次被打是在學校裡。我的自傲感和羞恥感會因為我認同的團體而交替出現。在同儕中我自豪於捱過那頓揍，但在學長圈裡覺得很丟臉，因為我認為自己違反了某種教育公約或禁忌。

兒童初級團體的界限跟班級無關，但是某些永恆關係類型會出現在班級中。例如，某種特殊、長期累積的領導型態，會因為連續幾年師生相處而逐漸成型。有個小女生是班上的明星，老師卻挑了另一個女生演出某齣戲的女英雄角色，引起全班騷動、錯愕；那位老師所激起的態度情結，就像教練讓運動明星「坐冷板凳」一樣。班上總會有個男生是大家公認的演說家，一向代表全班對外發言。班上也有一個政治家，他可能是發言人，或者只是一個不吭聲的幕後首腦。只是，班級中還是有其他特殊類型。

如果教師想要組織、利用兒童的初級團體生活，以達到控制目的，通常不會得逞。運用兒童初級團體的認可、學校輿論，以便不費吹灰之力，完美地讓兒童服從教師所制定的社會規則，那是一種誘人的憧憬。但是無論如何，初級團體生活的真實狀況總是難以理解。學校正式團體生活（包括班級、年級）中，除了運動隊伍，其他的都無法持久。男童軍的適切分齡活動以及呼應的榮譽制度，在組織兒童初級團體生活方面效果顯著。由適任領導者領軍的少年俱樂部，可能是處理青少年犯罪問題的最佳武器。但是，到現在一直還沒有人設計出一套完全適用於兒童初級團體生活，以便灌輸成人行為規範的方法。

然而最重要的是，我們應該在成人監督之下，建立一個穩固、有序的兒童初級團體生活。我們可以經由一種良好分齡、持續進展的社會團體，引導兒童逐步熟悉社區的社會生活，正確掌握成人生活的情況，以邁向充分的公民權。但是性格是在參與中逐步形成的，而兒童在長大過程中所參與的團體，必須充分引起他的興趣、激發最高的忠誠度。但是形式訓練無論如何適度、有效，都無法取代初級團體的經驗。我們不妨用兒童和移民來做個類比。美國化研究結果顯示，移民同化作用進行最快的時機，是他被美國本土出生者團體生活接納的時候；這是因為他吸收了美國固有文化的情境定義，並透過一套不違反既有情境定義的社會角色與態度，解決個人問題。

儘管成人（尤其教師）與兒童初級團體生活之間的阻礙，幾乎無法突破，但是還是可以找到某些技巧，讓教師、成人得到暫時的地位，而且也許還有機會徵得兒童同意，進入他們的內心世界。大家都知道這些技巧，但是也許仍然值得一提。基本的技巧是要讓兒童初級團體成員相信，這位成人了解他們的特殊做法與觀點。教師可以依據職權，在不喪失自尊、深度理解對方的前提下，加入學生團體。男教師可以揮棒擊球，讓未來的球員練習守備；教師這麼做，可以讓自己很自在地保持距離，不必跟年輕人一分高下。

另一個類似技巧只不過是對於年輕人的重要事物，表現出興趣（例如支持球隊等）。但是我們必須記住，光用嘴巴說不會有什麼效果，而且一般來說，教師說得少，說服力更高。教師要融入學生團體，比較不會涉及倫理的方法是，共同奚落或毀謗學校的敵人，或者容忍學生迫害代罪羔羊。有些教師每年都教到同一批學生，為了讓自己跟學生融為一體，他們對新成員採取一種猶豫或排斥的態度；這種做法多少有效，但是我們不知道會付出什麼代價。

重要的是，如果教師不想失去地位，就必須在對付學生之前，先剝奪受罰者的團體地位。教師在這方面向來絕非贏家。對於這種團體地位，教師究竟該怎麼做，我們認為保有地位除了讓教師比較容易跟學生相處之外，我們不想多說什麼；假如教師在獲得初級團體支持的過程中，並未喪失他的地位，而且如果技巧十足、又有高度同理心，就可以引導兒童的初級團體生活邁向合理、可行的境界。我這裡要強調的就是後者的可能性。

在個人初級團體經驗的發展過程中，由於某個階段的生活條件良好，個體有時候會不願意往下一階段邁進。這個世界雖然小，但是很有趣，使得他不想離開。學校英雄的生活既完整又愉快，殊榮到處可見，諂媚的成人隨侍在側，還有一些無時無刻向他致敬的同年齡夥伴，這樣的生活讓人不願放棄。有時候我們發現，這些人會想盡辦法延長學校生活，並從此在預備學校光環的雲端中沾沾自喜。業餘運動員的世界裡，到處都是這種人。在成人世界裡，他們當然無法展現高度的適應性。Michael Arlen就用「古羅馬長官心理學」一詞，形容有些人將預備學校時期的個人適應以及社會技能，沿用到成人生活的心理狀態。

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書籍介紹

本文摘錄自《教學社會學》，聯經出版

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作者：華勒（Willard Waller）

譯者：白亦方、薛雅慈、陳伯璋

教育社會學經典之作！

華勒教導我們如何將學校視為一種社會機構，

跟著他觀察構成學校的那些人，發生了什麼事；或者，哪些人被它感動。

這就是學校裡最重要的一件事。

華勒在《教學社會學》中，選擇了學校與周遭環境的人類生活共通事件，然後進行檢視，將這些事件從裡到外地加以翻轉。令人想不到的是，學校例行生活染上了興奮與魔法，以及洞察與展望的恩賜。

華勒卓越的貢獻在於，他教導我們如何將學校視為一種社會機構。跟著他，我們開始觀察設立學校的人們，或是接受學校教育的人，發生了什麼事。就像華勒指出的，這些人並非「抽離的心智」、「教學的機器」或「學習的機器」，而是人類關係網絡中彼此連結的全人。正是這樣的網絡、個別關係，以及在其中人們所扮演的角色，真正決定了教育的結果。

《教學社會學》在過去是指標性的研究，現在則能提供我們另一種探討觀點。其所揭示的主題，不斷激發學者、教師之間的對話，持續形成學校研究的重要議題。現今的教育人士，不管是學生、初任或資深老師、大專院校學者，都可以在書中找到有關人類和大眾教育層面的新穎觀點。《教學社會學》可以稱得上是一盞教育明燈，幫助我們對一般學校的典型情境，做出更深入的洞察。

Photo Credit: 聯經出版

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航