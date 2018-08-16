欠稅罰四倍，是公平正義還是缺乏人性？

文：張雅平（國際人權志工）

最近許多稅事讓人不好稅，也睡不好。

友人公司近日收到稅務單位通知：以現金或實物（禮品）分配予個人者，皆應視為員工薪資所得。因此公司通知他們從2018年1月1日開始，收到「久任禮金」或「久任禮品」之同仁，皆要列單申報所得。她大嘆，此一規定不僅剝奪員工的幸福感，而且法律效力回溯自一月開始，稅務單位權力竟大到逾越法理。

這讓我想到日前一則網路上媒體報導「欠稅炒房姐硬不繳稅要被管收立刻軟化繳清710萬欠稅」受到許多網友支持的當下，心中很替台灣納稅人不平。人民真的很卑微，不但隨時會被各種天上掉下來的名目追稅，且一旦欠稅，不僅會受到超乎常理的處罰，還會受到輿論的抨擊與唾棄，這種財產權及名譽的受損，其中暗藏太多人權問題。

在台灣，只要欠稅或欠費達300元，司法人員就可以通知銀行凍結你的帳戶，讓你無法提領生活費。超過三萬元，他們就可以查封你的房子，讓你仍在繳貸款的房子、汽車等遭到拍賣或銀行抽銀根的命運。若你的存款及財產不足，他們還會直接查扣你每月薪水的三分之一來抵稅。

新聞中炒房姐險遭人身管收入監，更涉及健康權及自由遷徙權的侵害。而與此相關的，還包括限制出境，雖然法律修訂規定個人欠稅150萬、公司欠稅300萬會被限制出境，但過去實務上欠稅金額僅達10萬元，納稅人就有機會被限制出境。

這些強制執行手段，嚴重違反憲法及國際人權兩公約所保障的財產權、生存權與自由遷徙權，讓納稅者人權被行政及司法聯手踐踏，而長期傷害著台灣的國際人權形象，但多數人不完全了解，以致炒房姐在司法單位祭出管收手段，而屈服繳清國稅局所開出高達原稅額170萬的四倍多稅金，不但未得到民眾質疑處罰過重，反而得到的是400多人按讚，這種奇特現象。

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這些「欠稅」都是怎麼來的？

以個人來說，每個人都可能成為國稅局口中的欠稅人。Ａ房東因房子漏水修繕無法出租，稅官卻認定他逃漏稅，以當地出租行情金額核發補稅單，Ａ不服，一直未繳該筆無中生有的稅單，Ａ就成為欠稅人。Ｂ教授房子因電器設計不良火燒屋、家人受傷就醫，廠商賠償100萬，稅官說這是Ｂ的所得，要補稅20多萬，Ｂ不服未繳，也叫做欠稅人。

甚至金馬獎導演楊雅喆，都有一個心酸的稅災故事。媒體專題報導：算命桌旁長大的《血觀音》導演楊雅喆「台灣最極致的虛偽，就是以愛為名的控制」，文中記載著台灣稅制的缺乏人性：

小時候，他住在市場的彎曲窄巷中，一間平房住了阿嬤和爸爸輩的四個家庭，二十幾口。直到跛腳的爸爸靠著算命，買了間新房，一家子才搬出來。此時，卻遇上國稅局的人上門，要算命的爸爸開發票。富貴人家能逃稅、避稅，但，市井小民卻只能束手無策，爸爸在孩子面前無計可施，氣得不顧尊嚴，抬起假腳放在桌上，要國稅局官員「這隻拿去抵帳！」

稅災是新興名詞，但卻早已真實發生在台灣各角落。對企業來說，無中生有的欠稅，更是台灣經濟殺手。全亞洲第二大製銅、鋁的上市公司，只因為跟八家走路不到一兩分鐘的下游廠商，用推高機送貨沒有運費發票，稅務員就恣意認定他們虛開發票，而開出上億元的稅金加滯納、罰鍰的補稅單，造成九家企業連環倒，1,600個家庭頓失生計。

這些荒謬離譜的事件，在先進法治國家不僅不可能發生，甚至加拿大卑詩省（British Columbia）最高法院曾裁定，加拿大稅務部賠償加幣將近170萬元，來補償溫哥華島一對夫婦遭受稅務局用高壓手段，採取惡意行動破壞兩人的企業和個人生活損失。

關鍵評論網 攝

就炒房姐被逼稅一事，姑且不論她是惡意逃稅，還是被國稅局惡意課稅？長期以來，「稅官說了算」的文化，早已根深蒂固盤據著整個台灣稅制，讓「欠稅」成為很深的民怨。

尤其台灣欠稅處罰過高，企業或個人漏稅本稅加罰鍰，超過億元以上之案例屢見不鮮，相對美國、英國、日本各國的罰款最高僅一倍，台灣捐稽徵單位對漏稅動輒處以高於本稅一至十倍的罰鍰，而且完全取決於行政機關裁量，導致個人負債累累、企業面臨倒閉，深深傷害台灣經濟發展。

據法務部統計，去年全台新增欠稅欠費待強制執行的案件近一千萬件，40％人民的財產已經或即將遭遇強制執行，台灣若再不回歸憲法及國際人權兩公約對人權的保障規範，不論藍綠政權如何交替，各種人民財產權及生存權被剝奪的怨懟，將一發不可收拾！

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航