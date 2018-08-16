台灣首座慰安婦銅像落成，日本網友：以後不來台南了

（中央社）

全台首座慰安婦銅像15日在台南落成。外交部表示，慰安婦銅像由民間團體設立，政府並無參與；政府高度重視台籍慰安婦議題，爭取前慰安婦尊嚴的立場不變，將持續與日方協商。

昨天是國際慰安婦紀念日，前總統馬英九在台南市主持全台首座慰安婦銅像落成典禮時表示，政府通過轉型正義條例，可依法向日本政府要求道歉賠償，這才是對慰安婦的轉型正義。

外交部發言人李憲章告訴記者，政府一向高度重視台籍慰安婦問題，處理慰安婦問題與爭取前慰安婦尊嚴的立場不變；今後將持續與日方協商。他也說，民間團體於台南市區設立慰安婦銅像一事，政府並無參與。

媒體報導，台南慰安婦銅像由台南市慰安婦人權平等促進協會等推動設立。

昨天除了台南慰安婦銅像落成典禮，在台北，婦女救援基金會也號召59名民眾，代替59名已知的慰安婦受害者靜坐日本台灣交流協會台北事務所前，要求日本政府道歉並在教科書中記載正確史實，讓歷史傷害不重演。

日本台灣交流協會向中央社記者表示，知悉慰安婦團體的活動，但無意對活動一一提出意見。交流協會說，日本理解慰安婦問題是傷害許多女性名譽與尊嚴的問題，並已透過亞洲女性基金提供補償金等相關措施誠實面對。

交流協會表示，世界各地慰安婦銅像的設置、展示，皆與日本政府的立場與相關措施相違背，「令人極為遺憾」。另外，交流協會指出，2001年，時任日本首相小泉純一郎曾發表給前慰安婦的公開信，並於信中向身體與心理受創的慰安婦致歉。

台南市慰安婦人權平等促進協會理事長黃淑貞說，銅像設立目的不是製造衝突，台灣曾有1200位慰安婦，但一位位凋零，阿嬤是將殘燈火，正確的歷史是重視人權尊嚴，「盼銅像設立讓身為女性的蔡英文總統看到。」

前總統馬英九在致詞時表示，這是台灣首座慰安婦銅像，他也為銅像撰寫了紀念碑文，並出席揭幕典禮。「這座銅像代表中華民國人民不忘慰安婦的悲慘歷史，並對她們的奮鬥表達尊敬與支持。」

「民進黨政府所通過的《促進轉型正義條例》，法定適用時間涵蓋到日本威權統治臺灣的最後2個多月，既然已有法源依據，就應該以此向當時還在台灣執政的日本政府請求賠償和道歉，這才是對慰安婦的『轉型正義』，不要只把促轉條例當作鬥爭清算在野黨的工具。」

「秀妹阿嬤、沈中阿嬤、小桃阿嬤、蓮花阿嬤等，許多我熟悉的慰安婦阿嬤相繼過世，目前僅剩兩位仍然健在，她們始終等不到日本政府的道歉賠償，阿嬷們期盼的正義，我一定會竭盡所能地爭取到底，唯有如此，才有可能撫平歷史的傷痛，這也是中華兒女、更是台灣人必須堅持的底氣。」

日本政府發言人：極為遺憾

日本政府發言人、內閣官房長官菅義偉在例行記者會上表示，日本政府一直以來針對慰安婦問題的想法與至今的努力都向國際社會做了說明。為了獲得正當的評價，還會持續努力。

菅義偉說，已透過日本的對台窗口機關、日本台灣交流協會向台灣反映日本的立場。

日本時事通訊社報導，設立慰安婦銅像的是台南市慰安婦人權平等促進協會，這個協會是接受國民黨支援於4月成立。在執政的民進黨支持者眾多的台南市設慰安婦銅像，國民黨是希望在11月的地方選舉時刷存在感，並喚起台灣社會的反日情感。

產經新聞報導，設立銅像的組織自稱是人權團體，但實質上形同是國民黨台南市黨部所設立的。執政的民進黨相關人士批評國民黨為了選舉在操弄台日關係。

有關設慰安婦銅像一事，台南市政府新聞及國際關係處處長許淑芬表示，日本台灣交流協會高雄事務所主管今天確實前來台南市政府關切此事，並表示此事廣為日媒報導。

有日本網友表示，因台灣設了慰安婦銅像，所以之後不到台南觀光。對此，許淑芬表示，台南這幾年來很努力做國際宣傳，獲得日媒報導並吸引許多日本觀光客前來，如果因為有了一座慰安婦銅像而造成日本人不願來台南，實在非台南市民之福。

台南市府：國民黨一手促成

台南市政府新聞及國際關係處處長許淑芬強調，這場活動由國民黨一手促成，有國民黨的政治盤算。

許淑芬指出，慰安婦銅像落成活動由國民黨一手規劃進行，地點在國民黨台南市黨部，雕像放置地是國民黨的土地，台南市慰安婦人權平等促進會也是今年4月在國民黨台南市黨部主委謝龍介的協助下成立，主持的是國民黨前主席馬英九。

她表示，這場活動從組織成立到活動規劃宣傳，都是國民黨一手促成，是國民黨的政治活動，接著是國民黨台南市長參選人高思博的選舉活動；國民黨選擇在台南舉辦，結合國民黨選舉活動，有國民黨的政治盤算。

台南這場慰安婦銅像落成典禮，已引起日本媒體的注意，產經新聞報導後，掀起日本網友的議論；民進黨台南市黨部執行長蔡麗青昨天也表示，請國民黨不要為了選舉消費慰安婦。

這座慰安婦銅像放置地點位於台南市中西區忠義路、中正路口，周遭多日治建築像是台南州會、台南州廳等，對面就是日治創建的林百貨，吸引許多日本觀光客前往參觀。

其實，相較於韓國、美國、加拿大、澳洲、德國、香港，台灣的慰安婦銅像已經是遲來的。

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核稿編輯：楊之瑜