彷彿與別人斷線般的七種孤獨

孤單是一種奇妙的感覺！當然這裡說奇妙可能是一種美化的講法，因為孤單總是伴隨著某種低沈、黑色、如盡頭般，缺乏希望、不知退路、也無法前進的現況。這樣一描述起來，孤獨是一種在我們內心挺負面的事情，你不喜歡孤獨，你可能也無法預期自己會喜歡，而我們也總是尋找著療癒孤獨的方法。

你一定會想，為什麼我們會感到孤獨，而為什麼感到孤獨又會使我們難受。在最近幾年許多作家總是寫著孤獨的好處，或是如何讓自己的孤獨，成為讓自己成長的動能這件事情，先撇開很基本對於人應該要成為獨立自主的人，還是一個在群體之中的人這件事，孤獨到底是代表什麼呢？有些作家，嘗試著去區別什麼是孤獨，而什麼又是寂寞，孤獨成了某種「偽孤獨」跟「真孤獨」的差異，而好的孤獨是我們可以享受一個人的時光，因為孤獨我們得以沈澱，因為孤獨我們得以獨自面對自己而反思與成長，而不是盲從或墮落。

或許這都是挺好的論點，誰說孤單一人就一定不好呢？人生中不是很多事都還是一個人完成才行嗎？拿寫作來說好了，有時候真的很難想像你可以在一直抬槓的狀況下把一篇文章寫好。這樣看起來孤獨好似一體兩面的概念，孤獨的狀態不一定是壞的，或許給我們專心且排出干擾的機會，但孤獨的心情我們不太喜歡，那種好像自己被排除在外的落寞與不安即便我們嘗試用「孤獨是好的」、「享受孤獨是非常棒的」來說服自己，有時候我們還是半信半疑心中充滿著疑惑。

許多心理學家不把焦點放在孤獨的「功能」，所謂功能就是孤獨可以幫我們完成什麼，帶來什麼樣的好處或用途，而是把重點放在孤獨是一種複雜的情緒，一種大腦或說心理所處的狀態，而這種「感覺」，是一種低沈，有別於喜悅的感覺。如果你追求著所謂「幸福」的感覺，一種圓滿或感動的心境，那孤獨鐵定是離這種狀態有點遠的狀態，你很難在茫茫人海中說服自己說，我獨自一個人，而這就是我想要的幸福。（當然也有些人可以，但那畢竟是少數人，或是我們自始自終都不知道他們怎麼做到的，雖然很多人鼓吹我們要達到這樣的境界）

我是挺好奇孤獨到底在心理學上怎麼被討論的，稍加回溯或許就不難發現這跟一些很基本的心理學思考有關，那就是到底是什麼驅動著我們一個人去做一件事情呢？而這些背後驅動我們的所謂的「動機」就包含我們在社交上渴望連結的需求。

我們希望跟別人是有聯繫的，不是斷裂的，因此我們不喜歡被拒絕，不喜歡被排擠，那種被孤立的感覺傷害著我們，就如同我們真的受傷一樣。而孤獨之所以沒辦法完全說服我們自己是好的，就是因為它所帶來的感覺讓我們常常感到受傷。演化心理學家會說，孤獨會痛是因為那要提醒我們，獨自一人是對生存不利的，唯有群體的合作，我們也才有比較大的贏面。

但現今的我們可能不僅僅是因為獨自一人會感到孤獨，實在太多複雜的狀況都會讓我們感到孤獨，或正確的說感覺到我們被排擠，被刪除了，被脫離了，也被遺忘了，而那種失去關係連結的想像，確實帶來痛苦。

各式各樣的感到孤獨

除了獨自一人讓我們感到跟別人斷了聯繫，那還有什麼狀況也會讓我們感覺到跟別人斷線了呢？被別人排除了呢？

稍微找了一下網路，就發現到《過得還不錯的一年：我的快樂生活提案》（The Happiness Project）的作者，曾經整理過七種感到孤獨的狀態，好像可以讓我們認識自己原來為什麼我們的孤獨無所不在。

第一種狀態是「來到新環境的孤獨」：當你搬到新的地方，加入新的班級，進到新的工作，你馬上就會感到孤獨，因為每個人的臉你都不認得，你沒有關係上的連結，而你可以清晰地感到自己是獨自一人的。

第二種狀態是「當你發現自己原來跟對方不一樣的孤獨」：或許在日常生活中，你每天走的路一樣，去的地方一樣，你不會感到不同，當你來到異國或外地時你馬上可以感受到一種不同於日常的驚喜，但這種驚喜有時候會伴隨著孤獨，你發現自己跟別人不一樣，講話不一樣，做事方式不一樣，你要跟別人產生連結，那你就要去熟悉這些不一樣的人是怎麼想的怎麼做的，而在這之前你都會有些孤獨的感覺。

第三種狀態是「沒人懂你的孤獨」：你即便有很多朋友，但有時候運氣不好，你發現沒有朋友關心你的近況，也不懂得你在乎什麼，剛好你也沒有交到另一半，沒辦法有什麼更深層的與人互動，這時候你會覺得這是世界上沒人懂你，而你也感到孤獨一人。

第四種狀態是「大家不願意花時間在我身上的孤獨」，有時候你突然間想找個朋友聊聊，但你發現大家都沒空，有時候你想要找老朋友聚會，但發現大家都好像有事時間喬不冗，也沒人願意為彼此犧牲，這時候你會覺得你沒有被重視，大家不願意把時間留給自己，你感到孤獨。

第五種狀況是「你發現沒有值得信任的人的孤獨」，當你想要找到一個可以相信，對自己友善，然後也願意幫助自己的朋友時，但你卻找不到，你發現大家好像都無法被相信時，你會感到強烈的孤獨，你就算跟大家相處得很好，但你還是覺得自己獨自一人。

第六種狀況是「一種沒有被提及或遺忘的孤獨」，當你在許多團體中，你發現自己被遺忘了，你沒有被注意到，或是約會沒有約到你，你會感到一種強烈的孤獨。那種被遺忘的感覺，讓你覺得真正的獨自一人，沒有被別人在乎。

第七種狀況是「沒有能陪伴的寵物」，有些人特別愛動物，所以當沒有能陪伴的寵物，卻看到別人有的時候，也會感到孤獨。

這些狀況應該不是窮盡的，但也捕捉了大多數我們會感到孤獨時的處境。被大家遺忘，感到孤獨，被大家不尊重，我們也感到孤獨，沒有人了解你，也感到孤獨，沒有人聽你說話，也感到孤獨，沒有人你認識也感到孤獨，而自以為地跟別人不一樣，更是感到孤獨，以至於我們太容易感到孤獨，因為相處總是太多變數。

雖然這些狀態都跟我們自己內心如何去衡量有關，有些人只要別人懂一點點，他就覺得別人很懂他了；但有些人要別人完全猜中他的想法，他才會覺得對方很懂他。而也是因為這樣的落差，我們用不同的模式、方法與腳本來打造自己專屬的孤獨故事。

或許孤獨是一種關於我們個人生命經驗的故事，反映著我們如何看待友誼，親疏遠近與關係，或許感到痛苦，也或許有一些好處，但重點還是在於因為有孤獨這種感覺，也才能顯現出我們每個人閱讀人與人之間的點點滴滴，原來可以有這麼不同。而如果你想要解決孤獨，或許也就是從改變你看到人際相處的方式，以及你如何與人相處開始。

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本文獲Pinsoul授權刊登，原文發表於此

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航