華人傳統文化常講「讀書好」，媒體上也經常有比較或計數國民閱讀量的新聞，書讀越多的人就越優秀、越不無知，是很普遍的觀念。但我是不贊同這種觀念的。

無知基本上分為三種：

不知道某些對當事人重要的事實 不知道要怎樣做一件當事人需要做的事情 對某些對當事人重要的事情不重視

人類只有有限的生命，基本上是沒有辦法消除無知，就像要看完圖書館的書一樣。你就算看完一個圖書館的所有書，你也看不完所有圖書館的書，就算你看完了所有圖書館的書，你也未必知道是否還有更多不在圖書館的書，誰敢說這世界沒有外星人和沒有他們的圖書館。

知識不是只存在於書裡

首先，取得知識的方式並不是只有閱讀。你把時間花在實務、訓練、打工賺錢、經營事業甚至是被電話詐騙，也一樣是取得知識的方法。比起閱讀太少，無知更可能是因為實務與生活經驗太少，不斷讀書不見得讓你變成有知識的人，你也可以成為一個死讀書的書呆子。

說看完很多書的人就不會多無知？這是我完全反對的，如前面所說，無知有三種，第三種就是不重視某些重要的事情。把取得知識的方法，獨尊讀書，然後忽視其他取得知識的方法，也忽略了所有的書，都只是人類寫成的二手資訊，他們不見得能反映事實，也不一定是正確的。這本身不就是一種無知嗎？

在我們的傳統文化裡，尊崇閱讀，覺得閱讀總不是壞事，結果就是讓我們以為，讀很多書就真的有很多知識了，不再無知了？

以為很懂，才是最危險的

不對，以為自己看很多書就懂很多、不再無知，這才是最危險的。最大的無知是以為自己很有知識，貪快求多，草率閱讀，不求甚解，也不質疑自己知識的真偽。以為自己有了答案的人，就容易忽視了重要的東西，多少人讀過馬克思而成為共產主義者呢？

當人類閱讀了，相信了裡面的東西，並認定這就是正確的時候，最大的無知反而會誕生。結果跟你所相信的相反，閱讀很多的人，反而可以很無知。特別是以為自己讀很多書就有知識的人。

任何人皆是無知，但程度有別，而最大的無知，就是不察覺自己的無知。知道自己「不懂甚麼」，比起「懂很多」要重要多了，人類需要的並不是消除無知，而是承認無知。

本文來源由鄭立的SOS reader編輯，光輝歲月網站

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航