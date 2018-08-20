讓人資眼睛一亮：增加履歷含金量的四個技巧

即使參考許多履歷範本，為什麼履歷看起來還是覺得很弱？好像怎麼寫就是寫不出專業感，但也不曉得差在哪裡。

你也有履歷撰寫上的疑問嗎？除了版面設計以外，只要運用這些技巧，你的履歷就可以煥然一新、展現價值。

一、運用關鍵字、行話

上一篇履歷攻略，在目標研究階段強調了關鍵字的重要性，但關鍵字的功能不是用來聚焦履歷內容而已，還會有額外兩個效果：

當HR從人力銀行系統中搜尋履歷時，可能會直接查找特定技能、經歷或證照，有放入正確關鍵字的履歷，才會出現在HR的視野範圍，沒放關鍵字的履歷根本就不會出現。 如果不是透過人力銀行履歷應徵，而是投遞自製履歷，審閱邏輯其實也很類似，HR都是透過瀏覽關鍵欄位和關鍵字，快速判斷求職者的勝任度。通過初步篩選之後，才會仔細查看細部內容。

Tips：關鍵字的用意在於使用「行話」，行話是該領域中的人習慣使用、期待看見、會有反應的文字，通常也反映了專業層次與當前趨勢。因此關鍵字的出現，可以立刻吸引對方的目光。

二、具體描述

很多人在寫履歷自傳時，相關經驗雖然會帶到、但寫得不夠具體，因而無法有效地展現出過去累積的專業和經驗。看過一份應徵市調人員的履歷提到「幫教授跑統計分析問卷」的經驗，內容很合理、也正確，但對方其實無法從中判斷這個人的能力水平。

站在企業的立場，對方可能會想進一步了解：這個人會使用哪些統計分析軟體和方法？處理過哪些類型的資料：分析過什麼議題、是否有政府單位或知名品牌合作經驗、研究過哪些產品和產業？資料可以處理到什麼程度？有用過樞紐分析嗎？能不能獨立完成？效率如何？研究報告完成之後，帶來的實質貢獻是什麼？寫得越具體，對方越能了解你的能力水平。

Tips：這邊需要注意的是：不要寫得太瑣碎變成流水帳，必須先思考到底想呈現什麼職能。有人把餐廳外場的經驗寫得非常仔細：「負責客人帶位、倒水、點餐服務、維護清潔，收拾碗盤、清理環境，再佈置桌面。」但這些屬於比較基本的事務處理，也是一般外場的共通能力，因此可以選擇強調其他面向。

三、有感技巧：量化

量化技巧在網路上有很多教學，算是具體描述的一種延伸。我在系列第一篇文章裡面提到的預算規模金額、流程改善數據、工作績效表現、顧客滿意回饋等部份，都是可以數據化呈現的內容。一般在文案撰寫的時候，通常也會強調數據呈現，很多網站也會運用這種方式呈現過去的累積，可以有效地吸引受眾目光。

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Tips：有些人可能覺得實際數字不好看，例如：花了三個月的時間好不容易讓粉絲人數從50人變成200人，於是寫上「成長400％」這種浮誇的數據。沒有寫實際數據、只有寫比例，通常還是會被打折扣。

四、前面分項拆解之後，最後提供一個整合架構：BAR

要描述一段經歷時，可以拆成三個部份：「Background背景＋Action行動＋Result結果」。有些履歷顧問會教STAR技巧，但根據隱者個人實際操作和運用的經驗，實在很難分成四個部份，所以我通常以區隔出三個部份為主。

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1、Background背景：描述背景條件，是為了襯托你的能力。如果工作進行時存在限制：預算不多、時間很趕，或沒有人可以支援專案，那麼即使其他人也有類似成就，但相較之下，你的環境條件更加嚴苛，此時你的能力價值就會被凸顯，因而從競爭者當中脫穎而出。

舉我的演講經驗來說：「擔任講師第一年即累積超過40場次演講經驗，演講人次突破2,000人。」因為資深講師累積的演講人數，一定遠遠超過我的經驗，所以要把「第一年」這樣的先決條件說出來，當成判斷的依據。

2、Action行動：在任務中做了什麼，這是大家都會寫到的內容，但容易流於表面。可以參考上述第二點來撰寫這個部份，將工作內容寫得具體到位。

3、Result結果：有數據資料的成就，就以數字呈現工作成就，參考上述第三點撰寫。例如：負責預算規模、取得多少專利、績效表現排名、成本改善／效率提升數據、服務滿意度回饋等等。沒有數據的話，可以嘗試用經典案例展現工作品質。

本文經陳韋丞授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航