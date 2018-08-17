外國人限定：擠滿陸客的「平壤娛樂場」，歡樂如拉斯維加斯

文：高紹沖

小時候我愛看的長壽漫畫與動畫《烏龍派出所》，終於在2016年連載達40年時完結，故事中堪稱另類「公務員之光」的日本警察兩津勘吉以其天馬行空的創造力，難以預測的執行力，頑強至極的生命力，鬧出一連串笑話，也排解我許多煩憂。其中最常見橋段是好賭成性的兩津輸得一乾二淨，導致三餐不繼，但直到長大我才驚覺原來日本當時根本尚未開放賭博，只是走博弈擦邊球，讓公營競技（競輪、競艇、賽車、賽馬）及柏青哥合法化。

日本遲至2018年7月20日才通過《綜合度假村整備法》，可在三處綜合度假村設置賭場，最快有望於2020年揭幕。日本政府目標配合2020東京奧運及2025大阪世博，一同發展觀光，以提振日本經濟。連長期遮掩賭博的日本都轉向正視博弈產業，可見其魅力所在，只可惜兩津再也無緣進場了。

博弈娛樂產業的發展由來已久，1847年葡屬澳門，1856年歐洲摩納哥、1931年美國拉斯維加斯紛紛讓賭博合法化，造就其舉世聞名的賭城。而我國也分別於2009、2012、2016、2017年根據《離島建設條例》第10-2條，在離島澎湖、連江（即馬祖）、金門舉辦博弈公投，卻僅有馬祖2012年公投通過開設觀光賭場，但因地方開放賭博爭議極大，中央便刻意遲未制訂博弈法規延宕處理迄今。

博弈產業已成為發展緩慢或增長遲滯地域力求翻身的特效藥，更因東亞經濟持續增長，尤其是中國經濟崛起，撇開非法的地下賭場不論，北從俄羅斯，南到東南亞，大批合法賭場環繞中國設立，連民風保守的新加坡，政府為求衝刺觀光，都於2010年解除禁令開設賭場。不過鮮為人知地，設置賭場的國度也包含與中國接壤的北韓。

博弈娛樂產業與其他產業最大差異在於道德的衝擊與社會成本的衡量，本文不觸碰深刻複雜的博弈經濟議題，僅分享北韓神秘賭場所見所聞與個人感想。

外國人限定：「平壤娛樂場」歡樂如拉斯維加斯

北韓目前共有兩座賭場，一座是平壤羊角島國際飯店，一座為羅先英皇娛樂酒店，皆為外國人專用賭場，禁止北韓人民進入。

平壤羊角島國際飯店為位於平壤市區大同江上羊角島之特級酒店，設施應有盡有，並在地下樓層設有賭場，這間神祕賭場名為「平壤娛樂場」，是由「澳門旅遊娛樂」所投資「羊角島娛樂飲食集團」在羊角島飯店的重要娛樂場所。

我當時在羊角島飯店大肆「探險」，自大理石台階走下時，不經意發現，當即造訪，賭場門口有北韓籍保全，本想拍張賭場正面照，奈何馬上遭制止，只能遠處意思一下。賭場外大理石台階旁便是老虎機，過去才是賭場大門，進去後先兌換籌碼，以美金結算，並有三天內若不換回現金就作廢，只能當紀念品的規定。再走進去又有一排老虎機，空空蕩蕩並無遊客，續往裡走便是賭桌，賭場規模不大，裝潢雖也是走賭場一貫的奢華路線，但感覺有點老派，似乎是多年前的風格，內也僅有骰寶、21點、百家樂等桌台而已。

北韓羊角島國際飯店「平壤娛樂場」內的老虎機｜Photo Credit:高紹沖 提供

我晃過幾次，人都不多。場內有位不知是賭場經理還是巡場經理的年輕男性，聽口音似乎是澳門人，至於荷官應該是中國人，但賭場實在是冷冷清清，有時荷官還比賭客多。當時在北韓多日，也僅有一夥據說是中國藝術舞蹈團的年輕人來玩21點時，才稍稍感受到賭場熱鬧的氣氛。

平壤娛樂場風氣較像是拉斯維加斯的娛樂感覺，沒有澳門的肅殺味道，不過在這神秘至極的北韓，身處五光十色的神秘賭場，還是讓我熱血沸騰，永生難忘！而2018年七月我再遊北韓時，同樣興沖沖地想重遊故地，可能是賭場營利不佳，竟高掛整修告示，至於重新開幕日期也無人知曉。

賺陸客財：人聲鼎沸的「羅先英皇娛樂場」

至於羅先則位於北韓東北部，以豆滿江（中國稱為圖們江）為界河，與中國及俄羅斯接壤。由於邊境與港口優勢，北韓早在1991年十二月便將羅津市與先鋒郡部分土地劃設「羅先經濟貿易區」，為北韓首座經濟特區。2010年再將經濟特區所在的羅津市與先鋒郡合併升格成「羅先特別市」，由中央直轄，並修訂法律，致力吸引外資。

原本羅先雄心壯志，目標推動轉口貿易、加工出口與旅遊業等三大產業賺取外匯，奈何聯合國多年經濟制裁，外資裹足不前。我2018年七月有幸到訪，羅先市容並無經濟特區應有的繁華，基礎建設也尚待加強，但整體環境優美天然，頗具有發展觀光潛力。

羅先景點不多，卻有一處刻意不載於旅遊合約，便是香港英皇集團投資建設的英皇娛樂酒店。英皇娛樂酒店建設稍早，但裝潢仍是富麗堂皇，設施與五星級酒店無異，更佔據羅先最知名景點琵琶島海域極佳位置，享有無邊海景，是羅先發展觀光旅遊的指標性飯店。

北韓羅先英皇酒店｜Photo Credit:高紹沖 提供

不過英皇娛樂酒店選址羅先，仍是志在發展博弈觀光，踏進一樓大堂右手邊為國際精品免稅店，左手邊便是神秘的娛樂場。賭場直接鎖定中國賭客，初期經營得有聲有色，但洗錢或挪用公款等地下經濟過於猖獗，新聞鬧得沸沸揚揚，讓中國官方緊縮邊境旅遊，逼得英皇娛樂酒店暫時撤除賭場甚至停業避風頭，最近幾年才低調地故態復萌，重操舊業。

我跟著同團土豪，讓導遊貼上貼紙以供識別，通過由北韓籍保安把守的安檢門去娛樂場湊熱鬧，場內擁有百家樂、21點、骰寶等桌台，場地挑高卻不算寬闊，但遊客熙熙攘攘，人聲鼎沸，似乎當年榮景再現，陸客果然賭性堅強！其中尤以百家樂桌人潮最為壅擠，只是娛樂場因此煙味濃郁，空氣讓人沉鬱。

籌碼也以美金計算，同樣能用人民幣兌換，兌換櫃台服務人員貌似為中國人，兌換時隨即有中國籍公關遞上名片歡迎未來私下造訪。至於荷官與遞飲料的服務人員竟皆是北韓人，會甜甜地操中文祝福各位「老闆」賺大錢，特別是服務人員窈窕美貌，高挑婀娜，勝似少女時代，恐怕是賭場分心戰術之一。同團土豪也玩得不亦樂乎，欲罷不能。

雖然酒店停留時間不長，但在羅先娛樂場內不知是廝殺的氣氛還是空氣的混濁，抑或地處神秘鎖國的北韓使然，馬上便感受到血脈賁張的博弈氛圍，深度感受完全不同，難以想像的北韓風情！

北韓平壤與羅先兩處賭場，恰形成非常好的對照。首先，兩者皆以陸客為主要客源，而平壤雖貴為首都，但赴平壤遊客多半是純觀光或商務考察居多，且平壤週邊旅遊景點極多，我也曾有早上7：00出門，晚上10：30回飯店經驗，賭場僅是聊備一格。而羅先景點不多，行程相對悠閒，賭場便成一大亮點，也使遊客接踵而至。

其次，赴平壤須辦理正式簽證，且便宜的鐵路運輸耗時，搭乘高麗航空票價高昂又航班有限。而羅先緊鄰邊境，陸客無須護照僅辦理通行證便能以轎車陸路通關抵達。另外還有兌換幾萬元人民幣為籌碼，食宿費用便由酒店招待的優惠，賭徒往往直奔此地。

2018俄羅斯世足賽時，台灣運動彩券因賽事熱銷，我有次途經投注站，人人爭相排隊，盛況空前，那男女老少忘我討論的興奮神情讓我印象深刻，再從先進自由的歐美日到封閉鎖國的北韓，卻莫不相繼開設紙醉金迷的豪華賭場來看，賭博究竟是必要之惡還是人性扭曲，或許只在一念之間。

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航