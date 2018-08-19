自願放棄機位，達美航空賠七倍，真的是這樣嗎？

聯合航空於2017年4月9日，強行將華裔杜醫師拖下飛機的事件發生後，達美航空（Delta Airlines）隨即頒布一道令人讚賞的條款，內容為「因超額預定而自願放棄機位下機的旅客，達美航空提供高達9,950美元的賠償」，這條新聞有被多家媒體證實，包含CNN報導Delta will pay you up to $10,000 to give up your seat。

對於自願放棄機位下機的旅客，著實幫忙達美航空處理麻煩事，也可讓該航班順利起飛，達美航空的決定相當慷慨，這價格也比美國民航局規定的1,350美元賠償要高出七倍之多。而這麼慷慨的措施的背後，很可能不是用現金給予，而可能是對乘客協商從低價開始喊的最高價，也可能只是行銷手段而已。

我們從美國運輸部統計資料得知，2016年每位被拒絕登機乘客的平均賠償金額，達美航空是最不願意付錢給乘客的，平均支付金額只有9美元。最願意支付的是維珍航空，高達454美元。

Image: airConcur, Data: US dept. of Transportation, Passengers Denied Confirmed Space Report 2016 Image: airConcur, Data: US dept. of Transportation, Passengers Denied Confirmed Space Report 2016

接著我們來看2017年，每位被拒絕登機乘客的平均賠償金額數據，結果維珍航空仍然是最願意與乘客以現金協商，達美航空只有5美元而已。到底是不是真實願意賠償的，我們仍然不了解，但從美國運輸部統計資料來看，似乎不是如此。

Image: airConcur, Data: US dept. of Transportation, Passengers Denied Confirmed Space Report 2017 Image: airConcur, Data: US dept. of Transportation, Passengers Denied Confirmed Space Report 2017

以上兩個圖表的數字，是包含自願放棄機位乘客，與非自願放棄機位乘客的各項數字加總。美國運輸部規定，非自願放棄機位的乘客，最高可獲得賠償金額為1,350美元，而達美航空2017新政策9,950美元上限，則只針對自願放棄機位的乘客才有的優惠。

那我們來看2016年自願放棄機位乘客，可以獲得多少平均賠償金額。數據呈現是JetBlue與維珍航空對旅客較為慷慨。達美航空則在2016年平均只給自願者0.09美元。

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至於2017年有沒有改善呢？一樣從美國運輸部統計資料，我們製圖可以發現，達美航空在2017年每位自願放棄機位乘客之平均賠償金額為0.03美元。

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如果資料顯示如此，到底達美航空宣稱提供9,950美元給自願放棄機位的乘客，很可能不是現金，而是幾個可能：

可能與少數金融公司、生活品牌合作推出gift card（比如美國運通或Target百貨公司），確實會蠻好用的，就算是現金了。但據說只有紐約、波士頓與亞特蘭大機場提供而已，而且如果只限定美國企業，那國際旅客就更難使用到。 達美航空代用金（Delta Vouchers）。

通常代用金有一個缺點，很可能只能使用一次。也就是說，當你拿到9,950美元代用金時，如果你可以一次使用完，那最好，但如果你只有使用1,950，剩餘8,000代用金不得變現，只能作廢了。

當航空公司提出的補償優惠您認為很具吸引力，當然可以接受，選擇權於您，只要您的旅程愉快，當然都沒問題。但如果無法接受，卻又被迫下機時，請記得您要持續與航空公司協商，取得同意的協商條件後再簽署任何文件。

本文經AirConcur授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航