騰訊半年市值蒸發1500億美金的背後，馬雲：要愛政府，但別和它結婚

（中央社）

中國監管機構凍結網路遊戲審批，衝擊全球相關業者，騰訊首當其衝，股價跌跌不休；台灣部分遊戲業者同樣受到審批卡關拖累，動能減緩，類股表現相對黯淡。

據Newzoo的研究，中國是全球最大的遊戲市場，收入估計達379億美元。而原本全國期待的日系遊戲大作「魔物獵人：世界」電腦版，獲得中國版權的騰訊日前突然宣布要將遊戲即時下架。

騰訊代理，在中國WeGame平台推出的PC狩獵動作遊戲「魔物獵人：世界」8日才上線， 13日先是在官方網站宣布，因部分遊戲內容未完全符合當地政策法規要求，將全面下架並接受無條件退款。原本玩家大讚的遊戲盛況，僅僅在4天又19小時後宣告終止，被網友稱為「中國遊戲最黑暗的一天」。

中國凍審遊戲加上騰訊新遊戲上線又遭下架，讓中國遊戲產業因此陷入不安，稱霸中國遊戲業和社群媒體平台的騰訊，市值已較1月股價高點時縮水1500億美元以上；小型遊戲業者則抱怨，無法發行新遊戲，他們將面臨掙扎求生困境。

騰訊總裁劉熾平在法人說明會上解釋說，政府領導班子改組後，騰訊就難以拿到執照，沒辦法靠發行新遊戲賺錢。先前騰訊遊戲「魔物獵人︰世界」（Monster Hunter:World）才因過於血腥遭到下架。

劉熾平表示：「很多遊戲都沒取得審批。」他還說，政府知道「改組現在影響整個業界」。

這是罕見承認，對中國大型私人企業而言，北京政府龐大的身影，可以是助力，也可以是阻力。

在國家主席習近平領導之下的北京想更進一步控制大型網路公司，但它們卻有很多是在沒有北京插手的環境下竄起的。雖說大企業的創新能力也是中國政府想利用的，但被政府套在脖子上的那條韁繩，仍讓許多科技大老憂心忡忡。

過度官僚、鐵腕審查、黑手深入管理，對一家公司而言，都是北京給予大力支持的副作用。但它們沒得選擇。阿里巴巴創辦人馬雲警告科技界取得平衡時，有句話講得貼切：「要愛政府，但不要和它結婚。」

作為中國日漸成長的創新力代表企業，騰訊一直以來受惠於北京政策。政府不乏扶植騰訊計畫，而封鎖網路這點，更等於幫騰訊擋掉了臉書等等可能的對手。

中國卻始終是把雙面刃。

去年多家私人網路公司必須挹注資金協助經營困難的國營電信，騰訊是其一。騰訊人氣手遊「王者榮耀」（Honor of Kings）去年也成了監管的受害者，原因是擔心青少年過度沉迷。

Firsthand Capital Management投資長藍迪斯（Kevin Landis）表示：「特別是在科技和科技硬體界廣為流傳的一個想法，就是中國和成長是畫上等號的。」「因此當你發現用來衡量中國經濟發展的大公司之一生病了，你會有點嚇到。」

《數位時代》報導，上一季騰訊公布財報時，「騰訊沒有夢想」文章引發各界討論，認為騰訊喪失了產品能力與創業精神，轉變為一家投資公司，不過仍靠著遊戲事業，交出仍算「達標」的成績單。

自2004年上市以來，騰訊股價上漲超過400倍，今年年初更創下歷史新高的474.6港元，不過過去一段時間股價已下跌超過27%，市值蒸發將近1650多億美元，馬化騰目前身價378億美元，輸給馬雲的381億美元，讓出中國首富寶座。而馬化騰拱手讓出首富寶座的原因，跟騰訊遊戲業務的發展有很大的關係。

中國凍審網遊 遊戲股受拖累股價黯淡

《工商時報》報導，在中國，網路遊戲要先經過備案，而在備案通過審批後，經過數道流程最終才能拿到遊戲版號。備案審批方面，今年6月時傳出負責該業務的文化部已關閉國產遊戲備案窗口、僅保留進口遊戲備案窗口的消息，文化部當時也證實，因為機構改革而做出該調整。

遊戲版號核發原由中國廣電總局負責，但今年3月國務院機構改革方案，將廣電總局該項業務劃歸中宣部管理。根據消息人士說法，廣電總局已長達四個月未進行遊戲版號核發。中國網遊需拿到遊戲版號，才能展開充值等業務，也不會在App商店遭下架。

去年7月：官媒《人民日報》三度撰文刊登，批評騰訊遊戲「王者榮耀」危害未成年人。

今年1月：文化部二度審查包含不量元素的網路遊戲共50款，多款知名遊戲被要求整改。

今年4月：文化部又對網路遊戲市長展開新一輪的整治。教育部印發通知宣導校方預防學生沈迷網遊。

今年6月：文化部表示，因為機構調整，關閉國產遊戲備案窗口。

今年7月：傳出監管機構已凍結網路遊戲備案，遊戲版號核發業務。

（中央社）中國凍結遊戲審批，導致這個全球最大遊戲市場陷入混亂，同時衝擊全球相關業者，包括線上遊戲與手機遊戲皆受影響。以騰訊為首的相關概念股近來股價全面走弱，台廠也不例外，包括宇峻、大宇資訊等股價均受到拖累。

今天遊戲股僅少數維持在紅盤，普遍呈現弱勢下跌走勢，包括宇峻、鈊象、大宇資、辣椒、傳奇、歐買尬、昱泉、隆中、智冠等跌幅都在1%以上。

近幾年拓展中國有成的大宇資訊、宇峻等大廠原本受惠IP授權給中國研發、營運發行挹注活水，營運動能受到期待；不過今年初以來中國審批凍結，衝擊遊戲上線進度，也削弱營運動能。

業者表示，中國從今年初即進入凍審，目前只能「等待」開放，等待期爭取時間將遊戲調整到最佳狀態，等待上市，預料由於影響範圍廣大，今年初凍審以來已超過半年時間，相信後續凍審期應不致於再拖太久。

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核稿編輯：楊之瑜