【圖表】大火燒出台灣「護病比」問題，美國與澳洲作法更細膩

8月13日凌晨位於新莊的台北醫院發生火災，導致九人死亡、16人輕重傷。事件發生時，僅有一位護理人員值班，但卻有32床病人。因此，「護病比」再度成為大家討論的話題。

到底目前台灣醫院的護病比情形是如何呢？我們分別從醫學中心、區域醫院與地區醫院來看。

根據2018年5月衛福部公布的各醫院平均護病比資料。醫學中心等級的醫院，護病比最低的是馬偕兒童醫院，比例是1比6.3，也就是說一位護理人員平均照顧6.3位病人。最高則是中國醫，比例是1比8.3。大多數醫學中心的護病比，落在1比7到1比7.9之間。

而區域醫院等級醫院中，護病比最低的是和信治癌中心，比例是1比5.9；最高的是衛福部八里醫院，比例是1比12.5。大多數區域醫院的護病比，落在1比9到1比10.9之間。

地區醫院中，護病比最低的是台東聖母醫院，比例是1比0.1；最高是培靈醫院，比例是1比18.1。大多數地方醫院的護病比是小於1比6，其次是1比9到1比11.9之間。

根據2015年的醫院評鑑標準，規定醫學中心的護病比是1比9，區域醫院是1比12，地區醫院是1比15。從這個標準來看，2018年5月時，所有醫學中心等級醫院都符合評鑑標準，區域醫院僅有一家不符合標準，地區醫院則是兩家不符合標準。

這樣看似幾乎所有醫院都合乎標準。不過，從這次臺北醫院的例子來看，以上評鑑結果看來並不能真正反映出實際的護理勞動情形。

護病比入法

在今年5月23日，衛福部預告了「醫療機構設置標準」第十二條之一修正草案，新制將護病比標準入法，明訂各層級醫院急性一般病床護理人員可照護病人數量的上限，違規者最重開罰新台幣5萬元，限期未改者最重可處分停業。而且從「人床比」改為「人人比」，醫學中心的護病比是1比9，區域醫院是1比12，地區醫院是1比15。

而這樣的比例，跟其他有立法的國家相比，仍然偏高，且分類不夠細。畢竟醫院中，不同科別的病患需求不同，所以工作負擔也不同。

所以美國紐約州（New York State）與加州（California State）的法規，依據不同科別與情形，規範不同的護病比例，如下表。

能看出大多數科別所規範的護病比都小於1比6，只有紐約州的嬰兒房規範較高，比例是1比8。

除了考量不同科別護理工作負擔不同之外，不同班別的負擔也不一樣，有些國家也會因此針對不同班別，訂定不同規範標準。

以澳洲昆士蘭省為例，他們便規定白班與小夜班的護病比是1比4，而大夜班是1比7，這個法律在2017年開始實施。今年昆士蘭護理人員聯盟（Queensland Nurses and Midwives Union），則準備更進一步推動新的立法，為不同科別的不同班別，規範不同的護病比標準。（相關草案）

回頭看目前衛福部的草案，醫學中心規範的護病比是1:9，跟其他國家中最高的1:8，相比還是較高。而且沒有依照不同科別與班別，訂定不同的標準。

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核稿編輯：楊之瑜