肺炎是高齡者的疾病，預防吸入性肺炎的唯一方法就是改善「吞嚥力」

文：浦長瀬昌宏

吸入性肺炎（一）：被誤解的高齡者肺炎

不斷增加的肺炎患者

一聽到「肺炎」，或許很多人會認為這是以前才有的疾病，事實上，肺炎患者現正急遽增加中。

根據2013年的統計，日本約有12萬人死於肺炎。即使是惡性腫瘤中的第一名肺癌與循環系統疾病的第一名心臟衰竭，也才七萬人左右。由此可知，因肺炎死亡的人數有多龐大。肺炎占所有死因的9.7%，堪稱是日本的國民病【註】。

肺炎是高齡者的疾病，因肺炎死亡的人當中，65歲以上的人占了90%。

Photo Credit: 如果出版提供

高齡者的肺炎是什麼樣的疾病呢？

一般說明如下：

肺炎是由細菌或病毒引起的肺部感染。罹患肺炎時，會出現高燒、咳嗽和痰。隨著年齡的增長，抵抗力會變弱，所以肺炎也會有重症化的趨勢。當肺炎惡化時，肺部就無法順利吸入氧氣，最終可能致死。為了預防肺炎，請增強體力，並注射疫苗……

然而，這個說明裡遺漏了很重要的一點，那就是，高齡者的肺炎是最容易被大眾誤解的疾病。

其實，就算是高齡者，只要維持健康的生活，一般的肺炎幾乎不會奪去他們的生命。

高齡者肺炎悄悄增加

各位應該都認為，罹患了肺炎，應該馬上就能察覺吧？

大家對肺炎的印象或許是「身體狀況突然變差，會出現高燒、咳嗽、痰的疾病。」

一般而言的確是如此，但高齡者的肺炎不一樣。高齡者常常在不知不覺間就罹患了肺炎，因為很多高齡者就算得了肺炎，也沒有太明顯的症狀。

那麼，為什麼症狀不容易顯現呢？ 這是因為步入高齡期後，身體的防禦反應衰退所致。

人體為了抵抗細菌或病毒等外敵，會出現各式各樣的反應。譬如，罹患流行性感冒時會發高燒。這並不是因為病毒作亂讓體溫升高，而是當體溫升高時，免疫細胞會更活躍，所以身體自己做出反應，讓體溫升高的。

上了年紀之後，身體對於感染的反應會變差。如果沒有症狀，身體會覺得比較輕鬆，但若不能抵抗感染，身體就會不斷受損。譬如罹患肺炎時，肺部會逐漸損壞，最終就會無法呼吸。因此，沒有高燒或咳嗽，並不代表肺炎就比較輕微。

此外，還有一個原因讓肺炎的症狀不容易顯現，那就是誤吸。

吸入性肺炎（二）：高齡者的肺炎約80%都是吸入性肺炎

高齡者容易罹患肺炎是因為無法順利吞嚥

為什麼唯獨肺炎增加這麼多？

若只是因為抵抗力變差，那因敗血症等其他感染致死的人數應該會增加更多才是。

其實，高齡者肺炎的主要原因在於誤吸。發生誤吸時，本來應該送往食道的食物或唾液，會跑進氣管或肺部，無法順暢吞嚥，導致喘不過氣、嗆到或咳嗽，這就是誤吸的症狀。

吸入性肺炎指的是，細菌隨著異物流進氣管，在肺部引發感染。這在高齡者肺炎中所佔比例高達80%。

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步入高齡期後，喉嚨的肌力衰退，不再能順利吞嚥，食物一不小心就會流進氣管裡。就算異物進入氣管，只要能順利吐出來，就不會引發肺炎。但當氣管的感覺也變得遲鈍，不再咳嗽或是嗆到，異物就會一直留在肺部，無法排出體外。結果肺部就會被感染，最終引發肺炎。

換言之，高齡者之所以容易罹患肺炎，就是因為他們無法順暢吞嚥。

吸入性肺炎與一般肺炎不同，症狀比較慢才會顯現。這是因為就算無法順暢吞嚥，一開始也只有一點點的異物流進肺部而已。如果只是少量異物進入肺部，通常只會輕微發炎，幾乎沒有其他症狀。

這就是為什麼高齡者即使罹患肺炎，症狀也不太容易顯現的原因。

罹患一般肺炎時，只要用抗生素治療，康復後就沒事了。但若是吸入性肺炎，只要還是無法順利吞嚥，發炎的狀況就會一直持續。在肺炎反覆發生的過程中，抵抗力和體力都會慢慢衰退，甚至會致死。

必須設法因應吸入性肺炎的不斷增加

各位可能很少聽到吸入性肺炎這個疾病，但吸入性肺炎正在全日本不斷增加。平均每天約有高達兩萬人因為這個疾病住院。

在吸入性肺炎急遽增加的現在，我們更應該認真思考如何減少這個疾病的發生。

因吸入性肺炎住院，出院後所有營養仍能經由口腔攝取的人，只有59%。也就是說，當吞嚥力衰退到會罹患吸入性肺炎時，無法獨立生活的可能性就會增加。

當無法經口攝取營養時，就必須置放鼻胃管，或是在腹部做胃造口來注入營養。這樣一來，生活就必須完全仰賴他人照護了。

此外，根據報告指出，罹患吸入性肺炎後，一年內的死亡率為17%，兩年為50%，與癌症末期不相上下。

換言之，當吞嚥力衰退到會罹患吸入性肺炎時，痊癒的機率就已經相當渺茫了。

吸入性肺炎（三）：當吞嚥力衰退時，會出現什麼樣的症狀？

從吞嚥力衰退到罹患吸入性肺炎為止，人體內究竟會發生什麼樣的變化？讓我們一起來看這個衰退的過程。

①唾液積在喉嚨

首先，唾液會開始積在喉嚨。當唾液積在喉嚨裡，吞嚥時會有一種噎住的感覺，或是覺得聲音悶悶的，有時也會覺得喉嚨卡卡的或怪怪的。

當喉嚨的感覺變得遲鈍時，有時就算唾液積在喉嚨裡，也可能沒有症狀。

②夜間唾液流進氣管

睡著的時候沒有意識。在無意識的狀態下，就算異物跑進氣管也難以察覺。因此，當吞嚥力變弱時，首先會發生的就是睡覺時唾液慢慢流進氣管裡。當唾液流進氣管的量或次數變多時，晚上就會開始咳嗽。

上了年紀以後，腸胃機能也會變差。於是，食物或胃酸會回到喉嚨。尤其睡覺躺下時，從食道逆流回來的東西，很容易就會流進氣管裡。

為了防止來自食道的逆流，飯後兩小時不要躺下，睡覺時可以讓頭的位置稍微高一點。

③發生症狀不明顯的肺炎

當流進氣管的唾液增加時，就會慢慢在肺部引起發炎。

一開始是輕微的發炎，所以不會出現發燒、痰之類明顯的症狀，本人或旁人往往也不會發現已經得了肺炎。

但當這樣的肺炎反覆發生之後，因為肺炎讓體力和抵抗力都變差了，所以明明食量沒有減少，體重卻逐漸下滑。

隨著吞嚥障礙愈來愈嚴重，咳嗽或發燒等症狀才會開始出現。

④用餐時，食物或飲料流進氣管

而且，當吞嚥力衰退時，用餐時食物或飲料也會不小心跑進氣管，氣管為了把食物排出體外就會嗆咳。或者是，有時以為已經吃完了，但食物卻還殘留在喉嚨裡，而殘留下來的食物，就會一點一點地跑進氣管裡，導致在飯後也會嗆咳。

但即便如此，還是不會馬上就演變成嚴重的肺炎。因為當食物進入氣管時，身體會反射性地透過咳嗽，把食物從氣管裡排出體外。

⑤引發嚴重的肺炎

當咳嗽反射變弱，異物進入氣管也不再咳嗽時，異物就會停留在原處，而隨著異物進入的細菌就會引發感染，這就是明顯的吸入性肺炎。嚴重到需要住院的吸入性肺炎，就是因為吞嚥力重度衰退到這種程度所引起的。

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吸入性肺炎（四）：必須具備的肺炎預防知識

如何才能預防吸入性肺炎？ 預防吸入性肺炎的唯一方法就是改善吞嚥力。

或許各位會覺得「其他的方法應該也能因應吸入性肺炎吧？」但除了改善吞嚥力以外，其餘的方法效果都不夠大。

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預防注射無法預防吸入性肺炎

電視上經常會看見「預防肺炎！」的疫苗接種宣傳廣告。預防肺炎鏈球菌（Streptococcus Pneumoniae）的疫苗，對高齡者的肺炎的確有某種程度的效果。因為65歲以上患者所罹患的肺炎，約有30%是因為肺炎鏈球菌，是所有病原體當中最多的。

但是，疫苗無法預防其餘70%的細菌，而且同時由好幾種細菌引發感染的狀況也不在少數。

進一步說，肺炎鏈球菌疫苗對急性肺炎的效果，至今仍未獲得明確證實。而且，吸入性肺炎很多時候是由不同於肺炎鏈球菌的厭氧菌（Anaerobic Bacteria）所引起，疫苗幾乎無法預防。

光是維持口腔清潔無法預防吸入性肺炎

有些專家認為，只要維持口腔清潔，就不會罹患吸入性肺炎。

的確，維持口腔清潔，唾液中的細菌就會減少，即使唾液流進氣管，也比較不容易引發肺炎。再者，清潔口腔時還能刺激口腔，強化口腔的感受能力。

然而，即使維持口腔清潔，也無法防止唾液流進氣管。當流進氣管的唾液增加時，就代表罹患肺炎的機率也相對提高了。而且，如果食物或飲料流進氣管，也馬上就會引發肺炎。

維持口腔清潔可以減少吸入性肺炎，但若無法維持吞嚥力，就無法真正預防吸入性肺炎發生。

當肺炎反覆發生，抗生素就會愈來愈沒有效

可能有些人認為，就算得了肺炎，只要用抗生素治療就會痊癒。但即使一開始抗生素的治療能有所改善，但在肺炎反覆發生之後，藥物的效果就會愈來愈差，原因有以下三點：

因為一旦肺炎反覆發生，抵抗力也會變差。當抵抗力變差時，就算用抗生素減少細菌，疾病也不會痊癒。 因為若肺部持續發炎，組織會發生變化。組織受傷後，在痊癒的過程中，會發生「纖維化」（Fibrosis），所以就算傷口痊癒了，也會留下疤痕。同樣的，當肺炎反覆發生，肺部的組織就會纖維化，在構造上變得更難抵抗感染。 因為出現抗生素也無效的細菌。持續使用抗生素，細菌就會慢慢產生抗藥性。這種細菌稱抗藥性細菌（Antibiotic Resistant Bacteria），MRSA（Methicillin-Resistance Staphylococcus Aureus，抗藥性金黃色葡萄球菌）就是最具代表性的例子之一。只要無法正常吞嚥，吸入性肺炎就有可能不斷發生。在反覆發生的過程中，抗生素的效果就會變得愈來愈差。

註釋：根據衛福部統計處2017年統計，台灣65歲以上高齡者因肺炎死亡者占9.2%，是十大死因的第三位，較2007年提升了55.7%，是近年來增幅最高的。此外，因肺炎死亡人口，有九成以上都是65歲以上的高齡者。

書籍介紹

本文摘錄自《吞嚥力：讓你遠離體力衰退、免疫力下降、意外窒息與吸入性肺炎》，如果出版

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作者：浦長瀬昌宏

譯者：陳光棻

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Photo Credit: 如果出版

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航