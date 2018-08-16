福島核災之後，日本為何還要「重啟核電」？東電高層來台引戰火

核電重啟，到底可不可行？中華民國核能學會今（16）日舉辦「2018福島復原現況：日本東京電力重建之路」研討會，邀請東京電力公司副會長廣瀨直己分享福島事件後日本的能源政策。不過多個環保團體批評，東電一直淡化福島核災的災情、逃避自己該負的責任，甚至轉嫁給日本政府與全民來承擔，找「加害者」東電來談福島現況，根本是「與虎謀皮」。

「福島核災已經過了七年又五個月，或許各位已經忘掉當年的狀況，其實在日本也是如此。我想利用這個時間和大家分享當初的情形，和後來對日本能源政策的影響。」

日本東京電力公司副會長廣瀨直己回憶，2011年3月11日東北大地震的震源，就在核電廠的正前方，地震發生時搖動得十分厲害，雖然核電廠當下緊急啟動外部電源、停止核分裂繼續執行，但在下午3點37分又引發海嘯，導致核電廠六個機組全部泡水，電廠內部的緊急發電機也跟著泡水、或是被沖走，整座核電廠電力全失，開始失控。

「即使不執行核分裂，先前分裂的過程也產生很多的熱，需要透過水來冷卻。」廣瀨直己指出，因為沒電、用來冷卻的水也停止，導致反應爐內的熱越來越高，水開始沸騰、蒸發，核燃料暴露在空氣當中產生氫氣，後來就發生了氫爆，建築物頂部被炸掉了，很多放射性的物質因此飄散到外面。

「當時因為吹東南風，輻射性的物質往西北的方向飄，汙染了附近的地區。」廣瀨直己說，不過經過六年半，因為核燃料有半衰期，輻射劑量逐漸減少，東電也做了很多除汙的工作，現在大部分的地區「都沒有問題，能繼續生活了。」

Photo credit: 關鍵評論網Abby Huang

不過根據東電提供的資料，目前浪江町、大熊町、雙葉町等地方，居民還需要一段時間才能回歸。

居民都回去了？環團指出「返鄉率」不到15%

東京電力的說詞，也遭到日本環保組織的質疑。「全國廢核行動平台」今日公布兩份由「日本地球之友（FoE Japan）」與「日本綠色和平」所做報告，指出核電集團與部分媒體以「福島人都已經回去了」、「核電都已經重啟了」等說詞，試圖影響台灣社會對於福島核災的認知，低估核災的影響。

「日本地球之友」報告指出，2011年3月11日的福島第一核電廠事故，造成大量放射性物質外洩，估計放射性物質「銫137」的量達到六千兆 - 三萬七千兆貝克，是廣島原子彈爆炸的60倍左右。

報告指出，雖然災區整體的空間劑量的確降低，但土壤裡的「銫」濃度，到現在還是很高。在2015年的12月至2016年9月間的檢測，南相馬市鹿島區、原町區的196個地點中，有194個仍達到「放射線管理區域」的程度（4萬貝克／平方公尺），其中更有50個地點，高達40萬貝克／平方公尺。

地球公民基金會研究員李翰林也表示，日本政府的除汙成效其實有限，是為了降低空間劑量，進行刨除表土、沖刷屋頂、雨溝等工作，對重災區成效有限，也不可能完全消除，因為外洩的放射性物質不只停留在居家附近，也會飄到森林原野，一旦風吹，又會飄回住家。

李翰林指出，日本政府的確逐步解除避難指示，不過由於依據的標準過於寬鬆（20毫西弗／年；國際輻射防護委員會建議的年受曝限度為1毫西弗），不但引發外界批判，返回者也相當有限，福島九個市町村整體返回的比率只有15％。

不惜重本，日本為何就是要重啟核電？

發生這麼重大的災害，日本政府在2011年也調整能源政策，在福島事件前日本共有54部核電機組運轉，事發後全數停止運轉，到了2016年，日本的核電佔總發電比例才恢復到2%（2009年核電佔比是29%）。

不過在今年七月，日本通過修正「能源基本計畫」，將2030年核電的發電目標提升至20% - 22%、再生能源發電增加12到14個百分點至22% - 24%，另外大幅減少天然氣和燃煤的發電佔比。

廣瀨直己表示，就算發生過核災，日本政府還是認為需要持續推行核電。

「大家都知道，日本和台灣一樣是島國，能源都是仰賴進口。發生核災的時候，核能發電佔了幾乎30%，現在不能用核電，東京電力仰賴天然氣、煤、石油發電，能源自給率是7%，93%都是仰賴進口。OECD（經濟合作暨發展組織）34個先進國中，日本的能源自給率是倒數第二名。」

（編按：根據國際能源署2015年的統計資料，日本的整體能源自給率是7%，是所統計所有國家中排名倒數第八，香港以1%排名倒數第一、新加坡2%倒數第二，第三到第七分別是黎巴嫩、馬爾他、約旦、盧森堡、賽普勒斯，台灣11%排名倒數第11。）

廣瀨直己說，「沒有能源，絕對沒辦法幫助經濟發展。這不只是電價問題，更是國家安全問題。」「的確我們發生過核災，也為很多人造成困擾，但正因我們發生過核災，我們才學習到很多教訓，未來能避免重複發生，這是我們在核災學到的。」

不過，廣瀨直己也坦承，要達到「能源基本計畫」訂下的核電佔比22%的目標，並不容易。他說發生事故之後，民意對核電多半不能接受，核電是不是真的比較便宜呢？大家也有很多質疑。而機組重啟的審查標準，也變得更加嚴格。

日本綠色和平就指出，要達到22%的目標，必需要有大約30座反應爐（相當於30GW裝置容量）運轉，不過目前只有9座反應爐將重新開始運作。現有仍可運作的39座反應爐中，只有26座已經向NRA（日本核能管制機構）提出審查申請，其中至少有6到14座反應爐極有可能不會重新運轉。而到了2049年，日本所有核能機組的40年運轉執照都將到期、恐怕必須停機，日本核能機組如何延役，也還是個問題。

另外，東電目前也還須償還龐大的相關賠償。日本對於核能業者的求償沒有上限，東京電力估算，福島事故光是損害賠償就要支付10億美金（300億台幣），另外還有除汙、廢棄物儲存、除役的處理費用，高達1450億美金（4.35兆台幣），東京電力大概要分30年、每年15億美金（450億台幣）來償還。

不靠核電，台灣「非核家園」如何可行？

綠色公民行動聯盟副秘書長洪申翰指出，根據日本《朝日新聞》2018年3月針對「重啟核電」政策所做民調，以及其他大小民調來看，贊成重啟者都不到三成，顯示這只是安倍政府的意願，而非全日本國民已經接受，他表示，如果台灣還是僅用安倍政府單方面的政策意向，來判斷日本的核電政策，「將會是嚴重失真的認識」。

回到台灣，中華核能學會理事長李敏表示，目前政府對2025年非核家園天然氣50%、燃煤30%與再生能源20%的規劃，天然氣從去年38.6％提高到50％的做法並不務實，台灣不像韓國或是日本，可以直接從俄羅斯接管供氣，還是要仰賴進口，成本非常高。另外，天然氣第三接收站新建的工作也受阻的現況下，李敏認為台灣再生能源是否能如期達到20%的佔比，也是一項挑戰。

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核稿編輯：楊之瑜