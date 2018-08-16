【插畫】情人節給單身狗的特效藥

Ms.PMS 經前症候群小姐

在美國曾經有新聞報導情人節的自殺率會增加，姑且不論新聞是真是假，對單身的人而言情人節總像個Check Point，用來「檢視」自己的人生，更淒慘的是，情人節好像變得一年比一年多。

應該要有人發明一種藥，治好這種單身痛，不含阿斯匹靈不傷胃，抗憂鬱降火氣，世界再怎麼閃都可以安然入眠。

但是藥就有副作用，會不會還沒有留意到，身邊突然就多了十幾隻貓，也忘了上一次不為買雞排而出門是什麼時候，甚至開始排斥靠近人多的地方，漸漸養成和（新世紀）福爾摩斯一樣的反社會人格，還有滿地的空酒瓶。

不行不行，人們常說情侶們應該讓每天都像是情人節，這樣看來，單身狗們也應該把每一天都當成情人節的前一天來過，直到遇見真正對的那個人，從明天開始，天天都是情人節。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航