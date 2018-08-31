炎炎夏日，來罐清涼飲料是消暑樂趣之一。不過，當買了一罐標榜不含塑化劑的手搖飲料，飲食安全真的就過關了嗎？





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食安議題，也是情緒性議題

「所謂『食品安全』議題，有時候其實是情緒性議題，」台美檢驗副總經理蔡岳廷先生一語道破。

2008年秋天，爆發俗稱「 中國毒奶粉 」的三聚氰胺事件。經過新聞報導後引發台灣大眾對食品安全的恐慌。事實上台灣人對「添加物」或「化學物質」普遍存在恐慌。大眾的迷思是任何「化學物質」都會對健康產生立即性的危險，無論「化學物質」或「食品添加物」是人工或自然包含；也不論這些「化學物質」或「食品添加物」是什麼性質的物質。

除了上例的三聚氰胺事件，更常見的還包括食品被檢驗出含有農藥，或是存在塑化劑，而這些殘留物，讓人聞之色變，但其實劑量才是關鍵！

我們以手搖飲料為例，當儲存不當時，對比飲料內含的生菌數和微量的農藥殘留，對人體的影響，絕對是不當含量的微生物對人體更容易造成立即且明顯的影響。

甚至，近年食安事件更演變為「詐欺」議題。從過去的農藥、塑化劑或三聚氰胺事件的安全性議題，轉變為惡意修改有效期限、使用過期原料及廣告不實的問題。

「食品領域的詐欺，可能是人性議題。」蔡岳廷副總經理指出，人性議題可從改善制度面著手，例如立法規定上下游原物料必須勾稽查核等；然而，即便這幾年政策和業界齊心改善食品安全，讓台灣食安有顯著成長，但一些錯誤的科普知識傳播，仍然讓大家對食安風險有誤解。

台美檢驗推出的數位化平台「台美安全家」，就是希望透過在檢驗領域的專業技術和知識，除了幫廠商把關產品，也幫消費者正確了解食安的定義和風險，讓檢驗不只是一份充滿數據的報告，更是一個幫大家守護安全的全方位管家。

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台美安全家，消弭知識落差

「知識的落差，來自資訊蒐集上的困難。」蔡岳廷副總經理認為，目前衛生標準相關法規分散在政府各個部會，讓廠商搜集不易；此外，目前多數第三方檢驗機構在接受委託時，往往對方提供什麼就檢驗什麼，但客戶本身對檢驗不了解，即便拿到檢驗報告，通常也是「有看沒有懂」。

為了消弭這樣的知識落差，台美安全家以使用者為中心思考，彙整與檢驗相關的各個資訊，民眾和廠商可以直接掃描檢驗報告的QR Code，登入會員後立刻可看到這個產品按規定需檢驗哪些項目、檢驗結果是否符合衛生標準、法規依據等資料，拿到檢驗報告後，不用對著數據霧煞煞，讓使用者真正了解數據的意義。

資訊彙整聽來簡單，做起來卻不容易。台灣許多廠商產品以外銷為主，因此台美安全家平台不僅要彙整台灣法規，也得彙整出口市場法規，例如美國包裝食品的營養標示相關規範。光是透徹研讀法規，可能就得耗費半年，再加上製作符合美國法規的營養標示換算系統，更是一大工程。

這樣的數位化服務，將帶來怎樣的社會影響？蔡岳廷副總經理觀察，除了同業陸續跟進，產業界內也發生變化，不再純粹以技術中心思考，開始嘗試從消費者角度看待事情；但這些，還不是台美檢驗最自豪的貢獻。

台美安全家最大貢獻，是大幅減少使用者蒐集資料、理解資料的時間，讓使用者對產品安全有更正確認識；讓廠商知道數據的意義，進而從源頭開始管理產品；讓第三方研究中心降低作業時間和人力成本，更有效率地推出對社會有益的研究報告。

Photo Credit: 台美檢驗 用數位化、商業化力量，讓檢驗知識還富於民

可以說，台美安全家的數位化服務，打破了過往看似高不可攀的專業檢驗領域門檻、縮小知識鴻溝，讓成果雨露均霑。而親手打破這道門檻的，正是台美檢驗創辦人董事長蔡文城先生。

提起蔡文城先生，在台灣唸微生物相關課程的學生，幾乎都讀過他編寫的教科書，被大家稱為蔡老師的他，曾經是陽明醫學院和臺北榮民總醫院微生物學科主任，目前是陽明大學微生物及免疫科所、食安和健康風險評估所教授，產、學兩棲的經驗，讓他比旁人更加憂心學術與市場的脫節現象。

約莫30幾年前，甫從美國學成歸國的蔡文城老師，看到當時社會還不鼓勵產業與學術接地氣；在美國接受大量產學合作氛圍洗禮的蔡文城老師，除了致力透過寫作、教學、研究推廣相關知識，更在退休後，於2001年創辦全台灣唯一橫跨醫學、化學及生物相關領域的第三方公正檢驗機構台美檢驗。

「學界強調研究深度，但業界則得考慮如何有效率地在一定時間和資源內，擴大服務的廣度；產、學其實各有重心，但如果學界長期和業界脫節，最終影響的仍然是一般大眾，」蔡岳廷副總經理道出產學一旦出現斷層，可能會會產生的困境。

「台美檢驗的創辦初衷，就是希望扭轉這樣的困境；但現在我們希望更進一步，用檢驗專業從源頭協助各領域，讓台灣不再需要擔心產品安全議題。」蔡岳廷副總經理說。