「雨都」基隆下雨的時候，該去哪裡玩？

基隆，又名雨都。顧名思義這個城市時常下雨。然而當你身在這麼棒的城市中時，別因為這裡的天氣而感到沮喪，因此我推薦許多以在雨天參與的好去處。

來之前先準備好你的雨傘，基隆的天氣是無法預測的！如果你不幸像我一樣忘記帶傘的話，街上許多店家都有販售不到百元的便宜雨傘。城市中的人行道多有遮雨棚以及騎樓遮蓋，所以你可以放心地漫步，不怕被雨淋濕。

好，我們這就走吧！

國立海洋科技博物館

地址：202 基隆市中正區北寧路367號

開放時間：星期二–五，早上9點到下午5點；星期六、日，早上9點到下午6點；星期一休館

門票：成人200元；6-12歲兒童以及學生140元；65歲以上長者100元；6歲以下兒童免費

基隆下雨天的經典路線之一：博物館。

這裡對親子以及對自然科學有興趣的人來說是一個很優質的空間，你可以花半天以上的時間在各個不同樓層漫遊，展覽內容豐富詳細且應用高科技，對我這種沒有自然科學愛好的人來說很多博物館十分無趣，但我卻非常喜歡其中關於深海動物的展覽。你還能夠體驗地震波動的模擬，學習天氣現象，閱讀船艦的相關知識，甚至可以進入船舶站立於基隆港之上，這裡有IMAX 3D的海洋劇場，播放與海洋相關的主題影片，讓人有身歷其境的感覺。

從基隆市區到達海洋科技博物館的交通十分便利，大約20分鐘車程，可以搭乘103號公車在海科館站下車。

雨都漫步

基隆文化中心

地址：20241基隆市中正區信一路181號

開放時間：星期二 – 日，早上9點到下午5點；星期一休館

門票：免費

基隆文化中心是一個很棒的免費景點，就位在市區，你可以在其中探索許多不同季節性的藝文展覽。這裡有許多富有創意的作品，如果突然下雨的話就來文化中心參觀吧！

陽明海洋文化藝術館

地址：20041 基隆市仁愛區港西街四號

開放時間：星期二 – 日，早上9點到下午5點；星期一休館

門票：國中以上200元；國小、65歲以上長者150元；團體另有優惠；6歲以下兒童免費（價格包含門票+觀賞3D動畫電影+海苔飯糰DIY兌換券乙份+昆布冰淇淋折價券乙張）

我很喜歡這個空間，比起海科館沒有這麼多自然科學主題展覽，它的展覽項目涵蓋了大量在地特色展覽，以及船舶歷史，更有陽明海運貨櫃運輸的常設展，並且可以在基隆港模擬駕駛船隻！這裡的志工都十分友善，他們甚至帶我觀賞一場私人的台灣野生動物影片。頂樓設有許多有趣的藝術展，陽明就在基隆火車站公車總站候車處旁邊，有機會推薦你一定要來參觀。

雨都漫步

基隆秀泰影城

地址：202 基隆市中正區信一路177號

營業時間：星期一到日，早上9:30-午夜12:00

票價：票價依場次以及年齡不同，一般2D為260NTD，3D為310NTD。

這是在地人雨天會去的地方，它位於基隆港邊，全基隆最高的大樓裡。影城設於7到10樓，平常播放的電影多是熱門首輪電影。座椅十分舒適，音響效果也很好。由於電影院裡的空調氣溫很低，建議攜帶外套或是薄長袖進場。

基隆故事館

地址：基隆市中正區信一路181號（義一路側門）

開放時間：星期二 – 日，早上9點到下午5點；星期一休館

門票：免費

這裡是基隆的隱藏景點之一，它座落於基隆文化中心內，但在建築物東側有自己的入口，很容易被忽略。當你進入故事館會看見一整排關於基隆從過去到現在的歷史演進，關於煤礦開採在基隆的發展，以及港口相對於基隆漁業的重要性，戰爭對這裡的土地、居民以及藝文的影響。這個小小的博物館名稱很洽當，假如你對基隆歷史有興趣的話，請務必到這裡來參觀。

雨都漫步

基隆港務大樓

地址：202基隆市中正區中正路1號

開放時間：星期一 – 五，早上8點到下午6點；六日休館

門票：免費

這棟建築就位在基隆的郵輪停靠處旁邊，也是遊客上下郵輪的出入境大廳所在。當我拜訪的時候，人並不多，二樓有幾間商店，還有一間擁有極佳港口海景的咖啡廳，是適合快速參觀或休憩的景點。

中元祭祀文物館

地址：202基隆市中正區信二路280號202基隆市中正區信二路280號

開放時間：星期二 – 日，早上9點到下午5點；星期一休館

門票：免費

中元祭祀文物館位於中正公園的第二層，主普壇的一樓入口處。在這裡可以閱讀關於雞籠中元祭的傳統及歷史，平常很少人會來參觀，展覽陳設了所有關於中元祭的流程細節以及起源。

雨都漫步

基隆市立圖書館

地址：20241 基隆市中正區信一路181號

開放時間：星期二 – 六，早上9點到晚上9點；星期日早上8點到下午5點；星期一休館

門票：免費

圖書館位於基隆文化中心的2樓與3樓，擁有十分大的空間，也有許多種類的藏書，如果你打算進行閱讀，這裡是一個很好的選擇，也提供免費的WiFi。

以及......超多優質的咖啡店

如果你想看本書、上網或是靜下來完成工作，這裡有很多的咖啡店可以選擇，未來我們會介紹更多咖啡店的心得文章，點選以下網址了解更多內容。

夏隆咖啡廳

Ruth C. Coffee 茹絲咖啡

Eddie's cafe Et Tiramisu

Loka Cafe

以上是我們的推薦名單，即使是雨天，基隆仍然有許多值得探訪的景點與空間給想要外出走走的你。當然，你也可以享受雨日的漫步，基隆通常都是毛毛細雨，帶上一把傘與小外套探訪其他戶外景點，體驗雨都基隆！

►日落秘境，十個黃昏時候的基隆美麗去處

本文獲雨都漫步授權轉載，原文發表於此

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航