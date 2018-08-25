身在為「雲雀」設計的社會，「貓頭鷹」就像左撇子的處境

文：丹尼爾．品克

雲雀、貓頭鷹和第三種鳥

一八七九年，某一天，黎明前幾個小時，愛迪生在他位於門羅公園的實驗室裡坐著，仔細思考一個問題。他已經想通電燈泡的基本原理，但他還沒找到運作上成本低廉、時間持久的燈絲材質。他獨自一人待在實驗室裡（其他同事比較明智，已經回家睡覺了），心不在焉地拿了若干被煤燻黑的含碳物質，這種物質稱為黑煤煙，會留在那裡是因為另外一項實驗的關係。他開始用拇指和食指搓揉──十九世紀版的捏壓力球，或試圖讓迴紋針一次彈進碗狀容器裡。

然後愛迪生出現──大夥兒，抱歉了──頓悟時刻。

他在不經意的手指活動中，搓揉出一條細長的含碳物質，或許可以用來當做燈絲。他拿來測試，燃燒時既明亮又持久，問題解決了。於是現在我寫下這句話，而你或許正在一間房間裡頭閱讀，要不是有愛迪生的發明，這會是一間昏暗的房間。

愛迪生是一隻夜貓子。一位早期的傳記作家寫道：「相較於正午時刻，午夜更有可能在愛迪生的實驗室中找到他。」

人類並非全都以一模一樣的方式體驗一天的生活。我們每一個人都屬於不同的「時型」（chronotype），這種晝夜節律的個人模式，會影響我們的生理和心理。在我們當中，愛迪生這一類的人屬於「夜晚型」，他們在日落之後清醒的時間很長、厭惡早晨，在下午過後或傍晚時分才會開始進入高峰期。我們其他人屬於「早晨型」，在白天輕鬆起床、感覺有活力，但到了夜晚便疲憊不堪。有些人是貓頭鷹，其他人則是雲雀。

你以前或許聽過雲雀和貓頭鷹，這是描述時型的簡易說法，可以將人類這個無羽物種的個性和傾向區分成兩種鳥類。但在現實中通常有更細微的變化，時型的實際情況也是如此。

一九七六年，有兩位科學家，一位瑞典籍一位英國籍，他們首度以系統化的方法測量人類的內在時鐘，發表一篇包含十九道問題的評估報告。數年之後，美國的瑪莎．梅洛（Martha Merrow）和德國的提爾．羅內伯格（Till Roenneberg）進行研究，這兩位時間生物學家發展出應用更廣的評估方法，也就是慕尼黑時型問卷調查（Munich Chronotype Questionnaire, MCTQ）──將人們的睡眠模式依照「工作日」（通常必須在特定的時間起床）和「閒暇日」（我們可以選擇起床的時間）加以區分。人們回答問題，進而得出分數。例如，我參加慕尼黑時型問卷調查的時候☆谷b最常出現的類別裡──「略偏早的類型」（slightly early type）。

不過，全世界最知名的時間生物學家羅內伯格，提供了更簡單的方法，可以決定一個人的時型。其實，你現在就可以進行判斷。

請思考你在閒暇日（不必在特定時間起床的日子）的行為舉止。現在，回答以下三個問題：

你通常幾點上床睡覺？ 你通常幾點起床？ 這兩個時間點的中間是什麼時候──換句話說，睡眠期的中間點是幾點？（例如，假設你通常在晚上十一點半左右睡覺，七點半起床，你的中間點就是三點半。）

接著，在下圖找出你落在哪個位置（這是我利用羅內伯格的研究，轉換得來的圖表）。

Photo Credit：大塊文化

你很有可能不完全是雲雀，也不是十足的貓頭鷹，而是落在中間某個範圍──我稱此為「第三種鳥」。羅內伯格和其他人發現，「在一群限定的人口當中，睡眠和清醒時間幾乎呈現常態分配。」 換句話說，如果你將人們的時型繪製成圖，結果會看起來像鐘型曲線。差別在於，從這張圖可以看出，極端的貓頭鷹多於極端的雲雀；即使在生理學上並非如此，但貓頭鷹在統計數據上拖著一道長尾巴。不過，多數人既非雲雀，亦非貓頭鷹。根據數十年來橫跨各洲的研究，我們之中有百分之六十至百分之八十的人屬於第三種鳥。羅內伯格表示：「就跟腳一樣，有的人生來腳大，有的人生來腳小，但多數人落在中間範圍。」

時型在另外一個方面和雙腳一樣。我們無法改變腳的大小或形狀。基因對時型的變化至少占了一半因素，顯示出雲雀和貓頭鷹屬於天生，而非後天。 實際上，出人意料的是，人的出生時間具有很大的影響力。在秋天和冬天出生的人比較有可能成為雲雀；春天或夏天出生的人比較有可能成為貓頭鷹。

除了基因，影響時型最重要的因素是年齡。為人父母者都知道也會感嘆，小孩子一般來說都是雲雀。他們早早起床，一整天到處跑來跑去，但這個狀態不會久到超過傍晚。到了青春期左右，那些雲雀開始變身成貓頭鷹。他們較晚起床（至少閒暇日是如此），在下午過後和晚間開始有活力。有人估算，青少年的睡眠中間點落在上午六點，甚至上午七點，和多數高中的上學時間並不一致。他們在二十歲左右達到貓頭鷹巔峰期，然後會在餘生逐漸變回雲雀。 男性和女性的時型也有差異，在前半生尤其如此。男性偏向夜晚型，女性偏向早晨型，但這種性別上的差異會忖迨Q歲上下開始消失。羅內伯格指出：「平均而言，超過六十歲的人會變得比他們小時候的時型還要早。」

簡而言之，念高中和大學那個年齡的人特別偏向貓頭鷹，就好比六十歲以上和十二歲以下的人特別偏向雲雀。一般而言，男性比女性更像貓頭鷹。但是，不論年齡或性別為何，大多數人既非極端的雲雀，亦非極端的貓頭鷹，而是第三種落在中間的鳥類。儘管如此，百分之二十至二十五左右的人口屬於純粹的夜型人──他們有特定的個性和一套行為舉止，在我們了解一天當中的隱藏模式時，必須加以考量。

我們從個性（包括社會科學家口中的「五大人格特質」［Big Five］：開放性［openness］、審慎度［conscientiousness］、外向性［extraversion］、親和力［agreeableness］、神經質［neuroticism］）開始說起。許多研究顯示，晨型人是和藹可親、具有生產力的一群人──「內向、審慎、親和、有毅力、情緒穩定」的女性和男性，會積極進取、壓抑可怕的衝動，並且未雨綢繆。 晨型人的正向情感也比較豐沛──換句話說，許多這類人像雲雀般快樂。

而貓頭鷹呈現出某種較為黑暗的特質。他們比雲雀開放和外向，但也比較神經質──通常是衝動、追求感官刺激、活在當下的快樂主義者。 比起雲雀，他們比較會抽菸、喝酒、喝咖啡──更別提大麻、搖頭丸和古柯鹼了。 他們也比較容易發生上癮現象，出現飲食失調，得糖尿病、憂鬱症和出軌。 難怪他們不在白天露臉。也難怪老闆會認為早到的員工努力、能幹，給晚來的人比較低的績效評分。 富蘭克林說得對：早睡早起，使人健康、富有、聰明。

說到這個嘛，並非絕對如此。學者檢驗富蘭克林的「智慧格言」後發現，「早起者產生優越品格這件事，沒有合理的解釋」。 惡毒的貓頭鷹反倒傾向於展現較高的創造力，表現出比較優越的工作記憶，並且在研究所管理類入學測驗（Graduate Management Admission Test, GMAT）等智力測驗中，獲得較高的分數。 他們甚至比較幽默。

問題在於，我們的企業、政府、教育文化在設定上，針對的是百分之七十五或百分之八十雲雀型或屬於第三種鳥類的人。貓頭鷹就像左撇子，處在慣用右手的世界裡──被迫使用為其他人設計的剪刀、書桌和捕手手套。要劃分一天的節律，最後一塊拼圖就是他們的回應方式。

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書籍介紹

《什麼時候是好時候：掌握完美時機的科學祕密》，大塊文化出版

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作者：丹尼爾．品克

譯者：趙盛慈

從以為時機就是一切，到相信萬事萬物都有其時。提升你對時間的感知，精力善用，見機行事，在工作、學校與家庭生活中如魚得水！

我們無時無刻都面臨一連串永無止盡、與「時機」相關的決定。什麼時候換工作，什麼時候安排課程，什麼時候步入穩定關係或全心投入專案。然而，我們卻隨意做出這些決定——基於直覺、預感及猜測。在本書中，丹尼爾．品克認為這是完全錯誤的方法。

根據品克的話，我們都知道時機就是一切，但我們對時間本身卻了解不多，以為時機是種藝術。他在書中表明，時機其實是一門科學，於是寫出這本談論「什麼時候做什麼事」、有關「時機」的書，為我們揭開時機的科學祕密。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航