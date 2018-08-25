卓越超群的人士有個共通點：他們真的很會休息

文：丹尼爾．品克

你或許有一份待完成事項清單，現在該製作一份「休息清單」了，而且你要同樣注重這份清單。每一天，都在待完成事項、待參加會議和截止時間旁邊，列出你的休息時間。

從試試看每天休息三次開始。列出你打算在什麼時間進行這三次休息、休息時間有多長，以及每一段休息時間要做的事情。將這些休息時間填入手機或電腦的日曆裡會更好，這樣其中一種煩人的叮噹聲會提醒你。記得：規畫就要做到。

如何睡一場完美的午覺

像我解釋過的，我發現自己睡午覺的方式有錯，現在我知道完美午覺的祕訣，跟著這五個步驟做就對了：

1、找出你的下午低谷期。梅約診所（Mayo Clinic）表示，午睡的最佳時間是下午兩點到三點之間。但如果你想更精確一點，請用一個星期的時間，按照第67至69頁的說明，把你在下午的心情和活力狀態繪製成圖表。你可能會發現，總是有個時段事情會開始走下坡；在許多人身上，這個時段大概在醒來的七個小時之後。這就是你的最佳午睡時間。

2、營造平和的環境。關掉你的手機通知。如果有門就把門關上，如果有沙發就用沙發。為了阻絕聲響和光線，可以試試用耳塞或耳機，並戴上眼罩。

3、喝杯咖啡。真的，最有效率的午睡是小睡奇諾。咖啡因完全進入血液中大概要二十五分鐘，所以喝光後立刻躺平吧。如果你不喝咖啡，可以上網搜尋大約含兩百毫克咖啡因的替代飲料（如果你在避免攝取咖啡因，請跳過這個步驟，還要重新思考你的生活選擇）。

4、用手機上的計時器設定二十五分鐘。如果睡午覺的時間超過半小時，睡眠惰性會掌管一切，你就要花更多時間來恢復；如果睡午覺的時間少於五分鐘，得到的好處不大。但午睡時間落在十到二十分鐘之間，可以明顯提升警覺度和心智功能，而且不會讓你覺得比午睡之前更想睡覺。由於大部分的人要花七分鐘才能入睡，所以計時器定在二十五分鐘是理想做法。除此之外，就是等你醒來的時候，咖啡因也開始產生效果了。

5、反覆進行，始終如一。有證據顯示，比起不常睡午覺的人，習慣睡午覺的人能從午睡中獲得更多好處。因此，如果你有餘裕可以定時睡個午覺，不妨讓睡午覺成為一種慣例。如果你沒有餘裕，那就選狀態下滑得很厲害的那幾天──前一晚睡眠不足，或當天的壓力和要求比平常沉重的時候。你會感覺到差異。

五種恢復暫歇：選項清單

你現在了解休息的科學，以及休息為何能夠如此有效地同時對抗低谷期，並且提振心情和表現了。你甚至有一份準備實行的休息清單。但是，什麼樣的休息是你應該實行的呢？這個問題沒有正確答案。從下面的清單中選出一項，或結合幾項，看看進展如何，再設計出最適合你的休息就對了：

1、微休息──一種不需要太久的補充暫歇。即使只有一分鐘或低於一分鐘的休息──研究人員稱為「微休息」（micro-break）──都能帶來好處。你可以這麼做：

20／20／20法則──在開始處理任務之前，先設定計時器，然後每隔二十分鐘，花二十秒看一看某樣在二十英尺（六公尺）以外的東西。如果你用電腦工作，這種微休息能讓眼睛放鬆，並且改善姿勢；這兩件事情都能對抗疲勞。

水──你可能已經有個水瓶了，再準備一個比原先小很多的水瓶吧。水瓶空掉的時候──因為小，當然會空掉──就走向飲水機把它裝滿。這樣能一箭三雕：喝水、起身走動、恢復精力。

擺動身體，重整心情──所有休息當中最簡單的一種就是：起身站六十秒，甩動手臂和雙腿，讓肌肉收縮，扭轉核心肌群，再坐下來。

2、活動休息──我們大部分的人都坐得太久、動得太少。所以，在休息時間裡多安排一些活動吧。選項有：

每小時走動五分鐘──我們已經知道，走動五分鐘的休息方式影響很大。大部分的人都可以做到這點，而且在低谷期特別有用。

辦公室瑜伽──你可以直接在辦公桌旁做瑜伽：坐椅捲曲姿，腰部放鬆、前彎；舒緩頸部和下背部的緊繃狀態，活動打字的手指，並且放鬆你的肩膀。也許並不是每個人都能做得到，但大家都值得一試。把「辦公室瑜伽」丟進搜尋引擎查一查吧。

伏地挺身──對，就是伏地挺身。連續一個星期每天做兩下。接著，下個星期每天做四下，再下個星期每天六下。你能提高心跳速率、擺脫認知陷阱，或許還能使體魄強健一些。

3、大自然休息──聽起來也許很環保，但愈來愈多研究顯示，自然界具有補充活力的效果。除此之外，人們一直低估了大自然能帶給我們多美好的感受。選項有：

到戶外走走──如果你有幾分鐘的時間，而且離當地的公園不遠，那就到那裡繞個一圈吧。如果你在家工作，而且養了一隻狗，帶汪汪出門散步吧。

親近戶外──如果你所在的建築物後面有樹木和長椅，不要在室內坐著，到那裡坐一坐。

假裝身在戶外──如果你最多只能看看室內的盆栽或窗外的樹木──好吧，研究建議，那樣也有幫助。

4、社交休息──不要獨自一人，至少不要總是一個人。社交休息很有用，如果是你決定社交的對象和方式，會更有效果。幾點相關概念包括：

走向人群並聯絡某個人──打電話給你好一陣子沒說話的人，用五或十分鐘簡短交換近況。再次喚醒這些「休眠人脈」，也是加強人際網絡的好方法。你也可以利用這個時機，藉由便條紙、電子郵件或短暫的拜訪，向某個曾經幫助過你的人道謝。感激之情將意義和社交連結強力結合，是非常有效的復元工具。

安排社交休息──你可以計畫固定散步、造訪連鎖咖啡店，或每周一次和喜歡的同事聚會聊八卦。社交休息的附加好處是，如果有人在等你，實行起來就會更容易。你也可以到瑞士去，試試瑞典人口中的「咖啡小休」（fika）──一種發展成熟的喝咖啡休息方式，這是一把假想的鑰匙，開啟了瑞典的高員工滿意度和高生產力。

別安排社交休息──如果你的行程太滿，無法排入固定的社交休息，可以在這個星期替某個人買杯咖啡。把這杯咖啡帶給她。花五分鐘的時間，跟她聊聊工作以外的事情。

5、心靈換檔休息──我們的大腦所感受到的疲勞，程度就跟身體一樣多──這是低谷期的重要因素。試試這些方法，讓你的大腦休息一下：

冥想──冥想是所有休息當中最有效的休息方式之一，也是最有效的微休息。請參考加州大學洛杉磯分校的資料，裡面介紹了如何進行只需要三分鐘的冥想。

控制呼吸──有四十五秒的時間吧？那麼，像《紐約時報》說明的，「深呼吸，擴張你的腹部，暫停，數五下慢慢呼氣，重複進行四次。」這叫有控制的呼吸，能抑制壓力賀爾蒙、使你思路清晰，甚或改善免疫系統──全部只要不到一分鐘的時間。

放鬆心情──聆聽喜劇廣播節目，讀一讀笑話集。如果你能有點隱私，可以戴上耳機，盡情播放一、兩首歌。甚至有一項研究證實，觀看小狗的影片有補充精力的效果。

創造自己的暫停時間與低谷期核對表

有時候，我們不可能完全從重要的任務或專案當中脫身，進行恢復暫歇。當你即使處在低谷期，你和團隊還是要努力完成工作的時候，這時就該進行警覺暫歇，將暫停時間與核對表結合。

規畫方式如下：

如果你正在進行一項任務或專案，讓你即使處在低谷期，也要繼續發揮警覺和專注力，請在任務進行到一半的時候，規畫一次暫停時間。以密西根大學醫學中心所使用的萊姆綠卡片為樣本，製作一張低谷期核對表，來規畫這次的暫停時間。

舉例來說，你的團隊要在今天下午五點之前交出一項重要提案。大家都沒有時間到外面走一走。替代做法是，在截止時間前兩個小時規畫一次休息空檔，讓大家聚在一起。你的核對表可以寫上：

所有人停下手中的工作，往前站一步，做一次深呼吸。 每一名團隊成員用三十秒報告自己的進度。 每一名團隊成員用三十秒說明自己的下一步。 每一名團隊成員都回答：我們缺了什麼？ 指派處理缺失的人。 如有必要，安排下一次暫停時間。

像專家一樣暫停

安德斯．艾瑞克森（Anders Ericsson）是「世界專家的世界專家」。身為一名心理學家，在研究表現卓越超群的人士後，艾瑞克森發現，傑出表現者有個共通點：他們真的很會休息。

大部分的專業音樂家和運動員，都在早上九點開始認真練習，在中午之前達到巔峰，下午休息，晚上再練幾個小時。舉例來說，成就非凡的小提琴家，練習模式看起來像這樣：

Photo Credit：大塊文化

認出這個形狀了嗎？

在艾瑞克森的研究裡，區別出頂尖人士和其他人的因素，有一項是他們會在下午徹底休息（許多人甚至有固定午睡的習慣） ，而非專業人士則對暫停休息保持比較鬆散的態度。我們或許以為超級巨星會在一天裡持續衝刺好幾個小時。其實，他們會在四十五至九十分鐘的短時間內極度專注地練習，然後進行有意義的恢復暫歇。

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書籍介紹

《什麼時候是好時候：掌握完美時機的科學祕密》，大塊文化出版

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作者：丹尼爾．品克

譯者：趙盛慈

從以為時機就是一切，到相信萬事萬物都有其時。提升你對時間的感知，精力善用，見機行事，在工作、學校與家庭生活中如魚得水！

我們無時無刻都面臨一連串永無止盡、與「時機」相關的決定。什麼時候換工作，什麼時候安排課程，什麼時候步入穩定關係或全心投入專案。然而，我們卻隨意做出這些決定——基於直覺、預感及猜測。在本書中，丹尼爾．品克認為這是完全錯誤的方法。

根據品克的話，我們都知道時機就是一切，但我們對時間本身卻了解不多，以為時機是種藝術。他在書中表明，時機其實是一門科學，於是寫出這本談論「什麼時候做什麼事」、有關「時機」的書，為我們揭開時機的科學祕密。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航